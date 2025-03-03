الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "لومي"، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات التنقل في المملكة، اليوم عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "ولاء ون"، منصة المكافآت والمزايا في المملكة العربية السعودية. وتم توقيع الشراكة بحضور السيد عُبادة خالد، رئيس برنامج "ولاء ون"، والسيد خالد المنقور، مدير الشراكات في "ولاء ون"، والسيد عبد الرحمن الشهري، أخصائي نجاح العملاء في "ولاء ون"، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "لومي". وتعد هذه اللحظة محورية في مسيرة "لومي"، حيث تعكس التزام الشركة المستمر بتوسيع نطاق عروض برامج الولاء وتعزيز تجربة العملاء.

تتيح الشراكة لعملاء "لومي" كسب عدد محدد من نقاط "ولاء ون" عند كل معاملة إيجار سيارة. ويمكن بعد ذلك استبدال هذه النقاط المجمعة بمجموعة من المكافآت والمزايا المتاحة من خلال منصة "ولاء ون".

وبهذه المناسبة، قال سيّد أظفر شكيل، الرئيس التنفيذي لشركة "لومي": "تلتزم ’لومي‘ بالابتكار المستمر وتعزيز رحلة العميل. وفي خطوة استباقية لتلبية الطلب على برامج الولاء المجزية، قمنا بالتعاون مع ’ولاء ون‘ لتقديم تكامل سلس وتعزيز المزايا. ومن خلال توفير نقاط ’ولاء ون‘ مع كل إيجار سيارة، فإننا نعزز التزامنا بولاء العملاء ورضاهم".

من جانبه، قال عُبادة خالد، رئيس برنامج "ولاء ون": "نسعى دائماً في ’ولاء ون‘ لتزويد مستخدمينا بمزيد من الطرق لتعزيز قيمة معاملاتهم اليومية. وتمثل شراكتنا مع ’لومي‘ خطوة مهمة في توسيع منظومتنا من المكافآت والمزايا. وبدمج خدمات التنقل التي توفرها ’لومي‘ في ’ولاء ون‘، فإننا نتيح للعملاء المزيد من الفرص لكسب واستبدال النقاط، مما يجعل رحلاتهم مجزية وأكثر فائدة".

ويمثل "ولاء ون" رابع برنامج ولاء يضاف إلى محفظة "لومي"، ليكمل البرامج الحالية مثل "قطاف" و"الفرسان" و"مكافأة". وتهدف "لومي" من خلال شراكتها مع "ولاء ون"، إلى تقديم قيمة أكبر وخيارات أكثر لعملائها، ومكافأتهم بنقاط يمكن استبدالها بمزايا ملموسة.

نبذة حول شركة لومي لتأجير السيارات

بدأت شركة لومي لتأجير السيارات عملها في عام 2006 كمنشأة فردية لتوفير خدمات تأجير السيارات من بين مجموعة من شركات السفر تحت مظلة مجموعة سيرا القابضة. وفي عام 2016، أعيدت صياغة خطط استراتيجية لأعمال تأجير السيارات وعُيّن فريق من الخبراء في مجال الإدارة. ولقد برزت الشركة كإحدى الشركات الرائدة في قطاع تأجير السيارات، حيث تقدّم خدماتها للعملاء في جميع أنحاء المناطق المركزية والغربية والشرقية والشمالية والجنوبية من خلال 41 فرعاً لتأجير السيارات وثلاثة مراكز لصيانة السيارات بالإضافة إلى ورش العمل المتنقلة وموردي الطرف الثالث والقنوات الرقمية ومعرض لبيع السيارات المستعملة.

وتتكون أنشطة "لومي" الرئيسية من قطاعات الأعمال التالية، وهي: إيجار السيارات وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة، وتأجير السيارات وتقديم الخدمات الأخرى ذات الصلة، وبيع السيارات المُستعملة التي تمتلكها الشركة وتحريرها من عمليات إيجارها وتأجيرها.

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