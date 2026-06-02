الرياض: أعلنت شركة "كيز" (Kease)، المنصة السعودية الرائدة في حلول الإسكان الذكي وإدارة الأصول، عن إبرام شراكة استراتيجية ممتدة مع شركة "بونساي" (Bonsai) العقارية، تتولى بموجبها "كيز" التشغيل والإشراف الحصري بالكامل على مجمع "بونساي السكني" بالرياض نيابة عن المستثمرين والملاك. وتكتسب هذه الشراكة أهمية استثنائية في القطاع العقاري لكونها وُقّعت بالتزامن مع مراحل الإنشاء المتقدمة للمشروع، مما يؤسس لنموذج تكاملي يبدأ من البناء وينتهي بالتشغيل المستدام وفق رؤية المملكة 2030.

ويتيح توقيع الاتفاقية خلال مرحلة الإنشاء لشركة "كيز" تقديم حزمة من الاستشارات الهندسية والتقنية التشغيلية المبكرة، والتي من شأنها تهيئة البنية التحتية للمجمع لاستقبال حلول "تقنيات العقار" (PropTech)، وتجنب أي تعديلات مستقبلية، مما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية للأصول وحمايتها من الاستهلاك على المدى الطويل. كما تشمل هذه المرحلة صياغة دراسات دقيقة للعوائد الاستثمارية المتوقعة (ROI) لكل وحدة سكنية على حدة، وتزويد الملاك بتقديرات مالية واضحة ومسبقة حول حجم التدفقات النقدية قبل استلام وحداتهم، مما يمنح المستثمرين رؤية استثمارية مبكرة وموثوقة.

وفي إطار تعظيم القيمة المضافة وتسهيل رحلة المستثمر، تضمنت الشراكة إبرام تعاقدات مسبقة مع نخبة من كبرى شركات التأثيث والتصميم الداخلي، بهدف تجهيز الوحدات فور اكتمال البناء بأعلى معايير الجودة والجمالية وبأسعار تنافسية، مما يرفع عن كاهل الملاك عبء الإجراءات التنفيذية بعد الاستلام ويسرع من عملية طرح الوحدات في السوق. كما ستتولى "كيز" تشغيل منظومة متطورة لتحليل بيانات السوق العقاري وسلوك المستهلك، وتزويد الملاك وشركة "بونساي" بتقارير استشارية دورية تساهم في تبني استراتيجيات تسعير مرنة تواكب تغيرات العرض والطلب، وتضمن تحقيق أقصى عوائد ممكنة على الأصول.

وفور التشغيل، ستتولى منصة "كيز" إدارة الحجوزات عبر قنواتها البيعية الموجهة لقطاع الأعمال والسياحة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمجمع بجوار مترو الرياض ومحيط حديقة الملك سلمان، مع تفعيل أنظمة الدخول الذاتي لضمان الخصوصية، والإشراف الكامل على أعمال الصيانة الوقائية والضيافة على مدار الساعة. ويرى خبراء أن هذا التحالف الاستراتيجي يمثل النقلة المستقبلية للسوق العقاري، حيث يتحول الاستثمار إلى منظومة متكاملة تضمن للملاك دخلاً سلبياً مستداماً، وتحافظ على القيمة الرأسمالية للعقار لسنوات طويلة.

