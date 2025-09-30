القاهرة - أعلنت شركة درايف للتمويل، إحدى شركات جي بي كابيتال الذراع التمويلي لمجموعة جي بي أوتو، عن توقيع شراكة استراتيجية بين تطبيق فرصة وشركة كولدويل بانكر ايجيبت، إحدى أعرق وأهم العلامات التجارية العقارية على مستوى العالم، وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل تشطيب وتحسين المنازل عبر حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تناسب مختلف احتياجات العملاء.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء كولدويل بانكر ايجيبت من الاستفادة من خطط تقسيط مخصصة يقدمها تطبيق فرصة من خلال شبكة مستشاري العقارات لدى الشركة، مما يمنحهم القدرة على تمويل احتياجات ما بعد الشراء مثل التشطيبات، الأثاث، وذلك عبر الحد الائتماني الذي يقدمه تطبيق فرصة التابع لشركة درايف للتمويل.

وفي هذا السياق، صرح مينا ميشيل رئيس قطاع - فرصة:" تهدف هذه الشراكة مع كولدويل بانكر ايجيبت إلى إزالة العوائق المالية أمام الأفراد الراغبين في تشطيب او تطوير منازلهم، ونحن نؤمن بأن حلول فرصة التمويلية الفورية والمرنة ستساهم بشكل كبير في تلبية رغبات العملاء من خلال توفير خيارات تمويل ميسرة وسريعة."

من جانبه، قال كريم زين رئيس مجلس ادارة كولدويل بانكر ايجيبت:" نحن نحرص دائمًا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا، وأن التعاون مع تطبيق فرصة جاء ليمنح المشترين حلولًا متكاملة تسهّل عملية التمويل وتُمكّنهم من تخصيص منازلهم بشكل فوري ودون أي تأخير."

وأضاف أن تطبيق فرصة يتيح للعملاء خطط سداد طويلة الأجل بشروط تنافسية، بعيدًا عن القيود التقليدية للمنتجات المصرفية، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في تشطيب أو تأثيث منازلهم مباشرة بعد الشراء.

وتجسد هذه الشراكة التزام الجانبين بالابتكار وتقديم حلول عملية تعزز راحة العملاء، إلى جانب المساهمة في بناء منظومة عقارية أكثر تطورًا وذكاءً في السوق المصري.

عن فرصة

منصة فرصة "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" مصممة لجعل عمليات الشراء ذات القيمة العالية أكثر سهولة من خلال خطط دفع مرنة وصديقة للفائدة. يمكن للعملاء التسوق من شبكة واسعة من التجار الشركاء التي تشمل الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والموضة، والسفر، وغيرها، وتقسيم المدفوعات إلى أقساط ميسرة.

عن كولدويل بانكر ايجيبت

بخبرة تزيد عن قرن من الزمن على المستوى العالمي، تُعد كولدويل بانكر واحدة من أكثر الأسماء احتراماً في مجال العقارات. تعمل في مصر لأكثر من عقدين، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات العقارات السكنية والتجارية مع التركيز على الثقة والشفافية والتميز.

