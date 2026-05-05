المبادرة تدعم جهود الحدّ من الاحتيال وتعزيز الشفافية ورفع الكفاءة في قطاع التأمين سريع النمو

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "سلاش داتا"، وهي شركة وطنية رائدة في دولة الإمارات، متخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "فيدلتي المتحدة" للتأمين بهدف تحسين الوصول إلى بيانات تأمين المركبات واستخدامها في جميع أنحاء دولة الإمارات من خلال اعتماد منصة "مُلم".

وبموجب هذه الشراكة، ستعتمد "فيدلتي المتحدة" للتأمين على "مُلم"، منصة التكامل الرقمي التابعة لشركة "سلاش داتا"، للوصول الآمن إلى بيانات المركبات والسائقين والحوادث.

وتُسهم "مُلم" في سدّ فجوات البيانات عبر تمكين شركات التأمين من الربط بين مصادر بيانات متعددة من القطاعين العام والخاص من خلال منصة موحدة. ويساعد ذلك على تقليل الازدواجية، وتسريع إجراءات الانضمام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى المنظومة، مع توسّع المنظومة ودخول جهات وخدمات جديدة وتطوّر المتطلبات التنظيمية.

كما تضمن قدرات التكامل الذكي بين الأنظمة في منصة "مُلم" دقّة البيانات، وتقليل أوجه القصور التشغيلية، وتعزيز ضوابط مكافحة الاحتيال، وتمكين اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة عبر مختلف مراحل عمليات التأمين.

وقال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة سلاش داتا: "تشكّل هذه الشراكة تحولاً نوعياً في آليات عمل قطاع التأمين، نحو مستويات أعلى من الترابط والتكامل، وقواعد بيانات أكثر قوة، ومنهجيات أكثر تقدّماً وذكاء في اتخاذ القرار. وبالتعاون مع شركة فيدلتي المتحدة، نعمل على تحسين وصول شركات التأمين إلى البيانات وتعزيز الاستفادة منها عبر منصة "مُلم"، بما يسهم في بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة وشفافية وموثوقية."

تعكس هذه الشراكة تحوّلاً أوسع في قطاع التأمين في دولة الإمارات، حيث تتجه الشركات نحو نماذج تشغيل أكثر ترابطاً واعتماداً على البيانات. ومع استمرار نموّ عدد الوثائق والمطالبات، تزداد أهمية القدرة على الوصول السريع إلى بيانات موثوقة لدعم كفاءة العمليات وجودة القرارات.

من جانبه، قال أحمد ناصف، الرئيس التنفيذي لشركة "فيدلتي المتحدة": "في فيديليتي يونايتد، تتمثل أولويتنا في تقديم خدمات أسرع وأكثر موثوقية لعملائنا. ومن خلال شراكتنا مع شركة SlashData واعتمادنا لمنصة Mulem، أصبح بإمكاننا الوصول إلى البيانات التي نحتاجها في بشكل فوري، مما يتيح تسريع إجراءات الإنضمام، وتعزيز تقييم المخاطر، وتقديم تجربة مطالبات أكثر سلاسة لحاملي الوثائق في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع التأمين في دولة الإمارات نمواً متسارعاً، حيث تُقدَّر قيمة القطاع بنحو 8.5 مليار دولار أمريكي، مدفوعاً بتزايد تبنّي التقنيات الرقمية والمنصات القائمة على البيانات. وفي الوقت نفسه، يتجاوز حجم قطاع تأمين المركبات في الإمارات 4.5 مليار دولار أمريكي، مع استمرار نموّه بالتزامن مع ارتفاع معدلات امتلاك المركبات وتسارع وتيرة رقمنة الأنظمة.

ومع استمرار توسّع قطاع التأمين، تتنامى الحاجة إلى حلول تكامل رقمي موثوقة، ومن خلال منصة "مُلم"، تواصل شركة "سلاش داتا" دعم مسيرة التحول الرقمي، لتقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية عبر مختلف القطاعات.

نبذة عن "سلاش داتا":

سلاش داتا هي شركة وطنية رائدة في دولة الإمارات، متخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص. ومن خلال قدراتها المتقدمة في التكامل الرقمي وبنيتها التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تدعم سلاش داتا الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة في تعزيز التشغيل البيني، وترسيخ الحوكمة، وتسريع التحول الرقمي.

كما تتخصص سلاش داتا في تمكين المنظومات الرقمية بين القطاعين العام والخاص في القطاعات المنظمة، وتمتلك خبرات مثبتة في مجالات التنقل والتأمين والخدمات المالية. وتدعم منصاتها عمليات محورية تشمل نقل ملكية المركبات، والتمويل، وعمليات التأمين. وتعدّ "سلاش داتا" شركة تابعة لـ "First.tech"، وتشكّل جزءاً من شركة جودان المالية القابضة، منصة الخدمات المالية المخصّصة التابعة للشركة العالمية القابضة (IHC).

نبذة عن " First.tech":

تُعدّ "First.tech" مجموعة عالمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تعمل على تأسيس وتوسيع نطاق الشركات في مجالات تكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الحكومية. تأسست المجموعة في عام 2021، وتشكل جزءاً من "جودان المالية"، منصة الخدمات المالية المتخصصة والتابعة للشركة العالمية القابضة (IHC).

ومن خلال منظومة متكاملة من الشركات المتخصصة والمدعومة بقدرات مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والعمليات التشغيلية، تعمل "First.tech"، من مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على تطوير منصات تسهّل آليات وصول الأفراد والشركات والحكومات إلى الخدمات المالية والتأمينية والعامة. وتخدم المجموعة اليوم أكثر من 25 مليون عميل، كما أطلقت أكثر من 12 منتجاً، وتعمل في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية ومصر.

نبذة عن شركة التأمين فيدلتي المتحدة

تُعدّ شركة التأمين فيدلتي المتحدة من الشركات الرائدة في مجال التأمين، حيث تأسست عام 1976. وتعمل الشركة تحت علامتها التجارية الجديدة "فيدلتي المتحدة" منذ نوفمبر 2018. يقع مقرها الرئيسي في دبي، ولها فروع في إمارات أخرى هي: أبوظبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة.

"كن واثقاً"

تؤمن فيدلتي المتحدة بشعارها، وتلتزم بتحقيق نمو ربحي مستدام ومتميز من خلال تبني ممارسات فعّالة لإدارة المخاطر والعمل بأعلى معايير الأخلاق والمهنية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها.

للمزيد من المعلومات حول فيدلتي المتحدة، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.fidelityunited.ae

