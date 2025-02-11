دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الفطيم للصحة"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية التابعة لمجموعة الفطيم، عن عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف تعزيز فرص النمو المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي.

وتؤكد الاتفاقية التي تم توقيعها بهذا الشأن التزام "الفطيم" بدعم الشركات المحلية مع المساهمة في إنشاء خدمات رعاية صحية شاملة وعادلة بما يتماشى على المدى الطويل مع رؤية الإمارات في مجال الرعاية الصحية.

ويهدف هذا التعاون إلى توسيع نطاق وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق من خلال تزويدها بفرص أوسع للعطاءات داخل "الفطيم للصحة"، مما يسهل نموها وتوسعها.

وستقوم "الفطيم للصحة" بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء كموردين وتوفير فرص لإدراجهم في عمليات الشراء. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على أسعار مخفضة للمرافق مثل مساحات البيع بالتجزئة وقاعات العرض بما يسهم في تعزيز رؤيتها والتعريف بها وعملياتها.

ستعمل الشراكة على تبسيط إجراءات المناقصات، الأمر الذي يبسط بدوره عملية المشتريات لشركة "الفطيم للصحة" مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تلبية المعايير المطلوبة. كما تساهم في تعزيز العلاقات على المدى الطويل بين "الفطيم للصحة" والموردين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حيدر العنزي، المدير العام لشركة "الفطيم للصحة": ​​"يمثل هذا التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي. ونحن نؤكد التزامنا بدعم نمو الشركات المحلية، ونعتقد أن هذه الشراكة ستوفر فرصاً قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة و’الفطيم للصحة‘".

من جانبه، قال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يعد التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشركة ’الفطيم للصحة‘ إنجازاً مهماً في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي. ولا شك أنه بتوفير منظومة تشجع الابتكار وتسهل الوصول إلى الفرص التي يتيحها القطاع الخاص، فإننا نؤكد التزامنا بجعل دبي مركزاً عالمياً للتميز في ريادة الأعمال".

تأتي الاتفاقية منسجمة مع رؤية دبي الرامية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي. وتلتزم "الفطيم للصحة" بلعب دور حيوي في تعزيز بيئة الأعمال المزدهرة والمستدامة في دبي.

عن الفطيم للصحة

الفطيم للصحة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في دبي، تلتزم بتقديم خدمات طبية عالمية المستوى تتمحور حول راحة وصحة المريض. بصفتها جزءًا من مجموعة الفطيم، تستند إلى إرثٍ عريقٍ من الثقة والابتكار والتميز في القطاع الصحي.

تضم مجموعة عياداتنا 11 عيادة هيلث هب في مختلف أنحاء دبي، حيث نقدم خدمات طبية متعددة التخصصات، إلى جانب مركز جراحة متطور لعمليات اليوم الواحد. كما نفخر بامتلاك عيادة لوتيسيا، وهي عيادة فاخرة متخصصة في العلاجات التجميلية والعناية بالصحة والجمال. نعمل على تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الحياة من خلال التركيز على سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية، وتبني أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز الطب الوقائي.

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