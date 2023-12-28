الرياض، المملكة العربية السعودية: أبرَم قطاع البحري للخدمات اللوجستية، إحدى وحدات الأعمال الست التابعة لشركة البحري الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، اتفاقية لخدمات الشحن الدولي مع الخطوط الحديدية السعودية (سار) المالك والمشغل لشبكات الخطوط الحديدية بالمملكة العربية السعودية، والتي تلعب دوراً محورياً في بناء منظومة نقل متكاملة ومتميزة في المملكة العربية السعودية.

وقّع الاتفاقية التي تمتد لمدة لثلاث سنوات، كلّ من المهندس سرور باسلوم، رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية، والمهندس صلاح بن عبدالله العمير، نائب الرئيس للخدمات المشتركة بالخطوط الحديدية السعودية (سار)، بحضور مسؤولين من الجانبين خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في مقر شركة سار بالرياض. وبموجب الاتفاقية، يُعد قطاع البحري للخدمات اللوجستية مزوّد خدمات الشحن الرئيسي لشركة سار للواردات والصادرات على السواء.

وبهذه المناسبة، قال المهندس باسلوم: "منذ نشأتها، تلعب الشركة السعودية للخطوط الحديدية دوراً أساسياً في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتنويعه، وتعزيز الترابط بين قطاعاته المختلفة. واليوم، نفخر في قطاع البحري للخدمات اللوجستية بشراكتنا الاستراتيجية مع هذه الشركة الوطنية البارزة، إذ سنعمل معاً من أجل توفير خدمات شحن سلسةٍ ومتميزة لـ "سار" وعملائها وفقاً لأفضل المعايير العالمية استناداً لخبراتنا التي جمعناها على مدى العقود الماضية".

ومن جانبه أكد نائب الرئيس للخدمات المشتركة بالخطوط الحديدية السعودية المهندس صلاح العمير أن "سار" تعمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر بما يزيد من كفاءة النقل عبر السكك الحديدية، وتقديم خدمات متميزة للعملاء على مختلف شبكات "سار" حول المملكة، ونتطلع قدماً لاستثمار هذه الشراكة للارتقاء بخدمات سار خلال السنوات المقبلة، ونطمح أن تعزز هذه الشراكة من نمو الأعمال بالقطاع.

ومنذ تأسيسه قبل أكثر من 40 عاماً، يحتل قطاع البحري للخدمات اللوجستية مكانة معتبرة بصفته مزوداً رائداً لحلول إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد الشاملة، إذ يوفر منظومة نقلٍ فاعلةٍ ومتكاملة بحراً وجواً وبراً تؤمن خدمات الشحن من الباب إلى الباب، والشحن السريع، وخدمات التوصيل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى خدمات مراكز التوريد والتوزيع، والتوزيع المحلي، والحلول اللوجستية العكسية المتميزة.

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