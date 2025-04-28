جدة– أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية عن شراكة إستراتيجية مع شركة فوسون فارما العالمية الرائدة في الابتكار في مجال الرعاية الصحية وتعمل في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والتشخيص وخدمات الرعاية الصحية. وتأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مجموعة فقيه الطموحة لتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030.

من جانبه أكد الدكتور مازن بن سليمان فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام الرعاية الصحية في المملكة عبر إدخال تقنيات علاجية وتشخيصية متقدمة، تسهم في تحسين نتائج المرضى ودقة التشخيص. وأضاف قائلًا: "نهدف إلى بناء منظومة صحية مستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتدعم الوصول إلى أفضل التقنيات العالمية".

ويمثّل التعاون الإستراتيجي مع مجموعة فقيه للرعاية الصحية محطة مهمة في دعم مسيرة شركة فوسون فارما على المستوى الدولي، حيث أوضح السيد وو ييفانغ، رئيس مجلس إدارة فوسون فارما، أن "رؤية السعودية 2030" حظيت باهتمام عالمي، كما أن قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط يزخر بالفرص الواعدة. ونتطلع من خلال شراكتنا مع مجموعة فقيه إلى تعزيز تطبيق التقنيات والابتكارات الطبية المتقدمة في المملكة العربية السعودية، وتلبية جميع الاحتياجات السريرية بأقصى قدرة ممكنة، ودعم تطور قطاع الرعاية الصحية المحلي، لضمان تمتع كل أسرة بصحة جيدة".

وتأتي هذه الشراكة انطلاقًا من رغبة مجموعة فقيه في التعاون مع شريك موثوق يتمتع بسجل حافل من النجاحات العالمية، وقدرات مثبتة في ابتكار وتوطين العلاجات المتقدمة. وتعد شركة فوسون فارما من الرواد الدوليين في مجال الأدوية البيولوجية والعلاجات المعتمدة على خلايا CAR-T والعلاج الجيني. وقد استفاد أكثر من 750,000 مريض حول العالم من علاجاتها البيولوجية المتطورة والمعتمدة.

إضافة إلى أن فوسون فارما طورت منصات متقدمة في التشخيص النسيجي الرقمي مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تسريع وتيرة التشخيص وتقديم حلول فعّالة في الطب التشخيصي عن بُعد.

وتعليقًا على هذه الشراكة وهذه الخبرات التي تتمتع بها الشركة العالمية قال الدكتور سهيل باجمال الرئيس التنفيذي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة: "إن مجموعة فقيه تسعى إلى نقل وتوطين هذه التقنيات المتقدمة في المملكة، من خلال: تطوير علاجات CAR-T للأورام الدموية، والأمراض المناعية وتعزيز العلاج الجيني والخَلوي للأمراض المزمنة، ".

من جانبه، عبّر السيد غوه غوانغتشانغ، رئيس مجموعة فوسون العالمية، عن حماسه للشراكة قائلًا: "نتطلع إلى إقامة تعاون إستراتيجي طويل الأمد ومستقر مع مجموعة فقيه للرعاية الصحية لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تقديم رعاية صحية متكاملة على مستوى العالم. ومع القدرات التشغيلية العالمية لفوسون، نعتزم تحقيق نمو مستدام في القيمة مع شركائنا في الشرق الأوسط وخلق منظومة جديدة تحقق مكاسب متبادلة للجميع."

وتنص مذكرة التفاهم على أن "هذه الشراكة المستقبلية هي أكثر من تعاون تقني؛ فهي التزام بتغيير مشهد الرعاية الصحية في المملكة والمنطقة".

حيث تهدف هذه الشراكة لتكون نموذجًا رائدًا على مستوى منطقة الخليج في دمج العلاجات المتقدمة والتشخيص الرقمي، وترسيخ موقع المملكة كمركز إقليمي للابتكار في الرعاية الصحية. ومن خلال هذه الشراكة تُجدد مجموعة فقيه وشركة فوسن فارما التزامهما بتحسين حياة المرضى من خلال الابتكار، وبناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد، تدعم تطلعات المملكة في أن تكون مركزًا عالميًا للرعاية الصحية المتقدمة تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

-انتهى-

#بياناتشركات