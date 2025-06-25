القاهرة، مصر : أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة، الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، عن توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية مع منصة " نون للمدفوعات "، بوابة الدفع المتكاملة عبر الإنترنت المقدمة من قبل " نون " ، وذلك من خلال تطبيقها الذكي "كونتكت ناو" وشركة "كونتكت لخدمات الدفع الإلكتروني" (Contact Pay)، ذراع الدفع الإلكتروني التابع لـ"كونتكت"، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتوسيع نطاق الحلول التمويلية الرقمية في السوق المصري.

وقالت " كونتكت " في بيان لها صدر صباح اليوم أن هذه الشراكة تأتي تماشيًا مع إستراتيجية كلتا الشركتين في توفير حلول دفع مرنة وسهلة، لتعزز من تجربة التجار والعملاء على حد سواء، حيث تتيح لتجار نون للمدفوعات تقديم خدمات " كونتكت " كوسيلة دفع موثوقة ومريحة، بما يسهم في تسهيل عمليات الشراء وتوفير خيارات دفع متعددة .

وأشار البيان إلي أن هذه الشراكة توفر تجربة تمويل رقمية متكاملة وسلسة من خلال خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) عبر تطبيق "كونتكت ناو"، ولا تقتصر هذه الشراكة على تقديم خدمات التقسيط فقط ، بل أصبحت " نون للمدفوعات " إحدى بوابات الدفع الرقمية المدمجة داخل تطبيق " كونتكت ناو "، مما يمكّن عملاء " كونتكت " من سداد الأقساط والفواتير والاشتراكات المختلفة باستخدام وسائل دفع رقمية متنوعة وآمنة،.

كما أشار البيان إلي أن هذه الشراكة تهدف إلى توحيد خبرات الشركتان لتقديم حزمة متكاملة من حلول الدفع الرقمية التي ترتقي بتجربة المستخدم وتواكب تطورات السوق.

وأعرب المهندس أحمد عبدالحكيم ،العضو المنتدب لـ " كونتكت للمدفوعات الإلكترونية " ، عن حماس " كونتكت " لهذه الشراكة الإستراتيجية مع منصة " نون للمدفوعات " ، والتي تمثل شهادة على قوة البنية التحتية التي نعمل على تطويرها باستمرار في " كونتكت " ، مضيفاً : نؤمن أن هذه الشراكة ستحدث نقلة نوعية في تجربة الدفع الإلكتروني، من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة تتماشى مع احتياجات المستخدمين في السوق المصري."

كما أعرب أحمد المصيلحي مدير قطاع الأعمال في " كونتكت ناو " عن سعادته بالتعاون مع " نون للمدفوعات " من خلال هذه الاتفاقية المميزة التي توفر لعملاء " كونتكت " الحصول على تمويل فوري وآمن عبر تطبيقنا " ContactNow" ، من خلال إتاحة حلول "اشترِ الآن وادفع لاحقًا" (BNPL) على منصة " نون "، حيث نمنح المستخدمين تجربة تسوّق وتمويل أكثر سلاسة وراحة، تمكّنهم من اتخاذ قرارات شرائية مدروسة دون أعباء فورية، ونسهم في الوقت نفسه في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية بطريقة أكثر شمولاً واستدامة.

ومن جانبه أبدى مصطفى ماهر، المدير الإقليمي بشركة " نون للمدفوعات " في مصر، عن ترحيبه بتوقيع اتفاقية التعاون مع شركة " كونتكت " معرباً عن سعادته بالتعاون مع شركة " كونتكت " لدمج حلول الدفع المتطورة من " نون للمدفوعات " مع خدماتها المالية المبتكرة. كاشفاً أن هذا التعاون يهدف إلى تقديم تجربة سلسة وفعالة للشركات والمستهلكين في مصر، والمساهمة في الوقت نفسه في دعم نمو الاقتصاد المحلي.

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصر، من خلال توفير حلول تمويل رقمية مرنة وآمنة تلبي احتياجات العملاء وتواكب تطورات السوق، بما يسهم في نمو منظومة دفع رقمية أكثر تكاملاً وتطورًا.

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