دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعان لمجموعة تيكوم اتفاقية شراكة إستراتيجية رائدة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بهدف الارتقاء بقطاع التعليم العالي وتعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً للتعليم.

وتتوافق هذه الشراكة الإستراتيجية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم في دبي 2033 (E33)، علماً أنه قد تمّ إبرامها على هامش فعالية "منتدى المعرفة" التي نظمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بالتعاون مع مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة واللذين يشكّلان معاً قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم.

وبحضور سعادة عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وقّع على اتفاقية التعاون كلّ من الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة.

وقال د. سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "تتطلع دبي إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للمعرفة والابتكار، قائم على التعاون الوثيق بين مختلف مكونات منظومة التعليم العالي في الإمارة. وتُعد الشراكة مع مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، اللذين يشكّلان معاً قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم، بالإضافة إلى إطلاق ملتقى قادة التعليم العالي، خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف. ومن خلال استراتيجية التعليم في دبي 2033، وجهودنا المشتركة، سنواصل جذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وتوفير تجربة تعليمية تعكس رؤية دبي كمدينة للمستقبل."

وفي هذه المناسبة، أكّد مروان عبد العزيز جناحي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، أنّ التعاون المستمرّ مع كافة الجهات المعنية يُعدّ ركيزة أساسية للارتقاء بقطاع التعليم العالي وتعزيز قدراته. وقال: "تعكس علاقتنا الإستراتيجية الراسخة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي التزامنا بتوطيد أواصر التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين، عبر مواصلة إطلاق المبادرات الرائدة على غرار ملتقى قادة التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة التعليم ومواكبتها لطموحات المستقبل والتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي".

وفي إطار هذه الشراكة الإستراتيجية، ستتعاون مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لاستقطاب نخبة عالمية بارزة من الجامعات والمعاهد المهنية عبر تنظيم الفعاليات والزيارات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للطلاب من كافة أنحاء العالم عبر حملات التوعية والتسويق على غرار مبادرة "الدراسة في دبي".

بالإضافة إلى ما سبق، ستتعاون مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لمواءمة السياسات ذات الصلة، دعماً لمبادرات البحث والابتكار وريادة الأعمال في صفوف الطلبة وتعزيزاً لمنظومة التعليم الشاملة، بما يضمن إعداد الطلاب وتزويدهم بما يلزم من معرفة ومهارات لدخول سوق العمل. وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بتجربة الطلاب والكادر الأكاديمي في كلّ من مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، عبر إعداد برامج الأنشطة والفعاليات الإضافية وإنشاء "ملتقى قادة التعليم العالي"، الذي يُعدّ منصّة شاملة تهدف إلى تعزيز التنسيق الإستراتيجي والتعاون المشترك والريادة الفكرية على مستوى قطاع التعليم العالي.

ملتقى قادة التعليم العالي

يهدف "ملتقى قادة التعليم العالي"، الذي تمّ إطلاقه بالشراكة بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وقطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم، إلى رسم معالم مستقبلٍ واعدٍ للتعليم العالي وتعزيز اقتصاد المعرفة في دبي، بما يتماشى مع مستهدفات إستراتيجية دبي الاقتصادية D33 وإستراتيجية التعليم 33E.

وسوف يحرص هذا الملتقى من خلال الحوار البنّاء والتعاون المشترك وتآزر الجهود على إيجاد التوافق بين توجّه قطاع التعليم العالي ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي لتحقيق النمو المستدام والتنمية الاجتماعية.

وقد تمّ الإعلان عن إطلاق "ملتقى قادة التعليم العالي" على هامش فعالية "منتدى المعرفة"، التي استضافها قطاع التعليم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، لاستقطاب نخبة من رواد المجتمع الأكاديمي وقطاعات الأعمال والجهات الحكومية. وسلّطت هذه الفعالية التي تمّ تنظيمها في مجمّع دبي للمعرفة الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع التعليم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، فضلاً عن البحث عن سُبُل مبتكرة لترسيخ ثقافة الريادة والابتكار لدى الجيل الجديد من روّاد الأعمال. وقد شارك في فعاليات هذا الملتقى متحدثون من هيئة الصحة بدبي وجامعة برمنجهام دبي وجامعة ولونغونغ في دبي وحاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية التي تُعدّ وجهة التميّز الأكاديمي في المنطقة، ومجمّع دبي للمعرفة، الوجهة الرائدة في المنطقة للتعلّم المستمرّ، يضمّان نخبة عالمية بارزة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي تحرص على تعزيز سُبُل التعاون من خلال المبادرات وورش العمل والفعاليات المشتركة.

يُعدّ مجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية من مجمّعات الأعمال العشرة المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج وحي دبي للتصميم ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية.

