دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شبكة "جلوبال فيرتيليتي" – وهي شركة سعودية-إماراتية تُعد من أسرع شبكات مراكز الإخصاب وعلم الوراثة الإنجابية نمواً في الشرق الأوسط – عن استحواذها على الحصة الأكبر في مركز "هيلث بلاس للإخصاب" في جدة، وذلك في ثاني صفقة كبرى لها داخل المملكة العربية السعودية خلال هذا العام. ويأتي هذا الاستحواذ استكمالًا لاستراتيجيتها التوسعية، عقب صفقتها السابقة التي شملت الاستحواذ على مركز "بنون" في الرياض، حيث سيتم توحيد كلا المركزين تحت اسم "بنون"، التابعة للشبكة.

وتبلغ قيمة الاستثمارات في هاتين الصفقتين أكثر من 100 مليون ريال سعودي (27 مليون دولار أمريكي)، ما يشكّل نقطة انطلاق نحو بناء أكبر منظومة مراكز إخصاب في السعودية ودول الخليج. وتجدر الإشارة إلى أن مركز بنون في الرياض ومركز هيلث بلاس في جدة كانا جزءاً من محفظة الرعاية الصحية لمجموعةM42 بين عامي 2022 و2024.

وبفضل هذه الصفقات، ضاعفت جلوبال فيرتيليتي طاقتها التشغيلية لتقدم الآن أكثر من 5,000 دورة علاجية سنوياً، ما يجعلها أكبر مزود مستقل لخدمات الإخصاب في المملكة. كما يجري العمل حالياً على بناء مركز رئيسي جديد في شمال الرياض، تبلغ مساحته 3,800 متر مربع، ومن المتوقع افتتاحه في ديسمبر من هذا العام وسيوفر خدمات متقدمة في مجال الإخصاب وعمليات أطفال الأنابيب والفحوصات الجينية وأمراض الذكورة وخدمات شاملة لصحة المرأة.

وبهذه المناسبة، صرح مجد أبو زنط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة جلوبال فيرتيليتي قائلاً: "يأتي توسعنا في المملكة العربية السعودية ضمن رؤيتنا الاستراتيجية لبناء منظومة إقليمية متخصصة في مجال الإخصاب وصحة المرأة. وتحت مظلة علامة 'بنون'، نعمل على جمع واستقطاب نخبة من أبرز استشاريي الخصوبة في المملكة، ضمن منظومة متكاملة مدعومة ببنية تحتية مخبرية متطورة وتقنيات طبية حديثة تُعزز تقديم أعلى معايير الرعاية الطبية في مجال الإخصاب وتأخر الحمل."

وتحظى شبكة جلوبال فيرتيليتي بدعم مؤسسي قوي، حيث حصلت على تمويل رأس مال بقيمة 60 مليون دولار من مؤسسات مرموقة في السعودية والإمارات وعدد من المستثمرين الرائدين كما استحوذت شركة دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي، على حصة بنسبة 34.3% في جلوبال فيرتيليتي.

وأضاف أبو زنط، "نعمل حالياً على دراسة مجموعة من الفرص الواعدة في مختلف أنحاء المنطقة والتي نعتزم الاستحواذ عليها. كما نخطط لافتتاح مراكز جديدة في الخبر وأبها ومدن أخرى في المملكة، بالتعاون مع شركائنا الاستثماريين. وسنواصل التوسع بخطى ثابتة، مع التركيز على توظيف أحدث التقنيات، وتحسين النتائج السريرية، وتوفير خدمات الخصوبة المتخصصة بشكل أوسع وأكثر شمولاً."

ومن جهته، أشار الدكتور عبدالعزيز محمد الشهراني، أحد أبرز استشاريي طب الخصوبة وعلاج تأخر الحمل وأمراض الغدد الصماء التناسلية في السعودية ومؤسس مركز بنون في الرياض والمدير الطبي لمجموعة مراكز بنون، إلى تزايد الطلب على تقنيات الإخصاب في المملكة. وقال، "نشهد ارتفاعاً في عدد الأزواج الذين يلجأون للعلاج، سواء بسبب تأخر الحمل الأولي أو الثانوي. كما نرى وعياً متزايداً لدى الأفراد بشأن أهمية الموازنة بين الأسرة والوقاية من الأمراض الوراثية. ومع هذا الطلب المتزايد، فإن الانضمام إلى شبكة متكاملة مثل جلوبال فيرتيليتي يتيح لنا تقديم رعاية أفضل مدعومة بالبحث والابتكار باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة."

وبدوره، شدد الدكتور فواز أديب إدريس، أحد أبرز استشاريي طب الخصوبة وعمليات أطفال الأنابيب وعلاج تأخر الحمل في السعودية والمدير التنفيذي لمركز بنون في جدة (المعروف سابقاً بمركز هيلث بلاس للإخصاب)، على أهمية توسيع نطاق خدمات الإخصاب في المنطقة. وقال، "في ظل انخفاض معدلات الخصوبة في دول الخليج، وتزايد نسبة الأزواج الذين يواجهون تحديات في الإنجاب والتي تُقدّر بأكثر من 15% بحسب الدراسات، تتزايد الحاجة إلى خدمات إخصاب متقدمة تلبي هذا الطلب المتنامي."

وأضاف أن تأجيل الحمل بين الأزواج والضغوط الاقتصادية، والأمراض مثل السمنة ومتلازمة تكيس المبايض وأمراض الذكورة، جميعها عوامل تؤثر على هذا المشهد. "فمن خلال ضم مراكز الإخصاب المتخصصة تحت مظلة واحدة، سنعمل في بنون على توسيع نطاق الوصول إلى رعاية عالية الجودة ومخصصة لعدد أكبر من الأزواج، مع الارتقاء بخدمات الخصوبة لتواكب أحدث التقنيات الطبية واحتياجات المرضى في مجتمعاتنا. ويأتي ذلك انسجامًا مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، التي تركز على تعزيز الابتكار في الرعاية الصحية وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتحسين فرص الإنجاب والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة."

نبذة عن "جلوبال فيرتيليتي"

تعتزم شركة جلوبال فيرتيليتي إنشاء شبكة رائدة من مراكز الإخصاب وعلم الوراثة الإنجابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ابتداءً من المملكة العربية السعودية. تهدف الشركة إلى أن تصبح أكبر شبكة لمراكز الإخصاب وعلاج تأخر الحمل في المنطقة، وواحدة من أفضل 10 شبكات على مستوى العالم من خلال إنشاء مراكز جديدة والاستحواذ على مراكز رائدة في المجال. وقد استحوذت الشركة عام 2025 على مركزين في الرياض وجدة وتُجرى حالياً أعمال الإنشاء لمركز رئيسي جديد في شمال الرياض، ضمن خطتها التوسعية في المملكة، على أن يتم توحيد الهوية المؤسسية لجميع مراكزها تحت العلامة التجارية "بنون". وتلعب الشركة دوراً محورياً في تعزيز خدمات علاجات الخصوبة ورعاية صحة المرأة من خلال التركيز على الأبحاث الطبية والابتكار، وتبني أحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات حديثة وتكنولوجيا رائدة. كما تقوم الشركة بالتعاون الاستراتيجي مع مؤسسات رائدة في مجال الإخصاب من جميع أنحاء العالم، ووضع احتياجات المرضى وعائلاتهم باستمرار في المقام الأول.

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