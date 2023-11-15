خلال مشاركتها بفعاليات النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شبكة أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن مشاركتها في فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتستعرض شبكة أبوظبي للإعلام خلال مشاركتها في هذه الفعالية العالمية استراتيجيتها الجديدة كمنظومة إعلامية متكاملة وموحّدة تعكس قيم الهوية الوطنية من خلال إثراء المعرفة المجتمعية عبر منصاتها المرئية والمسموعة والمقروءة والرقمية، لتسلط الضوء على دورها الحيوي في تعزيز أداء القطاع الإعلامي في دولة الإمارات من خلال توظيف أفضل التقنيات، ومواكبة أحدث التوجهات لإنتاج وتقديم محتوى مبتكر ومتميز في مختلف المجالات الإخبارية والترفيهية والرياضية والثقافية.

وتتضمن مشاركة الشبكة أيضاً تغطية شاملة ومتكاملة لهذه الفعالية عبر جميع منصاتها وقنواتها الإعلامية، وذلك من خلال استديو بث مباشر وتقارير ومقابلات يومية مع نخبة من قادة ورواد القطاع الإعلامي والمختصين وصناع القرار، وذلك بما من شأنه إطلاع الجمهور والضيوف على أحدث توجهات المشهد الإعلامي، وبلورة أفكار جديدة ومبتكرة تسهم برسم ملامح مستقبل الإعلام.

وبهذا الصدد، قال عبدالرحيم النعيمي، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصال والمتحدث الرسمي باسم شبكة أبوظبي للإعلام :" تحرص شبكة أبوظبي للإعلام انطلاقاً من مكانتها الرائدة ضمن القطاع على المشاركة في جميع الفعاليات التي تتناول الشأن الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بما فيها الكونغرس العالمي للإعلام الذي يوفر منصة رائدة لتبادل الخبرات والرؤى والمعارف العالمية، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تسهم بدفع عجلة تطور القطاع الإعلامي بما ينسجم مع المكانة المتقدمة للدولة على كافة الصعد".

وأضاف النعيمي: "تركز مشاركتنا هذا العام على إبراز ما تقدمه الشبكة من محتوى تعليمي وتثقيفي وترفيهي هادف يثري معرفة الجمهور، ويعكس القيم الإماراتية والإنجازات الوطنية، ويرسخ مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى التعرف على أحدث توجهات القطاع للارتقاء بمنظومتنا الإعلامية المتميزة".

ويشار إلى أن النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام تضم معرضاً تكشف فيه أبرز العلامات التجارية العالمية والمحلية عن أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات في القطاع الإعلامي، كما سيستضيف المؤتمر رواداً إعلاميين عالميين لمناقشة آخر المواضيع والتوجهات في القطاع. وتعود المبادرات الست التي تنظمها الفعالية هذا العام لتشكل منصات لتبادل المعارف والخبرات، ومحطات ملهمة تسهم ببلورة ملامح مستقبل الإعلام.

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