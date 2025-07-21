الرياض، المملكة العربية السعودية: في خطوة مبتكرة تعيد صياغة مفاهيم التوظيف التقليدية، وفي سياق بحثها عن متخصصين في مجال التوظيف، أطلقت شاين، الشركة المتخصّصة في توفير طواقم العمل للفعاليات، مبادرتها الجديدة "تحدي التوظيف"، وهي تجربة تفاعلية متعددة المراحل تهدف إلى تقييم الكفاءات المهنية للمرشحين من خلال مهام عملية تحاكي بيئة العمل الفعلية، وتشمل فحص السير الذاتية، وإجراء المقابلات، والتعامل مع سيناريوهات توظيفية واقعية.

وعلى عكس المألوف، تُتيح هذه المبادرة للمرشحين فرصة استثنائية لإجراء مقابلات مع فريق "شاين" بدلًا من الخضوع لمقابلات تقليدية، في توجّه يُسلّط الضوء على كفاءة المرشح من خلال الأداء العملي وليس الإجابات النظرية، حيث جاء الإعلان الوظيفي للشركة بتصريح مبتكر: "نحن نوظّف، وأنت من يجري المقابلة".

منذ انطلاقتها عام 2020م، رسّخت شاين مكانتها في سوق العمل السعودي بتقديم خدمات تشغيل الكوادر في أبرز الفعاليات والتجارب النوعية، مع التركيز على الوظائف ذات الأثر المباشر في تشكيل تجربة الزوّار، مثل موظفي الاستقبال وتجربة الضيوف، والمضيفين والمضيفات، والمرشدين السياحيين وفرق البروتوكول.

وقد تعاونت الشركة مع نخبة من شركاء النجاح لتأمين طواقم التشغيل في كبرى الفعاليات داخل المملكة، بدءًا من المحافل الرياضية مثل سباقات الفورمولا 1 وكأس العالم للأندية، مرورًا بالفعاليات الفنية والثقافية مثل "بينالي الفنون الإسلامية" و"نور الرياض"، وصولًا إلى أضخم المهرجانات الموسيقية مثل "مدل بيست ساوندستورم" و"أزيموث"، ممّا يرسّخ حضورها كشريك تشغيلٍ متميّز في قطاع الفعاليات المتنامي.

وعلى طريق التجديد الدائم، أعادت شاين ابتكار مفهوم اليوم المفتوح للتوظيف، عبر إضافات إبداعية لامست جوهر الوظيفة المستهدفة. ففي مرحلة سابقة لتوظيف مرشدين في "نور الرياض" – أكبر مهرجان لفنون الضوء في العالم – استبدلت الشركة المقابلات التقليدية بتجربة فريدة تحت عنوان "متحف شاين"، خضع خلالها المتقدّمون لاختبار يحاكي مهام الإرشاد الحقيقية، بدءًا من حفظ المعلومات الفنية وانتهاءً بتقديم عروض واقعية أمام الحضور.

أما في تجربة أخرى بعنوان "ليلة السيدات"، فقد تحوَّل مقر الشركة إلى مساحة تحتفي بالمواهب النسائية وسط أجواء مبهجة زُيّنت باللون الوردي، ما منح المشارِكات تجربة استثنائية وصفنها بأنها "أمتع مقابلة خضنها على الإطلاق".

وفي مبادرة تُعد الأولى من نوعها في قطاع التوظيف بالمملكة، دشّنت شاين تحدي "تحدي التوظيف" ليُشكّل نقلة نوعية في آليات اكتشاف الكفاءات، من خلال تمكين المرشح وإبراز مهاراته في سياقٍ واقعي بعيداً عن النماذج التقليدية.

وفي تعليقه على المبادرة، صرّح سعود الهاشل، مؤسس شاين، قائلًا: "لقد قلبنا المعادلة، ووضعنا زمام المبادرة بيد المرشحين. صُمِّمت هذه التجربة لتكون مشوِّقة وممتعة في آنٍ معًا، ويتمثل هدفها الأساسي في رؤية المتقدّمين أثناء العمل الفعلي لاختيار أفضل الكفاءات في قطاع التوظيف."

وأضاف: "نؤمن في شاين بأن هذه الجهود تعمِّق علاقتنا مع المجتمع وتُتيح للمرشحين إبراز طاقاتهم الكاملة. لقد أثبتت التجربة أن اكتشاف المواهب لا يتم بطريقة واحدة، فكلما منحنا المتقدم مزيدًا من الحرية الإبداعية، كلما أظهر جوهره الحقيقي."

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