دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شنجان للسيارات عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع مجموعة يانغو (Yango Group)، وهي شركة تكنولوجيا مقرها دولة الإمارات، في خطوة جديدة ضمن مسيرة شنجان للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. جرت مراسم التوقيع في المقر الإقليمي لشركة شنجان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور كبار التنفيذيين من الجانبين.

وشهد الحدث حضور السيد لي مينغكاي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شنجان للسيارات، والسيد فو يوانهونغ، الممثل الرئيسي لقسم أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد شياو فنغ، المدير العام للقسم، والسيد ين تونغ، نائب المدير العام للقسم، إلى جانب السيد بولات، نائب الرئيس الأول لأعمال التنقّل في مجموعة يانغو، ووفد من الشركة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى شركة «يانغو موتورز» – وهي الذراع المتخصصة في قطاع السيارات ضمن مجموعة يانغو والتي تهدف إلى جعل المركبات أكثر إتاحة – مهام الموزع الرسمي لمركبات شنجان، بدءاً من جمهورية ساحل العاج، مع خطط للتوسع إلى أسواق أفريقية أخرى. وستعمل الشراكة على توفير سيارات موثوقة ومتينة مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات أسواق النقل التشاركي في أفريقيا، بهدف الارتقاء بتجربة التنقّل للمستهلكين المحليين وتعزيز نمو حلول التنقّل المستدام في المنطقة.

وقال السيد شياو فنغ، المدير العام لقسم أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة شنجان للسيارات:

"تمثل شراكتنا مع مجموعة يانغو امتداداً لالتزامنا طويل الأمد بتمكين شركائنا حول العالم وتسريع تطوير حلول التنقّل الذكية في الأسواق الناشئة. إن الجمع بين تقنيات شنجان المتقدمة وشبكة التنقّل الواسعة لدى يانغو يتيح لنا تحقيق رؤيتنا المتمثلة في تقديم قيمة أكبر وتجربة تنقّل محسّنة لمستخدمينا في المنطقة."

وتعكس هذه الشراكة مواصلة مجموعة يانغو الاستثمار في تطوير منظومات تنقّل متقدمة في أفريقيا والشرق الأوسط. وكجزء من استراتيجيتها للتوسع العالمي، تسعى المجموعة إلى التعاون مع أبرز العلامات التجارية في قطاع السيارات لتعزيز جودة وكفاءة واستدامة خدمات النقل التشاركي في المنطقة.

وقال السيد بولات، نائب الرئيس الأول لأعمال التنقّل في مجموعة يانغو:

"نفخر بتوحيد الجهود مع شركة شنجان للسيارات لتسريع وتيرة تطوّر حلول التنقّل الذكية والمستدامة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال التكنولوجيا والرؤى المستندة إلى البيانات وشبكتنا الواسعة من المستخدمين، نهدف إلى صياغة الجيل القادم من تجارب النقل التشاركي، عبر تحسين سهولة الوصول والسلامة وتقليل الأثر البيئي لملايين المستخدمين. وفي الوقت نفسه، نلتزم بالارتقاء بجودة الأساطيل ودعم الشركات المحلية وتمكين سائقي شركائنا لتقديم تجربة أفضل للجميع."

تُعد «يانغو رايد» إحدى أكبر منصات النقل التشاركي في العالم، وهي جزء من مجموعة يانغو العالمية للتكنولوجيا، وتعمل في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تجاوزت 1.2 مليار رحلة عالمياً وتدعم أكثر من 2.1 مليون سائق نشط مسجل.

وتمثل هذه الشراكة نقلة نوعية من نموذج الشراء الفردي إلى نموذج التكامل المتعدد في الأعمال والترويج المشترك للعلامة التجارية، ما يضخ زخماً جديداً في تطوير منظومات التنقّل الذكية الإقليمية. وانطلاقاً من هذه الخطوة، يهدف الطرفان إلى توسيع التعاون نحو أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم حلول تنقّل أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة للمستهلكين.

ومن خلال تعاونها الوثيق مع مجموعة يانغو، ستوفر شركة شنجان للسيارات لعملاء خدمات النقل التشاركي في الشرق الأوسط وأفريقيا خيارات تنقّل فعّالة وآمنة وصديقة للبيئة، بما يسهم في تحقيق مدن أكثر ذكاءً واستدامة ومستقبل أكثر اتصالاً.

تجسد هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتكامل وتبادل الموارد، وتعكس كيف تواصل العلامات التجارية الصينية ترسيخ حضورها في منظومة التنقّل في الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر دفع عجلة الابتكار والاستدامة والنمو في المنطقة، مع مواصلة تحقيق قيمة طويلة الأمد في الأسواق الدولية.

نبذة عن شركة شنجان للسيارات

تُعد شنجان للسيارات، من خلال علاماتها التجارية "شانجان" و"ديبال" و"أفاتر"، واحدة من «الكبار الأربعة» في صناعة السيارات الصينية. تمتلك الشركة 39 منشأة إنتاجية ضمن 14 قاعدة تصنيع حول العالم، كما يربط مركزها العالمي للبحث والتطوير 10 مدن في ست دول (تشونغتشينغ، بكين، شنغهاي، دينغتشو، وهيفي في الصين، تورين في إيطاليا، يوكوهاما في اليابان، برمنغهام في المملكة المتحدة، ديترويت في الولايات المتحدة، وميونيخ في ألمانيا)، وتضم أكثر من 18,000 مهندس من 31 دولة ومنطقة.

دخلت الشركة سوق الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 1994، وحققت مبيعات تراكمية تجاوزت 400,000 مركبة. وفي عام 2023، أطلقت الشركة خطتها العالمية «المحيط الواسع» لتعزيز انتشارها الدولي. وتتمثل مهمتها في "قيادة ثقافة السيارات وتحسين حياة الإنسان"، إذ تواصل شنجان تحولها نحو شركة تكنولوجيا تنقّل ذكية منخفضة الكربون تسهم في المجتمع وتلبي احتياجات الناس لحياة أفضل.

نبذة عن مجموعة يانغو

تُعد مجموعة يانغو شركة تكنولوجية تعمل على تحويل الابتكارات العالمية إلى خدمات يومية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية. ومن خلال التزامها الراسخ بالابتكار، تعيد الشركة صياغة وتطوير أحدث التقنيات العالمية لتصبح خدمات مدمجة بسلاسة في الحياة اليومية لمختلف المناطق. وتتمثل مهمتها في سد الفجوة بين الابتكارات الرائدة والمجتمعات المحلية، وتعزيز الروابط وتحسين تجارب الحياة اليومية.

-انتهى-

#بياناتشركات