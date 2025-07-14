الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة "سُكنى كابيتال"، المنصة الاستثمارية السعودية المرخصة من هيئة السوق المالية والمتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لإطلاق "صندوق سُكنى للإقراض المباشر"، ليكون أول صندوق تمويل مباشر مفتوح المدة في المملكة والمنطقة، في خطوة تُعد إنجازًا تنظيميًا مهمًا لقطاع التمويل غير المصرفي في المملكة العربية السعودية.

يمثل هذا الصندوق نقلة نوعية في تقديم حلول ائتمانية مهيكلة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التقنية وصناديق رأس المال الجريء، من خلال آلية مرنة ذات طابع مؤسسي، توفر تمويلًا مستدامًا دون الحاجة إلى التنازل عن حصص الملكية. ويتيح هيكل الصندوق المفتوح للمستثمرين الدخول والخروج بمرونة وبدون فترات احتجاز طويلة، مع الحفاظ على السيولة الدورية والاستفادة من فرص الائتمان ذات العوائد المستقرة.

يعتمد الصندوق في عملياته على فريق عالمي من مديري الصناديق وخبراء التمويل والاستثمار، ويستفيد من بنية تقنية متقدمة لإدارة القروض، وتقييم المخاطر، وإصدار تقارير دورية للمستثمرين، ما يعزز الشفافية والكفاءة ويضمن تجربة مؤسسية قابلة للتوسع.

وقد بدأت سُكنى كابيتال بالفعل في بناء محفظة فرص قوية تجاوزت 100 مليون دولار، مدفوعة بطلب مرتفع من الشركات التقنية الباحثة عن حلول تمويل مهيكلة، وسط اهتمام متزايد من المؤسسات الاستثمارية التي أبدت اهتمامًا أوليًا بالاستثمار في الصندوق. وتعتزم الشركة قريبًا فتح باب الاستثمار لشريحة أوسع من المستثمرين المؤهلين، بما يشمل المكاتب العائلية والمستثمرين ذوي الخبرة.

وفي هذا السياق، أكد فارس برديسي، الرئيس التنفيذي لشركة سُكنى كابيتال، والذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجال تمويل الشركات والاستثمار الخاص في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والعقارات، على الحاجة الملحة لسد فجوات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التقليدية منها والابتكارية. وقال " يمثل هذا إنجازًا نوعيًا ليس فقط لسُكنى، بل للقطاع المالي في المملكة حيث بلغ حجم إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة 329.23 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024، أي ما يعادل 9.1% فقط من إجمالي الائتمان المصرفي، وهو ما يقل بكثير عن النسبة المستهدفة في رؤية السعودية 2030 والبالغة بين 15 إلى 20%.نحن نسد فجوة تمويلية حقيقية من خلال نموذج مرن وفعال مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات سريعة النمو. "

وثمّن وليد البلاع، الشريك المدير في "سُكنى فنتشرز" وعضو لجنة استثمار الصندوق، والذي يمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات التكنولوجيا والاستثمار المباشر بين وادي السيليكون والمملكة العربية السعودية، قرار هيئة السوق المالية، واصفًا إيّاه بأنه خطوة ستُسهِّل على المستثمرين تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإيقاع سريع يتناسب مع ديناميكيات السوق الحديثة، دون أي تعقيدات بيروقراطية، مما سيسهم في تسريع الابتكار وتعزيز نمو الشركات الواعدة في مختلف القطاعات.

وأضاف البلاع: "لقد تطورت منظومة التكنولوجيا والشركات الناشئة في المنطقة بشكل ملحوظ، لكن أدوات التمويل التقليدية لم تواكب هذا النمو. أنشأنا هذا الصندوق لنلبي احتياجات رواد الأعمال ونمنحهم التمويل الذي يتماشى مع نماذج أعمالهم وطموحاتهم"

يمثل إطلاق صندوق "سُكنى للإقراض المباشر" امتدادًا لمسيرة "سُكنى فنتشرز"، الذراع الاستثماري للشركة في مجال التكنولوجيا، والمعروف بدعمه للشركات الناشئة عالية النمو في مجالات البنية التحتية الرقمية ، والتقنيات المالية، و اللوجستيات. ويأتي هذا الإنجاز في وقت تتسارع فيه جهود المملكة لتنويع اقتصادها، مما يرسخ موقع "سُكنى كابيتال" كمحرك أساسي لبناء البنية التحتية المالية للابتكار ودعم النمو الاقتصادي المستدام .



نبذة عن سُكنى كابيتال :

سُكنى كابيتال هي منصة استثمارية سعودية مرخصة تقدم فرصًا منتقاة في مجالات رأس المال الجريء، والتمويل المباشر و الملكية الخاصة. تطورت من "سُكنى فنتشرز"، ولها سجل حافل في الاستثمار المبكر، وتوفر حلولًا مالية بمعايير مؤسسية تركز على القطاعات الابتكارية عالية النمو في المملكة والمنطقة ككل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.suknacapital.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

عبد العزيز خلف

مسؤول العلاقات الإعلامية

201020639222+

abdelaziz.khalaf@publicistinc.com

-انتهى-

#بياناتشركات