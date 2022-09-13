أعلنت سَفِلز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات العقارية، عن إجراء تغييرات كبرى على فريقها الإداري في دولة الإمارات والشرق الأوسط.

وشملت التغييرات ترقية شاين برين إلى منصب رئيس مكتب سَفِلز في الشارقة والإمارات الشمالية بعد عمله في مكتب سَفِلز بالإمارات لمدة 15 عاماً، مما يعزز مكانة الشركة باعتبارها الوحيدة المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية في الشارقة والإمارات الشمالية.

ويتمتع شاين بخبرةٍ متميّزة من العمل لأكثر من 35 عاماً في دولة الإمارات، شهد خلالها دورات سوق عديدة واكتسب خبرةً غنية في القطاع. كما برز في مجالات عديدة في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط، بما فيها الإدارة العقارية والوكالات التجارية. وتولّى في منصبه الأخير لدى سَفِلز إدارة خدمات التقييم التجاري والاستشارات ضمن مجموعة واسعة من فئات الأصول، وتقديمها للجهات الحكومية والمستثمرين والمطوّرين من القطاع الخاص.

ويدير شاين، بموجب منصبه الجديد، محفظة سَفِلز في الشارقة والإمارات الشمالية، ويعمل على استكشاف فرص النمو في هذه الأسواق والتركيز عليها.

وتعليقاً على الموضوع، قال شاين برين: "أفتخر بالعمل لدى سَفِلز طوال السنوات الأخيرة، ويُسعدني اليوم قيادة عمليات الشركة في الإمارات الشمالية، ولا سيما في ظل التغيرات المذهلة التي تشهدها هذه الأسواق. تحمل هذه الأسواق مجموعة من الفرص الواعدة، وتساهم التحسينات الجديدة المرتقبة على السياسات في توفير فرص أكبر لنجاح الأعمال وتعزيز مساهمة قطاع السياحة والعقارات في دفع عجلة النمو".

وتضمن إعلان الشركة أيضاً تعيين ستيفن فوربس في منصب رئيس عمليات سَفِلز في أبوظبي. ويحمل فوربس خبرةً تمتد حوالي 30 عاماً من العمل في قطاع العقارات التجارية والسكنية على مستوى العالم، بما في ذلك مختلف جوانب التقييم والاستشارات الاستراتيجية وخدمات الوكالة. وشمل عمله خلال السنوات العشر الأخيرة في أبوظبي التعامل مع شركات رائدة مثل مجموعة الفُطيم وشركة التطوير والاستثمار السياحي ومبادلة.

وفي إطار منصبه الجديد، يركز ستيفن على دعم عمليات الشركة اليوم وإدارة التعامل مع العملاء في أبوظبي، إضافةً إلى الارتقاء بأداء فرق الشركة وتقديم خدمات الوكالة وإدارة العقارات والاستشارات للعملاء، والتعاون عن كثب مع مكاتب الشركة الإقليمية لتأمين فرص أعمال أفضل.

وفي تعليقه على المنصب الجديد، قال ستيفن فوربس: "يسرّني الانضمام إلى فريق سَفِلز والتعاون مع بعض أبرز الخبراء في القطاع على مستوى المنطقة والعالم. تشتهر سَفِلز بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات العقارية بالاعتماد على شبكتها العالمية، وأطمح للاعتماد على منظومة الشركة وخبرتي الخاصة في القطاع لتقديم قيمة أكبر لعملائنا في الوقت الحاضر والمستقبل".

كما قال ستيفن مورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سَفِلز الشرق الأوسط: "ألهمنا التزام شاين بالعمل على نجاح الشركة طوال هذه السنوات، ونثق بقدرته على تعزيز عمليات الشركة في الشارقة والإمارات الشمالية وتوسيع حضورها".

وأضاف: "يؤكد تعيين ستيفن التزامنا بترسيخ حضور سَفِلز في العاصمة الإماراتية. وستساهم خبرته الواسعة في إدارة العقارات والأصول بدعم محفظة الأصول التجارية التي تديرها شركة في أبوظبي.

يسرّنا أن نشهد انطلاق سَفِلز نحو المرحلة الجديدة من النمو في القطاع، ونتطلع إلى دعم فريق الإدارة العليا الجديد لتحقيق النتائج المرجوّة".

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