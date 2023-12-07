دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "سي القابضة" الإماراتية؛ أول مجموعة قابضة عالمية تركز على الاستدامة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للانبعاثات للعام 2050، والتي تقف وراء إطلاق علامة "المدينة المستدامة" التجارية، و"انرتك" القابضة؛ الشركة المملوكة للحكومة الكويتية والمتخصصة في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والاستثمار فيه، اليوم، عن خطط تطوير مدينة مستدامة في الكويت تمتازُ المدينة التي تم الإعلان عنها على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 28) المنعقد حالياً في دبي، بمقومات ومفاهيم بيئية ستؤسس لنمطٍ ومفاهيمَ جديدة لأسلوب المعيشة الحضري القائم على تقليل الأثر البيئي للسكان بفضل ما ستوفره المدينة من حلول مبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة وإدارة النفايات والحفاظ على الموارد، إضافة إلى تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

ستضع المدينة المستدامة معياراً عالمياً جديداً للتنمية الحضرية المستدامة، وستتضمن نظاماً متطوراً للطاقة الشمسية بقدرة 16 ميغاوات لتوفير 100٪ من كامل احتياجات المدينة من الطاقة، مع توفير فائض بنسبة 20% سيسهم بصورةٍ كبيرة في خفض الانبعاثات التشغيلية في المدينة.

علاوةً على ذلك، ستعمل المدينة على تحقيق الأمن الغذائي والاستثمار في أحدث حلول الزراعة الداخلية والحضرية لتحقيق 50٪ من اكتفاء السكان الذاتي للغذاء. كما يتبنى المشروع استراتيجية شاملة لمعالجة النفايات تشمل فرز النفايات في المصدر، وإعادة تدويرها، وإنشاء مصنع للغاز الحيوي لإعادة تدوير النفايات العضوية وتفادي المكبات، وتشمل خطط إدارة المياه في المدينة معالجة وإعادة استخدام 100٪ من المياه لري المساحات الخضراء وضمان الاستخدام الفعال للموارد.

في سياق تعليقه على هذه الشراكة، قال المهندس فارس سعيد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "سي القابضة": "نحن فخورون بالتعاون والعمل المشترك مع إحدى الشركات الرائدة في قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والتكنولوجيا وحلول الاستدامة، ويشكل ذلك بالنسبة إلينا خطوةً جديدةً داعمة لخططنا التوسعية وتأسيس علاقات عمل راسخة مع الشركات الكبرى في المنطقة تخدمُ مساعينا نحو تطوير المزيد من البنى التحتية والمُدن المستدامة. إن تعاوننا مع انرتك مبنيٌّ على هدف مشترك متمثل في الوصول إلى مستقبل صافي صفري الانبعاثات، ويتم تعزيز ذلك من خلال استثمار خبراتنا المشتركة. ونحن نتطلع من خلال تعاوننا مع انرتك للعمل على إنشاء مدينة مستدامة من شأنها تحسين نوعية الحياة لشعب الكويت والمشاركة في تعزيز مقومات نمو الاقتصاد الدائري الأخضر وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للحياد المناخي".

من جانبه، قال عبدالله المطيري، الرئيس التنفيذي لشركة انرتك القابضة: "في انرتك، نقوم بتصميم مستقبل مستدام من خلال مشروعات الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء التي تمهد الطريق لإحداث تغيير إيجابي جذري في نوعية الحياة ضمن المجتمعات الريفية والحضرية في جميع أنحاء العالم. إن بناء شراكات مربحة للجانبين، مثل شراكتنا مع "سي القابضة"، هي مفتاح الابتكار ودفع عملية التنمية المستدامة. تماشيا مع رؤية الكويت 2040 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030. نحن متحمسون للغاية لبناء مدينة مستدامة في الكويت، فهي تعكس توجهاتنا نحو تحسين الحياة وأسلوب المعيشة بفضل ما ستحتويه من مساحات خضراء ومناظر طبيعية داخلية سيتم استثمارها بالشكل الأمثل اعتماداً على أحدث التقنيات التشغيلية الصديقة للبيئة".

شكل مشروع "المدينة المستدامة، دبي" الذي أطلقته "سي القابضة" أول مجتمع مستدام بالكامل ضمن فئته في منطقة الشرق الأوسط ونموذج حي لمدن المستقبل، التي لم تنجح في تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات وحسب، بل تم تصنيفها أيضًا على أنها "أسعد مجتمع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي" في حفل توزيع جوائز العقارات الخليجية الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وقاد نجاح هذا المشروع إلى استنساخ نموذج "المدينة المستدامة" في كل من مدينة الشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وفي أبوظبي بالتعاون مع "الدار" العقارية، وفي سلطنة عُمان في منطقة يتي بالتعاون مع مجموعة "عُمران".

تبذلُ "سي القابضة" جهوداً متواصلة لإحداث تغيير جوهري في مفهوم مدن المستقبل من خلال بناء مُدن مستدامة وذكية تتبنى مفهوم "العيش والعمل والازدهار"، وهي مجتمعات مصممة لتوفير أعلى مستويات جودة الحياة مع تقليل الانبعاثات إلى أدنى حد والعمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للعام 2050 من خلال إنتاج الطاقة النظيفة، وتمكين الزراعة الحضرية، وإعادة تدوير المياه والنفايات، وتشجيع استخدام وسائل النقل النظيفة والكهربائية.

يقع مقر "سي القابضة" في مدينة دبي، وتضم محفظتها شركات وعلامات تجارية شهيرة مثل "دايموند ديفلوبرز" و"تدوير" و"سيتي سولار"؛ وهي شركات متخصصة في مجال تطوير البنية التحتية والمدن المستدامة.

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نبذة عن سي القابضة

تتخذ شركة "سي القابضة" من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتتخصص في مجال الاستثمار وتصميم وإنشاء البنى التحتية والمدن المستدامة من خلال قطاعاتها التشغيلية SEE Solutions"" و"SEE Developers" و"SEE Engineering"

وانطلاقاً من هدفها المتمثل في تصدّر التوجه العالمي نحو مستقبل صافي صفر الانبعاثات، تقوم "سي القابضة" بتطوير مجتمعات شاملة ومستدامة تمنح الأولوية للتعليم والرياضة والرعاية الصحية والرفاهية العامة، كجزء من التزامها بتحقيق الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتمتلك الشركة حالياً مشروعات في كل من أبوظبي ودبي والشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافةً إلى منطقة يتي بسلطنة عُمان.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.seeholding.com

نبذة عن انرتك القابضة

"انرتك القابضة" هي شركة كويتية متخصصة في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة والاستثمار فيه. وبصفتها مستثمراً ومطوراً لمشروعات البنية التحتية المستدامة، تركز الشركة بصورة أساسية على أربعة مجالات رئيسة، تشمل: الطاقة والمياه، وإعادة التدوير وإدارة النفايات، والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، واستثمارات التكنولوجيا النظيفة. وبفضل محفظتها الواسعة من المشروعات، تشارك انرتك بنشاط كبير في مشروعات متعددة في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا. www.enertech.com.kw.