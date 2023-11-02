في خطوة أخرى نحو تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات التداول عبر الإنترنت وتقديم فرص متميّزة للمستثمرين، وبعد الحصول على ترخيص تنظيمي من هيئة أسواق المال (CMA)، تعلن سي أف أي بفخر عن افتتاح أحدث فروعها، CFI Financial L.L.C، سي أف عُمان. وسي أف أي عُمان هي الشركة الرابعة التي أطلقتها سي أف أي هذا العام بعد مصر والكويت وفلسطين. وهذا الترخيص هو الترخيص الثاني عشر لسي أف أي، إضافةً إلى تراخيصها وفروعها الأخرى في الإمارات العربية المتحدة والأردن ولبنان ومصر والمملكة المتحدة وقبرص وموريشيوس وغيرها. ويُعتبر هذا التوسّع خطوة مهمّة في رحلة سي أف أي، حيث يقدّم خدماتها ذات المستوى العالمي إلى قلب عمان، مساهمًا بشكل كبير في نموّ القطاع المالي في المنطقة.

وتستعدّ شركة سي أف أي عُمان، التي تتّخذ مدينة مسقط مقرًا رئيسيًا لها، لتحقيق ريادة جديدة في تجربة التداول عبر الإنترنت في المنطقة. وستوفر الشركة إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية، من خلال المنصات والتكنولوجيا المتقدّمة، والخدمات الاحترافية، وشروط التداول التنافسية للغاية.

وتمكّنت شركة سي أف أي عُمان من الحصول على الترخيص والتنظيم الكامل من قبل هيئة سوق المال (CMA) في سلطنة عُمان، مما يُعبّر عن التزامها في دعم الإطار التنظيمي والقانوني الصارم في المنطقة والعمل بأقصى معايير حماية العملاء.

وبعد الافتتاح، علّق هشام منصور، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة سي أف أي، قائلاً: "إنّ التوسع المستمر لشركة سي أف أي هو دليل على التزامنا بتمكين المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم. ويسعدنا أن نعلن عن إطلاق سي أف أي عُمان، التي تُمثّل خطوة استراتيجية إضافية في مسيرتنا".

وأضاف: "يتمتع السوق العماني بإمكانيات هائلة، ومن خلال سي أف أي عُمان، نهدف إلى تزويد المستثمرين العمانيين بإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الاستثنائية، وشروط التداول التنافسية للغاية. ومهمتنا هي تمكين المتداولين العُمانيين، ونحن على ثقة من أنّ فريقنا الاستثنائي، وخبرتنا الممتدة على مدار 25 عامًا في هذا المجال، سيساهمان في نموّ وتميّز مجال التداول في سلطنة عمان."

والتوسع الذي قامت به شركة سي أف أي في عُمان يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية، حيث تسعى الشركة لأن تصبح العلامة التجارية الرائدة في مجال التداول والاستثمار. وبفضل سمعتها المميّزة في مجال الابتكار والشفافية والتركيز على تجربة العميل، تتطلّع سي أف أي إلى تحقيق تحسين إيجابي في نظام التداول المحلي. ويعدّ إطلاق سي أف أي عُمان دلالة على التزام الشركة في تزويد المتداولين بالأدوات والمنصات اللازمة لتحقيق النجاح في الأسواق المالية.

وقال سامر عميرة، الرئيس التنفيذي لشركة سي أف أي عُمان:" نحن متحمسون لقيادة توسع سي أف أي في السوق العُمانية النابضة بالحياة. وهدفنا هو تزويد المتداولين والمستثمرين العُمانيين بتجربة تداول ذات المستوى العالمي، مدعومة بسمعة سي أف أي في التميّز والابتكار. ونحن ملتزمون بتقديم التكنولوجيا المتقدمة للمتداولين العمانيين، والخدمات الاستثنائية، وشروط التداول التنافسية للغاية."

ومع استمرار رحلتها نحو التوسع والنموّ، تهدف شركة سي أف أي إلى تعزيز دورها في تمكين المتداولين في عُمان، وتتطلّع إلى تعزيز مكانتها كوسيط مفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.

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نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية

مجموعة سي أف أي هي مزود تداول حائز على جوائز، ويتمتّع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة. وتضمّ سي أف أي مجموعة من الشركات المرخصة حول العالم بما في ذلك لندن، ولارنكا، وبيروت، وعمان، ودبي، والقاهرة، وبورت لويس، وغيرها. وتقدّم سي أف أي شروط تداول تنافسية للغاية منها فروقات أسعار تبدأ من صفر نقطة، وعدم وجود عمولات، وتنفيذ سريع، وعدم وجود حد أدنى للإيداع، عبر أكثر من 26 سوقًا عالميًا يشمل سوق الأسهم، والفوركس، والسلع، والمؤشرات، وصناديق الاستثمار المدرجة، وغيرها الكثير. وتفتخر سي أف أي بشراكاتها العالمية، وأبرزها الشراكة مع نادي شيفيلد يونايتد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يمتلك تاريخًا طويلاً في عالم كرة القدم، ويشمل ذلك أيضًا الشراكة مع أسطورة كرة القدم بيب جوارديولا. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة مؤخرًا بإطلاق العديد المشاريع التعليمية والتمكينية المثيرة، بما في ذلك تطبيق CFI Trading، وCapitalise.ai، وTipRanks، وأدوات أخرى. وتركّز المجموعة على دعمها المتميّز للعملاء، حيث توفّر لهم تقارير فنيّة يومية، وندوات مجانيّة عبر الإنترنت، ومديري الحسابات المخصصين، مما يضمن أفضل تجربة تداول لعملائها في أكثر من 100 دولة.