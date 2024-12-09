دبي، الإمارات العربية المتحدة، تعلن مجموعة سي أف أي المالية، الرائدة عالميًا في مجال التداول عبر الإنترنت، عن إعادة تسمية فرعها في أذربيجان ليصبح "CFI" Financial Investment Company" (سي أف أي أذربيجان). ويأتي هذا التغيير بعد استحواذ المجموعة على شركة "AzFinance Investment Company"، الذي تم الإعلان عنه في أغسطس الماضي، في خطوة تهدف إلى مواءمة الشركة المستحوذ عليها مع الهوية العالمية لمجموعة CFI، وتوحيد العلامة التجارية عبر مختلف الأسواق.

وستحمل سي أف أي أذربيجان اسم المجموعة ورمزها المميز، بالإضافة إلى شعارها "ثبّت خطواتك"، الذي يعكس التزام CFI بتمكين المتداولين والمستثمرين من خلال تقديم حلول مبتكرة، وسهلة الوصول، وشخصية. كما تؤكد الشركة التزامها بتوفير بيئات تداول آمنة وعادلة، مدعومة بشراكات عالمية المستوى وابتكارات متطورة.

وتم تعيين إيلغار رستامبيلي في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سي أف أي أذربيجان، تزامنًا مع عملية إعادة تسمية العلامة التجارية للشركة. ويتمتع رستامبيلي بخبرة عميقة في مجالات تطوير الأعمال ووضع استراتيجيات السوق، وقد شغل مناصب رفيعة في مؤسسات عالمية مرموقة مثل فيليب موريس، وبنك MIG، وكوكا كولا. وخلال فترة عمله في بنك MIG في سويسرا، كان يعمل تحت قيادة هشام منصور، الرئيس الحالي لمجموعة سي أف أي، مما يعكس رؤية موحدة واستمرارية في قيادة الشركة لتحقيق أهدافها في أذربيجان والمنطقة المحيطة.

وصرّح هشام منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سي أف أي المالية، قائلاً: "يعكس توسعنا في أذربيجان التزامنا الراسخ بجلب حلولنا في التداول ذات المستوى العالمي إلى أسواق جديدة. ويسعدني أن يتولّى إيلغار قيادة هذه المبادرة المهمة، خاصةً في ظل رؤيتنا المشتركة وسجل التعاون بيننا. ونحن على يقين بأن سي أف أي أذربيجان، تحت قيادته، ستصبح نموذجًا للتميّز وستسهم في تمكين المتداولين في أذربيجان وخارجها."

وقال إيلغار رستامبيلي:" رسالة CFI تتوافق بشكل كبير مع احتياجات المجتمع المالي المتنامي في أذربيجان. من خلال علامتنا التجارية الموحدة، سيحظى المتداولون في أذربيجان بتجربة تداول مميزة تتسم بجودة عالية، وشروط تداول تنافسية، وإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات الأصول، تمامًا كما هو الحال في الأسواق العالمية الأخرى التابعة لسي أف أي. وإنه لشرف كبير لي أن أقود سي أف أي أذربيجان ونحن ننطلق في هذا الفصل الجديد والمليء بالفرص."

مع اكتمال إعادة تسمية الشركة إلى سي أف أي أذربيجان واعتماد العلامة التجارية الجديدة لسي أف أي، من المتوقع أن يتم الإطلاق الكامل للعمليات بحلول أوائل العام 2025. ويأتي هذا التوسع استكمالًا للنجاحات الأخيرة للمجموعة في إطلاق عملياتها في مصر والكويت وعُمان وفلسطين، مع خطط لبدء العمليات قريبًا في جنوب أفريقيا، مما يعزز الحضور العالمي المتزايد لمجموعة سي أف أي.

حول سي أف أي: مجموعة سي أف أي المالية هي المزود الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخدمات التداول عبر الإنترنت، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتقود CFI المجال مع أكبر عدد من الشركات المرخصة والمكاتب الإقليمية، بما في ذلك المواقع الرئيسية مثل لندن ودبي ولارنكا وبيروت وعمان والقاهرة. وتقدّم الشركة خدمات التداول عبر الإنترنت في مجموعة واسعة من الأسواق، بما في ذلك الأسهم والعملات والسلع، وتتيح شروط تداول تنافسية للغاية، بما في ذلك فروقات سعرية صفر نقطة، بالإضافة إلى التداول بدون عمولة. وتُظهر الشركة ريادتها من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصات التداول وتطوير أدوات وتطبيقات متقدّمة. وتدعم سي أف أي بقوة رياضات النخبة حيث تُقيم شراكات مع منظمات رياضية بارزة مثل إيه سي ميلان وفيبا وصل. وتفتخر الشركة بتعيين لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات للفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، مما يعكس التزامًا مشتركًا بالتميز والابتكار. كما أبرمت المجموعة شراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مما يدل على التزامها بتعزيز الثقافة المحلية وتعزيز المشاركة المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك، تشارك CFI بنشاط في العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) في المجتمعات التي تعمل فيها.

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