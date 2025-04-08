أعلنت شركة سي آر تي إس جلوبال ذ.م.م. عن استحواذها على شركة آر إيه إي كوتينجز، المسؤولة عن أعمال الطلاء التابعة لشركة آر إيه إي إنيرجي، في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها الريادية في سوق طلاء خطوط الأنابيب الميدانية على مستوى العالم. وبموجب هذا الاستحواذ، ستصبح سي آر تي إس جلوبال المزود الوحيد لحلول الطلاء المتكاملة لوصلات خطوط الأنابيب الداخلية والخارجية ضمن قطاع الأعمال البحرية.

وتُعد "سي آر تي إس" المملوكة لشركة الاستثمار الخاصة "فوييجر إنترستس" ومقرها هيوستن، رائدة عالمياً في مجال خدمات الطلاء الداخلي الروبوتي لوصلات الأنابيب البرية أو البحرية. وتشمل خدماتها خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والنفط الخام والمياه الصالحة للشرب والمياه المالحة والهيدروجين واحتجاز الكربون. وقد أنجزت الشركة خدمات الطلاء لأكثر من ثلاثة ملايين وصلة ميدانية، وتدير أكثر من 500 آلة طلاء حول العالم.

في حين، تتميز شركة "آر إيه إي كوتينجز" بريادتها التكنولوجية في تقديم حلول طلاء مواد الحماية الخارجية الواقية لخطوط الأنابيب البحرية، حيث تقدم حلولاً حصرية لعملائها في جميع الأسواق البحرية الرئيسية تقريباً، بما في ذلك البرازيل وغيانا وخليج المكسيك وغرب أفريقيا وبحر الشمال وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. ويمنح هذا الاستحواذ لشركة "سي آر تي إس" قدرات متكاملة لتقديم حلول طلاء متطورة ومجموعة شاملة من الخدمات لعملاء خطوط الأنابيب وقواعد التخزين المؤقت في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خدمات محددة مثل تقنيات الطلاء IMPP وEMPU وIMPU وPUF، إلى جانب الرش باللهب PP/PE وتقنية الطلاء السريع WehoCoat ثلاثية الطبقات 3LPP/3LPE الحاصلة على براءة اختراع والطلاءات المخصصة والمتخصصة.

وفي هذا الصدد، قال بريان كيرشمر، رئيس شركة سي آر تي إس: "يسعدنا انضمام "آر إيه إي كوتينجز" وفريقها المتخصص إلى عائلة "سي آر تي إس"، بالنظر إلى ما تتمتع به من حضور عالمي وتقنيات حصرية وقوى عاملة متخصصة، مما يتيح لنا تقديم حلول أكثر شمولاً وكفاءة لمقاومة التآكل في مشاريع العملاء بجميع أنحاء العالم. ولطالما كانت "سي تي آر إس" رائدة في تقنيات طلاء وصلات خطوط الأنابيب منذ أكثر من 40 عاماً. ونفخر بمكانتنا الرائدة في مجال أنظمة الطلاء الروبوتية اللاسلكية لخطوط الأنابيب الداخلية. ويسهم هذا الاستحواذ في مساعدتنا على تلبية تطلعات العملاء بشكل أدق وعلى نطاق أوسع".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستحواذ يأتي في إطار خطة "آر إيه إي إنيرجي" للتركيز على توسيع قدراتها في مجال الاختبارات غير المدمرة من خلال العلامتين التجاريتين "برايم إنسبيكشنز" و"يو تي كواليتي".

لمحة حول سي آر تي إس جلوبال:

سي آر تي إس جلوبال هي شركة رائدة عالمياً في تطبيقات طلاء وصلات خطوط الأنابيب الداخلية والخارجية، وتقدم خدماتها للعملاء على مستوى العالم في قطاعي الطاقة والصناعة. وتمتلك الشركة سجلاً حافلاً يمتد لأكثر من 40 عاماً في قيادة التطورات التي تشهدها تكنولوجيا الطلاء الروبوتية. وتتخصص في تقديم خدمات الطلاء الروبوتية الحصرية لخطوط الأنابيب البرية والبحرية والمصافي وأنظمة أنابيب المصانع الأخرى. ويقع المقر الرئيسي لشركة سي آر تي إس في دبي، وتعمل من خلال شبكة من المكاتب في الشرق الأوسط وآسيا والأمريكيتين. ويضمن أسطول الشركة الواسع من المعدات الروبوتية التي يتم التحكم بها عن بُعد إكمال المشاريع في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية ووفق معايير سلامة وجودة استثنائية.

لمحة حول آر إيه إي كوتينجز:

آر إيه إي كوتينجز، التابعة سابقاً لشركة آر إيه إي إنيرجي، هي شركة رائدة عالمياً في تطبيق الطلاءات الواقية لخطوط الأنابيب البحرية. وتخصصت الشركة في توفير الحلول المبتكرة التي تضمن المتانة والحماية ضد التآكل والأضرار الميكانيكية ودرجات الحرارة القصوى. وتوفر آر إيه إي كوتينجز إمكانات خدمة متقدمة وتنفيذ ميداني ضمن قطاعي الطاقة والصناعة، مع مراكز تشغيل رئيسية في أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا.

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