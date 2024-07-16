دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتشرّف شرطة دبي بضمّ طراز "جيلي توجيلا" إلى أسطول دوريّاتها، في خطوة مهمّة تشهد على التزامها باستخدام أحدث التقنيّات لضمان السلامة العامة وإدارة السير.

وقد حضر حفل التسليم الرسمي كل من العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، ومحمد حُسامي، مدير عام العمليات في وكالة جيلي المركز التابعة للميكانيكي للخليج العربي، الموزّع الرسمي المعتمد لعلامة "جيلي" للسيّارات في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من الضباط والموظّفين من المؤسّستين.

ستجول سيّارات "جيلي توجيلا"، المعدّلة خصيصًا لشرطة دبي، والمطليّة باللونين الأخضر والأبيض اللذين يرمزان إلى الشرطة، في المناطق السياحية وأبرز المواقع في أنحاء الإمارة، لتسهيل حركة السير وتعزيز الحضور الأمني لرجال الشرطة في أنحاء مختلفة من الإمارة.

لا يقتصر حضور "جيلي" في الإمارات على طرح الطرازات الجديدة ومبيعات السيّارات، بل أطلقت العلامة صالة رئيسية في دبي، و"جيلي بوتيك" في أبوظبي، وافتتحت صالة عرض عصرية في الشارقة، بالإضافة إلى مركز في جبل علي لتوزيع قطع غيار السيّارات على دول الخليج. هذا وتعتزم "جيلي" تعزيز حضورها ليشمل نطاق الإمارات برمّتها مع افتتاح متجر رئيسي في كل من أبوظبي والعين.

تشهد هذه المبادرات على التزام "جيلي" بتقديم تجربة عملاء شاملة لتلبية قاعدة عملائها المتنامية في البلاد. فقد اتّبعت الشركة خطّة استراتيجية لتوسيع حضورها في السوق، ولا سيّما في الشرق الأوسط، حيث طرحت طرازات مُبتكرة وذات جودة عالية، مثل "توجيلا" و"بريفيس".

وتعليقًا على هذا التعاون، قال الدكتور أندرياس سكاف، الرئيس التنفيذي لعلامات مجموعة "جيلي": "يُشرّفنا أن نشهد انضمام سيّارة ’جيلي توجيلا‘ الرياضية متعدّدة الاستخدامات إلى أسطول شرطة دبي المرموق. فهذه الإضافة تؤكّد اندفاع ’جيلي‘ وراء تطوير المنتجات، فضلًا عن المواظبة على إدخال التعديلات بما يتوافق مع الاحتياجات المحدّدة لدى كلّ سوق. كما تشهد على مستوى الثقة بالتزام وكالة ’جيلي‘ التابعة للمركز الميكانيكي للخليج العربي بتقديم أعلى مستوى من الجودة والخدمة، ممّا يُعزّز شراكاتنا المحلية وحضورنا في السوق". وختم بالقول: "نتطلّع قدمًا إلى اكتشاف المزيد من فرص التعاون ومواصلة مسار نموّنا في سوق الإمارات".

وبمناسبة ضمّ سيّارات "جيلي توجيلا" إلى أسطول دوريّات شرطة دبي، قال العميد جمعة سالم بن سويدان: "يهدف ضمّ هذه السيّارة الجديدة إلى أسطولنا إلى تفعيل زمن استجابة أسرع وتعزيز حضور الشرطة على الطرقات، بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها شرطة دبي لاعتماد أعلى مستوى من المبادرات والمشاريع المبتكرة المتوافقة مع خططها وبرامجها السابقة لعصرها".

وبالعودة إلى علامة "جيلي"، فهي تشتهر بالتزامها بالابتكار والتميّز، وكانت قد احتفلت مؤخّرًا بمحطّة مهمّة في تاريخها، إذ اخترقت قائمة علامات السيّارات الـ10 الأفضل مبيعًا حول العالم، وهو إنجاز يشهد على النمو الهائل الذي حقّقته الشركة على مرّ السنوات. ففي الربع الأوّل من عام 2024، باعت "جيلي" 730 ألف سيّارة حول العالم، بزيادة سنوية ملفتة بنسبة 27 في المئة، لتحجز الشركة مكانتها في المرتبة العاشرة على القائمة العالمية. تشهد هذه الأرقام على النجاح الصاروخي الذي حقّقته شركة "جيلي" وعلى مكانتها المتنامية في سوق السيّارات العالمية.

يُشار إلى أنّ شركة "جيلي" تأسّست عام 1986، وقد أثبتت طموحها بأن تُضاهي وتُنافس الشركات العالمية في مجال صناعة السيّارات والمعدّات الأصلية. ويتجّلى هذا الاندفاع في الشراكات الاستراتيجية التي تُبرمها الشركة مع علامات تجارية أخرى، وفي جهودها المتواصلة للابتكار بهدف تقديم سيّارات مستدامة وعالية الجودة. وقد ساهمت هذه الجهود والمساعي التي تبذلها "جيلي"، المعروفة رسميًا بمجموعة تشجيانغ جيلي القابضة، في مجال ابتكار السيّارات، في تعزيز سمعتها ونموّها في الأسواق العالمية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.geely.ae.

لمحة عن المركز الميكانيكي للخليج العربي

أبصر المركز الميكانيكي للخليج العربي النور عام 1976، ويُقدّم أرقى السيّارات الفارهة والخدمات المميّزة إلى عملائه في الإمارات منذ نحو أكثر 50 عامًا. يتيح المركز اليوم لعملائه طيفًا متكاملًا من خدمات العملاء الاستثنائية تحت إدارة أمهر الخبراء المحترفين في القطاع، إلى جانب أعلى مستوى من خدمات ما بعد البيع. أضاف المركز "جيلي" إلى محفظة علاماته التجارية في شهر أبريل 2023، ووضع خطة لتوسيع شبكة مبيعاتها وخدماتها بسرعة في أنحاء الإمارات وترسيخ مكانتها بين أهمّ الأسماء في سوق السيّارات. تأتي إضافة "جيلي" إلى محفظة العلامات التي تنضوي تحت راية المركز الميكانيكي للخليج العربي لتشهد على التزامه بتزويد العملاء بأحدث السيّارات وأكثرها ابتكارًا.

لمحة عن مجموعة "جيلي" للسيّارات

تتّخذ مجموعة "جيلي" الرائدة في مجال تصنيع السيّارات من مدينة هانغتشو في الصين مقرًا لها حيث أبصرت النور عام 1986. تنضوي "جيلي" تحت راية مجموعة "تشجيانغ جيلي" القابضة التي تملك العديد من علامات السيّارات العالمية، وتُدير سلسلة الإمداد في مجال صناعة السيّارات من البحوث والتطوير والتصميم إلى الإنتاج والمبيعات وخدمات الصيانة. تُدير "جيلي" القابضة اليوم عددًا من العلامات التجارية مثل "جيلي أوتو" و"لينك أند كو" و"زيكر" و"بروتون" و"فولفو" و"بولستار" و"لوتس" وشركة لندن للسيّارات الكهربائية و"فاريزون أوتو" و"تشاو تشاو موبيليتي". باعت المجموعة القابضة أكثر من 2,7 مليون سيّارة عام 2023 وأدرجت على قائمة "فورتشن جلوبال 500" في السنوات الـ12 الماضية على التوالي.

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