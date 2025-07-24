دبي/الرياض – تواكب شركة سِينّا Ciena® (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز CIEN)، الرائدة عالمياً في مجال الاتصال عالي السرعة، تزايد حجم الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مهام الأعمال والارتفاع الكبير في الحركة عبر الشبكات، من خلال تعزيز جهود الابتكار المستدام وتحفيز ممارسات الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة سلسلة التوريد وعملياتها، حتى تدعم الطلب على شبكات عالية الأداء ومنخفضة البصمة الكربونية في منطقة الشرق الأوسط، وتسهم في تحقيق أهداف الحياد الكربوني وأهداف رؤية 2030.

يستعرض أحدث تقرير استدامة أصدرته سينّا الابتكارات التي تمكن مشغلي الشبكات من خفض استهلاك الطاقة والحد من النفايات وترشيد استخدام المواد، مع تلبية الطلب المتنامي على زيادة سعة الشبكات ورفع أدائها. وتدفع سينّا، بتركيزها على هذه المسارات الأساسية، بعجلة التقدم الملموس وتساهم في جهود العمل المناخي العالمية والإقليمية.

في هذا السياق، قال جيمس كروشو، قائد فريق الممارسة في أومديا: "لقد خصص أبرز مزودي خدمات الحوسبة السحابية واسعة النطاق استثمارات ضخمة لإطلاق مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية لتخزين المحتوى بأمان، وتشغيل الأحمال، وتقديم سرعات أعلى للعملاء. وفي هذا العام، تقرر تخصيص ما يزيد عن 10 مليارات دولار لبناء هذه المراكز في المملكة".

لدى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خططاً طموحة للتحول إلى قوتين إقليميتين في مجال مراكز البيانات. وفي الوقت نفسه، سوف تدعم مراكز البيانات الأخرى في عجمان وأبوظبي الأحمال المتنامية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتتطلب هذه التطورات رفع سعة الشبكات بحلول مستدامة تلبي احتياجات محاور مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

بدورها، قالت فيرجيني هوليبك، نائبة رئيس مجاس الإدارة ومديرة منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في سينّا: "نحن في طليعة ابتكار التصاميم الحديثة للشبكات وتنفيذ تحسيناتها، لضمان قدرة عملائنا للحفاظ على الطاقة الاستيعابية القصوى ودعم الاحتياجات المتطورة للاتصال. وفي ظل السرعة التي تنطلق بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف الاستدامة بما يتماشى مع المعايير العالمية، تلتزم سينّا بتلبية متطلبات الطاقة الاستيعابية مع تقليل الأثر البيئي. ونعمل مع مشغلي الشبكات على تحسين البنية التحتية للشبكات الضوئية ودعم تطور محاور مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وفق استراتيجية دقيقة".

يقلل ابتكار سينّا WaveLogic 6 Extreme من استهلاك الطاقة بنسبة 54% لكل بت، فيتيح للمشغلين التوسع بصورة مستدامة. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة إي آند (اتصالات والمزيد) الإمارات مؤخراً عن تنفيذ اتصال ضوئي في شبكتها بتردد 1.6 تيرابت/ثانية لكل طول موجي باستخدام تقنية WaveLogic 6 Extreme (WL6e). وبالتالي، يمكن ذلك للشركة توفير خدمات اتصال فائق السرعة 400G للبنية التحتية لعملائها، لتدعم بذلك خدمات الإنترنت المنزلي بسرعة 10 جيجابت وسعات نقل البيانات 100 جيجابت و400 جيجابت لخدمة عملائها من الشركات سواء محلياً أو دوليا. ومن خلال رؤية سينّا التي تتمثل في شبكة قابلة للتوسع والتطور، إذ تستند إلى بنية تحتية قابلة للبرمجة وبيانات القياس عن بعد المتدفقة لحظياً والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ليمكن تلقين الشبكة باستمرار وتحسين كفاءتها، وهو ما يعزز الاستدامة. علاوة على ذلك، تقدم "بلو بلانيت إنتيليجنت أوتوميشن بورتفوليو" (Blue Planet Intelligent Automation) و"نافيجيتر نتوورك كنترول سويت" (Navigator Network Control Suite) رؤى قابلة للتنفيذ بالاستفادة من هذه البيانات المتدفقة لحظياً عبر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والمعتمدة على معايير الصناعة.

تدعم سينّا ممارسات الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى تعاونها مع مشغلي الشبكات على تطوير شبكاتهم وزيادة سعتها لتحسين الطاقة الاستيعابية ورفع الكفاءة مع خفض استهلاك الطاقة. فهي تعتمد بشكل متزايد على مواد معاد تدويرها، وتستخدم لوحات الدوائر المطبوعة الخالية من الهالوجينات في تصميم منتجاتها، للحد من الآثار السلبية على البيئة. واليوم، تستخدم عبواتها المعاد تصميمها حداً أدنى نسبته 70% من المواد المعاد تدويرها، بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام المواد وعمليات الشحن.

-انتهى-

#بياناتشركات

حول سيينا

سيينا هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات عالية السرعة. نبني أكثر الشبكات تكيفًا في العالم لدعم النمو الهائل في الطلب على النطاق الترددي. من خلال تسخير قوة أنظمة الشبكات ومكوناتها وبرامج الأتمتة وخدماتها، تُحدث سيينا ثورة في نقل البيانات وإدارة الشبكات. بفضل خبرتنا وابتكارنا الفريدين، نُمكّن عملاءنا وشركائنا ومجتمعاتنا من النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي. للاطلاع على آخر المستجدات حول سيينا، تابعونا على LinkedIn وX، أو تفضلوا بزيارة صفحة Ciena Insights وموقع سيينا الإلكتروني.