· اختتام فترة الاكتتاب في أول إصدار لصكوك سينومي سنترز المُقوّمة بالريال السعودي، وسط إقبال قوي من المستثمرين وتسجيل طلبات اكتتاب إجمالية بلغت أكثر من 2 مليار ريال سعودي، خاضعة لإجراءات التسوية والتخصيص المعتادة وموافقة هيئة السوق المالية.

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)، الرائدة في تطوير وتشغيل وجهات أسلوب الحياة في المملكة العربية السعودية، عن النجاح في استكمال فترة الاكتتاب في أول إصدار لها من الصكوك المقومة بالريال السعودي، والتي انطلقت في 3 نوفمبر 2025.

تحمل الصكوك، التي تبلغ مدتها ست سنوات وغير قابلة للاسترداد خلال السنوات الثلاث الأولى، بعائد ثابت يبلغ 8.5% سنوياً بعد الزكاة، يُدفع بشكل ربع سنوي.

وأعربت سينومي سنترز عن اعتزازها بالإقبال الاستثنائي من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، حيث يعكس الطلب القوي ثقة السوق في الملاءة الائتمانية للشركة وتوجهاتها الاستراتيجية وآفاق نموها.

وتؤكد الشركة تلقي طلبات اكتتاب تتجاوز 2 مليار ريال سعودي، وذلك خاضع لإجراءات التسوية المعتادة لدى الجهات المستلمة والحصول على الموافقات النهائية للتخصيص، وفق الأنظمة السارية. وستخصص حصيلة هذا الإصدار من الصكوك بالريال السعودي لإعادة تمويل جزء من صكوك الشركة المقومة بالدولار الأمريكي والتي يحين أجل استحقاقها في أكتوبر 2026، وذلك كجزء من استراتيجية إعادة التمويل الشاملة للشركة، بما يدعم تحقيق أهدافها للنمو المتوسط المدى.

وستباشر الشركة، استكمال الإجراءات اللازمة للتخصيص والتسوية والإقفال النهائي لإصدار الصكوك. ومن المقرر تحديد الحجم النهائي للإصدار في أو حوالي 19 نوفمبر 2025، على أن تتم تسوية الإصدار في 23 نوفمبر 2025.

وقد عملت شركة الراجحي المالية كمدير رئيس للطرح.

وفي هذا الصدد، قالت أليسون ريهيل-إرغوفن، الرئيسة التنفيذية لسينومي سنترز: "نحن سعداء للغاية بالاستجابة القوية من المستثمرين لأول إصدار صكوك لنا بالريال السعودي. ويعكس نجاح عملية بناء سجل الأوامر ثقة السوق في قوة سيِنومي سنترز المالية وتوجهاتها الاستراتيجية. كما يُعد هذا الإنجاز تأكيداً على التزامنا بتعزيز تفاعلنا مع المستثمرين المحليين ودعم نمو أسواق الدين في المملكة. وننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر إلى هيئة السوق المالية وتداول على جهودهما الملحوظة في تطوير سوق الدين المحلي. كما نوجّه شكرنا إلى مدير الطرح، شركة الراجحي المالية، على جهودهم الكبيرة في هذا الإصدار الرائد."

-انتهى-

#بياناتشركات