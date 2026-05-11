يستفيد الأعضاء من مزايا فورية داخل المراكز ويستمتعون بعروض وتجارب حصرية عبر نظام النقاط

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت سينومي سنترز، الرائدة في تطوير وتشغيل وإدارة وجهات نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن الإطلاق الرسمي لـ"سينومي بلس"، التطبيق الرقمي الجديد للولاء.

وتهدف "سينومي بلس" إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تفاعل العملاء مع تجارب التسوق والمطاعم والترفيه في مختلف أنحاء المملكة، من خلال تقديم مفهوم جديد يتجاوز برامج الولاء التقليدية، ويوفر تجربة أكثر تكاملاً وسلاسة لمكافأة العملاء عبر مختلف جوانب تجربة زيارة المركز التجاري.

يتيح التطبيق للعملاء كسب النقاط من جميع المتاجر داخل مراكز سينومي سنترز، بما يوفر تجربة موحدة في كافة الوجهات التابعة لها. وعند الانضمام، يحصل الأعضاء على مجموعة من المزايا الفورية داخل المراكز، تشمل شركاء عدة مثل موڤي سينما وشركة سالا للترفيه، إلى جانب خدمات المواقف، وخدمة صف السيارات، وغيرها من التجارب المصممة لتعزيز راحة الزوار. كما تتوسع هذه المزايا مع تقدم الأعضاء ضمن مستويات العضوية المختلفة.

وفي الوقت ذاته، يمكن للأعضاء استخدام النقاط للاستفادة من مجموعة مختارة من العروض والتجارب في قطاعات السفر والضيافة والمطاعم ونمط الحياة، بما يجمع بين القيمة الفورية داخل المراكز ومنظومة أوسع من المكافآت والتجارب خارجها.

احتفاءً بالإطلاق، أطلقت سينومي سنترز حملة تفاعلية داخل مراكزها التجارية في مختلف أنحاء المملكة طوال شهر مايو، بهدف تعريف الزوار بتطبيق "سينومي بلس" وتعزيز تجربة التفاعل المباشر معه. وتمثل هذه الحملة أول خطوة واسعة النطاق للتواصل مع المستهلكين بعد نجاح الإطلاق التدريجي للتطبيق.

ومنذ إطلاقه الأول في يونيو 2025، تجاوز عدد تحميلات تطبيق "سينومي بلس" 1.5 مليون تحميل خلال الأشهر الستة الأولى، كما تصدّر التطبيق فئة تطبيقات نمط الحياة على متجري آبل وأندرويد في المنطقة.

وفي هذه المناسبة، قالت أليسون ريهيل-إرغوفين، الرئيس التنفيذي لسينومي سنترز: "تمثل “سينومي بلس” خطوة محورية في طريقة تواصلنا مع عملائنا، حيث تشكل ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا الرقمية، من خلال ربط وجهاتنا ومستأجرينا وتجاربنا المختلفة ضمن منظومة متكاملة تقدم قيمة أكبر مع كل زيارة."

من جانبه، قال جوليان موربيديلي، مدير النمو الرقمي وبرامج الولاء في سينومي سنترز: "تم تصميم “سينومي بلس” كمنظومة متكاملة تجمع بين برامج الولاء والخدمات الرقمية وتجربة اكتشاف العروض ضمن منصة واحدة. ومن خلال دمج آليات كسب النقاط، والمزايا المرتبطة بمستويات العضوية، وسوق متكامل للمكافآت ضمن تجربة موحدة، نعيد تعريف طريقة تفاعل العملاء مع مراكزنا التجارية."

لمحة حول سينومي سنترز:

تُعد سينومي سنترز أكبر مالك ومطور ومشغل لمراكز نمط الحياة العصرية في المملكة العربية السعودية. وعلى مدار أكثر من عقدين من الزمان، نجحت الشركة في توفير مجموعة كاملة من مراكز نمط الحياة عالية الجودة والمصممة وفق أرقى المعايير العالمية في أكثر الوجهات جاذبية في المملكة بما يلبي احتياجات التسوق ومتطلبات السوق المحلية.

وتضم محفظة أصول الشركة حالياً 20 مجمعاً تجارياً تضم أكثر من 4,250 متجر تقع جميعها في مواقع استراتيجية ضمن 9 مدن رئيسية بالمملكة. وتشمل مشاريع الشركة العديد من مراكز الحياة العصرية الشهيرة، مثل مول العرب في جدة والنخيل مول في الرياض، الوجهة المفضلة للمتسوقين في الرياض. وتُقدر المساحة الإجمالية لمراكز التسوق الخاصة بالشركة بحوالي 1.3 مليون متر مربع، وتوفر للمتسوقين السعوديين نقطة وصول مميزة إلى مجموعة متكاملة من علامات التجزئة الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

