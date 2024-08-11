تحقيق نتائج قوية في الأسواق الدولية، مدفوعة في المقام الأول بأداء رابطة الدول المستقلة

استمرار التقدم في تنفيذ استراتيجية ترشيد المحفظة ، مع بيع 19 علامة تجارية في النصف الأول من عام 2024

التركيز على افتتاح متاجر للعلامات التجارية الرائدة من الدرجة الأولى في 9 دول، لدعم الربحية المستدامة

تحقيق صافي ربح قدره 84 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، مقابل صافي خسارة قدرها 68 مليون ريال سعودي للنصف الأول من عام 2024

استمرار تخفيض المديونية، مع تقليص صافي الدين بنسبة 20% منذ بداية العام

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "سينومي ريتيل"، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول المنتهيين في 30 يونيو 2024 ("الربع الثاني من 2024" و "النصف الأول من 2024"). وقد تميزت هذه الفترة بمواصلة إحراز التقدم في المرحلة الأولى من استراتيجيتها للتحول ("مرحلة الإصلاحات")، وهي في طريقها لبدء المرحلة الثانية "التقدم نحو النمو" ابتداءا من عام 2026.

وقد سجلت إيرادات الشركة انخفاضًا نسبته 12٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024 لتصل إلى 1.3 مليار ريال سعودي، وبواقع 6٪ في النصف الأول، لتصل إلى 2.6 مليار ريال سعودي، ويعود ذلك إلى تأثير برنامجها لترشيد العلامات التجارية والذي تم الإعلان عنه في الربع السابق، لتحسين المحفظة والتركيز على العلامات التجارية الرائدة من الدرجة الأولى.

كما ساهم برنامج تحسين الكفاءة التشغيلية للشركة في خفض تكلفة المبيعات بقيمة 74 مليون ريال سعودي وتوفير 11 مليون ريال سعودي في مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية خلال هذا الربع، مما أدى إلى تحقيق صافي الربح قدره 84 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024.

وخلال هذا الربع، تم التخارج من العلامات التجارية غير الأساسية، بما في ذلك "ألدو"، و"ألدو للإكسسوارات"، و"لا في إن روز"، مما أدى إلى مكاسب رأسمالية بلغت 131 مليون ريال سعودي. وفي الوقت نفسه، تم افتتاح متاجر جديدة للعلامات التجارية من محفظة "إندتيكس"، بما في ذلك "زارا" و"بيرشكا" و"بول آند بير" و"ستراديفاريوس" في جدة ("يو ووك") و"بول آند بير" و"ستراديفاريوس" في المدينة المنورة ("النور مول")، وهي مراكز تسوق جديدة تتمتع بإمكانات واعدة من ناحية الإقبال الجماهيري. كما أسفرت مبيعات العلامات التجارية في النصف الأول عن مكاسب رأسمالية تقدر ب 165 مليون ريال سعودي، والتي يتم استخدامها لتعزيز الميزانية العامة.

بهذه المناسبة ، قال سليم فاخوري، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "سينومي ريتيل": "واصلت سينومي ريتيل تعزيز مكانتها في السوق خلال هذه الفترة، والمضي قدماً في استراتيجية التحول، مع التخفيف من تأثير الظروف الجيوسياسية والتي أثرت على الإيرادات في الربع السابق.

وقد اعتمادنا تدابير استراتيجية للتسعير، شملت مزيجًا من عروض الخصومات والأسعار الكاملة لتحقيق هامش ربحية أمثل وإرضاء عملائنا المحليين والدوليين في نفس الوقت. وقد نجحنا في تحقيق هامش إجمالي ربح قوي بلغ 16٪ في الربع الثاني من عام 2024، مع التركيز على تحسين تكلفة مبيعات الشركة، مما أدى إلى توفير 74 مليون ريال سعودي. وبالإضافة الى ذلك، تخفيض مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية بمقدار 11 مليون ريال سعودي، مما أدى الى تسجيل ربح صافي قدره 84 مليون ريال سعودي. وقد تحقق هذا النجاح على الرغم من التغيير في فترة انتعاش المبيعات المصاحب لشهر رمضان مقارنة بالعام الماضي، وتأخر بدء العروض الصيفية في المملكة العربية السعودية.

على الصعيد الدولي، سجلت عملياتنا إيرادات قوية بفضل استراتيجية التوسع الفعالة. وتميزت إيرادات رابطة الدول المستقلة بشكل خاص، مع تجاوز الأداء في أوزبكستان لهدفه بنسبة 217٪ منذ إطلاقها في فبراير 2024، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شهدت مصر نموًا بنسبة 113٪ على أساس المثل بالمثل، مما يعكس نجاح استراتيجيتنا لترشيد المتاجر.

ونواصل التركيز على استكمال الأسس اللازمة لبدء مرحلة " التقدم نحو النمو" ضمن استراتيجية التحول، حيث وقعنا اتفاقيات للتخارج من 5 علامات تجارية أخرى، و العمل علي استكشاف فرص نمو جديدة للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء في المملكة وخارجها."

أبرز نتائج الأعمال

شهد الطلب خلال شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ارتفاعاً في السعودية

تأثرت الإيرادات في المملكة نتيجة التغيير المعهود في الفترة الرمضانية هذا العام، والتي تغيرت بواقع 10 أيام مقارنة بالعام السابق. وفي شهري أبريل ومايو، تم تقديم خصومات ترويجية تماشياً مع زيادة الإقبال، بينما انتهت فترة الخصومات في يونيو مع استقرار الإقبال.

تحليل الإيرادات

أعلنت سينومي ريتيل عن تحقيق اجمالي إيرادات بلغت 1.3 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض نسبته 12% على أساس سنوي، مع وصول الإيرادات إلى 2.6 مليار ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض 6% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تأثير برنامج التخارج من العلامات التجارية الذي تم الإعلان عنه في الربع السابق، وتغيير بدء شهر رمضان المبارك والعيد. على الرغم من ذلك، حققت الشركة هوامش ربح قوية في الربع الثاني من عام 2024. كما تأثر أداء الإيرادات في الربع الثاني نتيجة للأحداث الجيوسياسية الحالية، والتي أثرت بشكلٍ خاص على أداء بعض العلامات التجارية العالمية ضمن المحفظة. ومع ذلك، ليس من المتوقع أن يكون لهذا الوضع انعكاس جوهري على أنشطة المبيعات على المدى الطويل.

بلغت إيرادات التجزئة في السعودية 847 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض 19٪ على أساس سنوي، في حين وصلت إلى 1.8 مليار ريال سعودي في النصف الأول من 2024، بانخفاض 11 ٪ على أساس سنوي. ويعود ذلك في الأساس للتغيير في بدء موعد شهر رمضان هذا العام، وبرنامج تحسين المحفظة، الذي شهد بيع 19 علامة تجارية في المملكة خلال النصف الأول.

حقق قطاع التجزئة في الأسواق الدولية إيرادات بلغت 330 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من 2024، بزيادة 15% على أساس سنوي، و599 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من 2024، بزيادة 15% على أساس سنوي. وجاء هذا النمو نتيجة للزخم الإيجابي في كلٍ من أذربيجان (+19٪ في الربع الثاني و+22٪ في النصف الأول) وجورجيا (+18٪ في الربع الثاني و+16٪ في النصف الأول). وتجدر الإشارة إلى أن أوزبكستان قد تفوقت على أهدافها المقررة بنسبة 217٪، مع افتتاح 7 متاجر جديدة للعلامة التجارية "إندتيكس"، بما في ذلك "زارا" ومتجر واحد لـ "سينابون". أما في مصر، فقد حققت الشركة نموًا بنسبة 113٪ على أساس المثل بالمثل، بفضل زيادة الطلب وبرنامج ترشيد المتاجر.

سجل قطاع الأغذية والمشروبات إيرادات بلغت 84 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام، بانخفاض قدره 13% على أساس سنوي، و170 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام، بانخفاض قدره 10% على أساس سنوي. وقد تم إغلاق صافي 4 متاجر في الربع الثاني ومتجر واحد في النصف الأول. وعلى الرغم من ذلك، حقق القطاع هوامش ربح قوية خلال الفترة، حيث بلغ هامش إجمالي الربح 21% في الربع الثاني و20% في النصف الأول. كما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك 6% في الربع الثاني و6% في النصف الأول. وتظل "سينومي ريتيل" ملتزمة بتعزيز قطاع الأغذية والمشروبات من خلال التركيز على العلامات التجارية من الدرجة الأولى والعلامات التجارية المطلوبة مثل "سينابون" و"صبواي" بهدف تحسين أداء هذا القطاع في عام 2024 وما بعده.

بلغت المبيعات عبر الإنترنت 83 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 8% على أساس سنوي، ووصلت إلى 167 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام، بانخفاض قدره 6% على أساس سنوي. وتواصل الشركة تعزيز عروضها الرقمية لتقديم تجربة متعددة القنوات للعملاء عبر مجموعة من المنصات الأحادية والمتعددة العلامات.

وبذلك ارتفعت مساهمة الإيرادات عبر الإنترنت من إجمالي إيرادات التجزئة (شاملاً الأغذية والمشروبات) إلى 7.1% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 6.8% في الربع الثاني من عام 2023، لكنها ظلت نسبيًا دون تغيير في النصف الأول. باستثناء تأثير برنامج التخارج من العلامات التجارية، استمر أداء العلامات التجارية من الفئة الاولى في الأزياء والمأكولات والمشروبات في تحقيق أداء قوي.

تحليل الأرباح

بلغ إجمالي الربح 207 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 31% على أساس سنوي، و324 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 29% على أساس سنوي. وينتج عن ذلك هامش إجمالي ربح قدره 16% في الربع الثاني من 2024 (مقابل 21% في الربع الثاني من 2023) و13% في النصف الأول من 2024 (مقابل 17% في النصف الأول من 2023). ويتماشى هذا التراجع مع الاتجاه المرصود للإيرادات، بسبب التغيير في فترة انتعاش المبيعات المصاحب لشهر رمضان مقارنة بالعام الماضي.

بلغت مصروفات البيع والمصروفات العامة والإدارية 109 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 9% على أساس سنوي، و250 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2024، بانخفاض قدره 3% على أساس سنوي. ويتماشى ذلك مع تركيز "سينومي ريتيل" على ترشيد التكاليف والكفاءات التشغيلية، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المتاجر، ضمن استراتيجية تحسين محفظة الشركة.

انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك بنسبة 28% في الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي و39% في النصف الأول من العام 2024 على أساس سنوي، لتصل إلى 212 مليون ريال سعودي و220 مليون ريال سعودي على التوالي. وانخفض هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك من 21% إلى 17% في الربع الثاني ومن 13% إلى 9% في النصف الأول. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع الإيرادات، بالإضافة إلى تكاليف إعادة الهيكلة غير المتكررة والبالغة 120 مليون ريال سعودي المتعلقة بصافي الأصول بسبب التخارج من العلامات التجارية.

وانخفض صافي الربح في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 50% على أساس سنوي ليصل إلى 84 مليون ريال سعودي. بلغ صافي الربح في الربع الثاني من عام 2023، 170 مليون ريال سعودي، مدعوما بدعم المالك غير المتكرر والذي أثر على الإيرادات الأخرى بمبلغ قدره 163 مليون ريال سعودي. بينما شهد النصف الأول من عام 2024 صافي خسارة قدرها 68 مليون ريال سعودي، مقارنة بصافي أرباح قدرها 114 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023، حيث تكبدت الشركة خسائر بقيمة 18 مليون ريال سعودي من العمليات المتوقفة وزيادة بنسبة 8% في تكاليف التمويل.

انخفض صافي الدين بنسبة 20% منذ بداية العام حتى تاريخه، ليصل إلى 1.8 مليار ريال سعودي، مع استمرار الشركة في تسديد الالتزامات المالية لتقوية الميزانية العامة وتقليص المديونية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 8% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 170 مليون ريال سعودي.

أبرز النتائج التشغيلية

أغلقت "سينومي ريتيل" 122 متجرًا للبيع بالتجزئة في الربع الثاني من عام 2024، ليصل الإجمالي إلى 422 إغلاقًا خلال النصف الأول من العام. ومن بين هذه الإغلاقات، شهدت المملكة العربية السعودية 120 إغلاقًا في الربع الثاني، ليصل المجموع في فترة النصف الأول إلى 386. ونتيجة لبرنامج التخارج من العلامات التجارية، بلغ عدد المتاجر في المملكة بنهاية الفترة 449 متجرًا. أما في قطاع الأغذية والمشروبات، تم افتتاح 4 منافذ جديدة في الربع الثاني من عام 2024، ولم يسجل أي إغلاق، ليصل المجموع للنصف الأول من العام إلى 9 منافذ جديدة مع 8 عمليات إغلاق تمت في النصف الأول.

وإجمالا، افتتحت "سينومي ريتيل" 19 متجرًا وأغلقت 122، مما نتج عنه صافي إغلاق قدره 103 متاجر في الربع الثاني من عام 2024. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2024، افتتحت الشركة 36 متجراً مقابل 422 إغلاقًا، مما أدى إلى صافي إغلاق قدره 386 متجرًا.

وأسفر بيع العلامات التجارية في النصف الأول عن مكاسب رأسمالية قدرها 165 مليون ريال سعودي.

التوقعات متوسطة الأجل

سيشهد تنفيذ الاستراتيجية تنقل "سينومي ريتيل" من المرحلة الأولى، والتي ركزت على برنامج تحسين المحفظة ("مرحلة الإصلاحات")، نحو المرحلة الثانية "التقدم نحو النمو" من عام 2026. ستشهد المرحلة الثانية استثمارات لتوسيع نطاق العلامات التجارية الحالية عبر عدد من الأسواق، وتحديد فرص النمو في الأسواق غير المستغلة، والحصول على امتيازات تجارية جديدة في الأسواق الرئيسية.

شهدت مبيعات امتيازات العلامات التجارية كجزء من المرحلة الأولى في الاستراتيجية تقدماً ملحوظ، حيث تم الانتهاء من الموجة الأولى لبيع 16 علامة تجارية، والموجة الثانية في مراحل الانتهاء من بيع 3 علامات تجارية، والموجة الثالثة على وشك البدء، لبيع 5 علامات تجارية أخرى ("تشارلز آند كيث"، "بيدرو"، "كول إت سبرينغ"، "إستي لودر"، و"ناين ويست") إلى مجموعة أباريل وشركة العثيم للأزياء، ومن المتوقع تحقيق ايرادات بيعية إضافية تقدر بـ 77 مليون ريال سعودي، بالاضافة الي قيمة المخزون اثر بيع العلامات التجارية و سوف ينخفض عدد المتاجر في المملكة العربية السعودية بنحو 70 متجراً.

وستُخصص جميع عائدات التخارج من العلامات التجارية لسداد الديون وتخفيض المديونية، حيث من المتوقع سداد حوالي 300 مليون ريال سعودي من الديون بنهاية العام 2024، مما سيؤدي الى تخفيض صافي الدين إلى 1,510 مليون ريال سعودي.

كما من المتوقع أن تثمر جهود تحسين النفقات التشغيلية وإعادة الهيكلة عن توفير أكثر من 70 مليون ريال سعودي سنوياً.

حققت الشركة مزيداً من التقدم في تنفيذ استراتيجيتها للتحول:

في الربع الأول من عام 2024:

• انهاء المرحلة الأولى من بيع 16 علامة تجارية (حقوق الامتياز) لشركة العثيم للأزياء بمكاسب رأسمالية قدرها 35 مليون ريال سعودي.

• توقيع تعديل ثانٍ لاتفاقية شراء الأسهم، والتي وقعت سابقا مع شركة العثيم للأزياء لإضافة خمس علامات تجارية إلى عملية البيع.

في الربع الثاني من عام 2024:

• تم استلام عائدات المبيعات من "ألدو" و"ألدو للإكسسوارات" و"لا في إن روز" (حقوق الامتياز)، مع تحقيق مكاسب رأسمالية قدرها 131 مليون ريال سعودي

في النصف الثاني من عام 2024:

• تم الاتفاق على نقل "تشارلز آند كيث" و"بيدرو"، اللذين تم الإعلان عنهما سابقا ليتم استبعادهم من الاتفاقية الموقعة مع شركة العثيم للأزياء، وضمهم إلى اتفاقية مجموعة أباريل.

• اتفاقية شراء أصول موقعة مع مجموعة أباريل لبيع 4 علامات تجارية هي تشارلز آند كيث"، "بيدرو"، "إستي لودر"، و"ناين ويست"، واتفاقية شراء أصول موقعة مع شركة العثيم للأزياء لبيع "كول إت سبرينغ." ينتج عن الاتفاقيتين عائدات مبيعات تقدر ب 77 مليون ريال سعودي بالإضافة إلى المخزون و 70 متجرًا في المملكة العربية السعودية.



لمحة عن "سينومي ريتيل":

تأسست شركة "سينومي ريتيل" عام 1990 تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه، وذلك على يد فواز وسلمان وعبد المجيد الحُكير. وأصبحت منذ ذلك الحين شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في الشرق الأوسط. وشهدت شركة "سينومي ريتيل" نمواً كبيراً منذ افتتاح متجرها الأول عام 1991، وتمتلك حالياً أكثر من 900 متجراً ضمن 326 مجمع تجاري في 9 دول، مع منصة للبيع بالتجزئة تعمل على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ أكثر من 326 ألف متر مربع. ويتولى إدارة كل هذه الأنشطة فريق عمل يزيد عن 7 آلاف موظف. تضمّ شركة "سينومي ريتيل" حالياً حوالي 55 علامة تجارية تتخصص في مجالات ملابس النساء والرجال والأطفال والرضّع والمتاجر الكبرى والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل، وتشغّل سلسلة متنوّعة من المطاعم والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.cenomiretail.com

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