دبي، الإمارات العربية المتحدة ، أعلنت سينسيس، منصة استقصاء الإنترنت الموثوقة، عن إطلاق تكاملات جديدة عبر منصات الذكاء الاصطناعي وأنظمة إدارة معلومات وأحداث الأمن ومنصات الأتمتة والاستجابة الأمنية ومنصات استقصاء التهديدات، بما يتيح دمج الرؤية الشاملة للبنية التحتية العالمية للإنترنت مباشرة ضمن سير عمل العمليات الأمنية.

ومن خلال دمج استقصاءات سينسيس ضمن سير العمل الأساسي، تستطيع المؤسسات فهم سياق المخاطر المرتبطة بعناوين بروتوكول الإنترنت والنطاقات والخدمات بسرعة أكبر، ما يسهم في تسريع الاستجابة وتعزيز فعالية العمليات الأمنية.

وفي هذا الصدد قالت مريم الوزاني، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى سينسيس: "ينبغي لفرق الأمن التركيز على دمج الاستقصاءات الخارجية ضمن الأدوات التي تستخدمها بالفعل، بدلاً من إضافة المزيد من الحلول المنفصلة. ومن خلال إدخال الاستقصاءات الخارجية إلى العمليات الأمنية الحالية، يمكن للمؤسسات تسريع عمليات الفرز والتحقيق والاستباق في رصد التهديدات."

وتشمل الإصدارات الجديدة تكاملات أصلية مع Cisco Splunk SOAR وES وMicrosoft Sentinel وGoogle SecOps. كما وسعت سينسيس منظومتها عبر تكاملات جديدة طورتها شركات شريكة مثل Palo Alto Cortex وFiligran OpenCTI وMaltego وDropzone AI وغيرها، بما يعزز الأتمتة والرؤية عبر منصات العمليات الأمنية الحديثة.

ومن جانبها قال سارة أشبورن، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى سينسيس: "فيما تستخدم الجهات المهاجمة للذكاء الاصطناعي لتنفيذ عملياتها على نطاق الإنترنت، يتعين على فرق الأمن التحرك بوتيرة أسرع لمواكبة ذلك. وتوفر سينسيس لفرق العمليات الأمنية رؤية خارجية شاملة للبنية التحتية الخاصة بالجهات المهاجمة. ومن خلال الاستثمار في التكاملات مع الشركاء، نعمل على تضمين هذه الرؤى مباشرة ضمن الأدوات التي تستخدمها الفرق بالفعل، بهدف تقليل زمن الاستجابة والعمل بكفاءة وعلى نطاق واسع."

ويستفيد العملاء المشتركون من:

إثراء التنبيهات الأمنية تلقائياً بسياق خارجي للبنية التحتية لتسريع عمليات الفرز والتحليل .

تسريع التحقيقات والتحقق من صحة التنبيهات الأمنية باستخدام بيانات يمكن للمهاجمين ملاحظتها .

أتمتة عمليات الاستجابة والمعالجة عبر سيناريوهات الأتمتة والاستجابة الأمنية وأنظمة التذاكر .

تحسين التعاون التشغيلي بين فرق مراكز العمليات الأمنية واستقصاء التهديدات والاستجابة للحوادث .

وتحدث ريك إيسلينك، الرئيس التنفيذي للإيرادات في Maltego، عن استقصاءات الإنترنت من سينسيس التي تضيف مستوى حاسماً من الرؤية إلى سير العمل الأمني، حيث تعكس الشراكة بين الجانبين الأهمية المتزايدة لمنصات الأمن الموحدة، كما تساعد العملاء على الاستجابة للتهديدات بسرعة أكبر.

من جانبه، يرى يان يوهانسن، النائب الأول للرئيس للتحالفات والقنوات العالمية في Filigran، أن تكامل سينسيس يلعب دوراً محورياً في سد الفجوة بين الاستقصاء والاستجابة، من خلال تزويد العملاء بالسياق الخارجي اللازم للانتقال من بيانات التهديدات الخام إلى إجراءات دقيقة وواضحة ذات أولوية.

وقال شاشي ناير، رئيس القنوات العالمية في Dropzone AIإن سينسيس توفر لمحللي مراكز العمليات الأمنية المدعومين بالذكاء الاصطناعي استقصاءات إنترنت عالية الدقة تمنحهم سياقاً أوسع للتحقيق في التنبيهات والاستجابة للهجمات وتحقيق نتائج أسرع وعلى نطاق واسع.

واعتباراً من الربع الحالي تطلق سينسيس سلسلة تسليط الضوء على الشركاء، والتي تستعرض من خلالها كيف تسهم منظومة شركائها في تقديم رؤى حيوية للعملاء. وتهدف المبادرة إلى تحويل التعاون إلى أثر ملموس وقابل للقياس للعملاء، عبر تزويد الشركاء باستقصاءات إنترنت عالية الدقة.

من الجدير بالذكر أن سينسيس وشركاءها يوفرون اليوم أكثر من 55 عملية تكامل عبر أكثر من 45 شريكاً ضمن تحالفاتها التقنية. وتعزز هذه التكاملات مكانة سينسيس كطبقة الاستقصاء الأساسية ضمن منظومة مراكز العمليات الأمنية، من خلال توفير السياق الخارجي اللازم لتشغيل العمليات الأمنية بالسرعة والنطاق اللذين تفرضهما التهديدات المعاصرة.

للمزيد من المعلومات حول تكاملات سينسيس، يرجى زيارة الرابط censys.com/resources/integrations كما يمكنكم التعرف على منظومة الشركاء عبر الرابط censys.com/partners.

للتواصل الإعلامي

سناء اللبابيدي sana@oakconsulting.biz

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