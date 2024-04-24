سيمنس ومدكور للصناعات توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز نموها ودعم تواجدها في السوق المحلي

مدكور للصناعات ستبيع منتجات وحلول سيمنس الرقمية المتخصصة للقطاع الصناعي، باعتبارها مقدم حلول صناعية غير حصري

أعلنت سيمنس، الشركة العالمية الرائدة في حلول التشغيل الآلي والتحول الرقمي للقطاع الصناعي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مدكور للصناعات. تستهدف الشراكة تعزيز الابتكار والشراكات في القطاع الصناعي. وفي إطار هذه الاتفاقية، ستتمكن مدكور للصناعات-باعتبارها مقدم حلول صناعية غير حصري-من بيع منتجات وحلول سيمنس المتخصصة للقطاع الصناعي، بينما تقدم سيمنس دعمها وخبراتها التكنولوجية المتطورة لشركة مدكور للصناعات، لتعزيز قدراتها وتوسيع نطاق عملياتها وانتشارها في السوق المحلي.

في الوقت نفسه، تستهدف سيمنس نمو حجم أعمالها وترسيخ تواجدها في السوق المصري، عن طريق الاستفادة من الخبرات وشبكة العلاقات القوية التي تتمتع بها مدكور للصناعات في السوق المصري. وبصفتها مقدم حلول صناعية، ستعمل مدكور للصناعات على الترويج والإعلان عن منتجات وحلول سيمنس للصناعات الرقمية، ضمن عروضها المتكاملة التي تقدمها لعملائها، كما تقدم سيمنس دعمها الفني الشامل لمدكور للصناعات، بما في ذلك تدريب موظفي الشركة على تركيب واستخدام منتجات سمينس بكل كفاءة وفعالية، وهو ما سيساهم في رفع قدرات مدكور للصناعات، وتمكينها من تقديم منتجات وحلول ذات مستوى عالمي لعملائها.

مجموعة شركات مدكور هي من الشركات الرائدة في السوق المصري في مجال الطاقة والمقاولات والحلول الصناعية. ومن إحدى شركاتها شركة مدكور للصناعات والتي تعمل في تقديم الحلول الصناعية وتصنيع اللوحات الكهربية والصناعات الحديدية.

إنّ هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكن سيمنس من الوصول لقاعدة أوسع من العملاء، وتحفيز نموها في قطاعات أعمالها الرئيسية في مصر. علاوة على ذلك، ستقدم مدكور للصناعات تقارير ربع سنوية ورؤى سوقية حديثة لسيمنس، وهو ما يتيح للطرفين اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، وتعديل الاستراتيجيات طبقًا لاتجاهات السوق.

وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد/مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لسيمنس مصر: "يسعدنا توقيع هذه الشراكة والتعاون مع مدكور للصناعات، لكي نتمكن من تعزيز الابتكار التكنولوجي وتقديم قيم مضافة حقيقية لعملائنا. في الوقت نفسه تعكس هذه الشراكة مدى التزام سيمنس بدعم شركائها والإسراع بوتيرة النمو المستدام للقطاع الصناعي في مصر."

ومن ناحيته، أوضح السيد/وائل عمر، نائب الرئيس الأول لقطاع الصناعات الرقمية في سيمنس مصر: "يسرنا أن نتقدم بكل الشكر لشركة مدكور للصناعات على ثقتهم في سيمنس وعلى تعاوننا المثمر من قبل في عدد من المشروعات الناجحة التي قمنا بها معًا في مشاريع الري الذكي للمياه مثل توشكى، والدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، اعتمادًا على حلول سيمنس المتطورة في التشغيل الآلي وأجهزة القياس. واستكمالًا لهذا النجاح، نستهدف توسيع استثماراتنا في المشاريع القادمة للري بالمياه مع مدكور للصناعات، وتوسيع محفظتنا لتشمل قطاعات صناعية وبنية تحتية أخرى."

وتحدث الدكتور/ مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مدكورعن هذه الشراكة حيث قال: "ننظر بكل التقدير لهذه الشراكة الاستراتيجية مع سيمنس، والتي تعكس التزامنا وتعهدنا بتقديم أعلى المعايير والحلول العالمية لعملائنا في السوق المصري، اعتمادًا على الأيدي والخبرة المصرية عالية التدريب التي تضمها مجموعة مدكور، بهدف تحقيق رؤيتنا من خلال الاستثمار والتوسع في القطاع الصناعي. وبهذه المناسبة، أتقدم بالشكر لشركة سيمنس على ثقتهم في المجموعة، ونتطلع لتعاون وشراكة طويلة الأمد معها."

ويختتم السيد/أحمد الجزار، مدير عام شركة مدكور للصناعات بقوله: "نحن متحمسون لتوقيع هذه الاتفاقية مع سيمنس لنصبح من مقدمي حلولهم الصناعية المتطورة، ونشكرهم على ثقتهم في مدكور. إننا على ثقة من أن قدراتنا المشتركة ستعمل على تطوير حلول جديدة ومبتكرة ستعود بالفائدة على عملائنا، وهو ما سيرسخ مكانتنا في القطاع الصناعي باعتبارنا مقدم حلول صناعية معتمد لعملائنا الذين يبحثون عن حلول متطورة."

سيمنس

سيمنس أيه جي Siemens AG (برلين وميونخ) هي شركة تكنولوجية رائدة تركز بشكل رئيسي على القطاع الصناعي وحلول البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية. تبتكر الشركة تقنيات تعمل على خلق قيمة مضافة لعملائها، بما في ذلك المصانع الأعلى كفاءة في استخدام الموارد، وسلاسل التوريد المرنة، والمباني والشبكات الأكثر ذكاءً، ووسائل النقل المستدامة والأكثر راحة، وصولًا لحلول الرعاية الصحية المتقدمة. وللقيام بذلك، تدمج سيمنس بين العالمين الواقعي والافتراضي، لتمكين عملائها والمجتمعات التي تعمل بها من تطوير الصناعات والأسواق، وتغيير الحياة اليومية لمليارات البشر حول العالم. من ناحية أخرى، تمتلك سيمنس غالبية أسهم شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة، والتي تعتبر من كبرى الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية.

وخلال السنة المالية 2023 والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، وصل إجمالي عائدات مجموعة سيمنس إلى 77.8 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 8.5 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2023، بلغ عدد موظفي سيمنس نحو 320,000 موظف في جميع أنحاء العالم.

مجموعة مدكور

مجموعة شركات مدكور من الشركات الرائدة في السوق المصري، وتبسط سيطرتها على مجالات الطاقة والمقاولات والحلول الصناعية وخدمات المرافق والحلول التكنولوجية المبتكرة. وتضم المجموعة تحت مظلتها شركات متخصصة تُقدم خدمات شاملة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.

مدكور للمشروعات : تلعب دورًا محوريًا في نقل أحدث التقنيات والتطبيقات العالمية إلى مصر من خلال توفير حلول هندسية متكاملة لمختلف مشاريع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية.

تلعب دورًا محوريًا في نقل أحدث التقنيات والتطبيقات العالمية إلى مصر من خلال توفير حلول هندسية متكاملة لمختلف مشاريع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية. مدكور للمرافق : تُعدّ الذراع المسؤولة عن إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء والمياه للمشاريع العملاقة، وكذلك توزيع وبيع الكهرباء والمياه في العديد من المدن الجديدة والمشاريع الصناعية والزراعية الضخمة .

تُعدّ الذراع المسؤولة عن إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الكهرباء والمياه للمشاريع العملاقة، وكذلك توزيع وبيع الكهرباء والمياه في العديد من المدن الجديدة والمشاريع الصناعية والزراعية الضخمة مدكور للصناعات : تتكون من خمس مصانع لانتاج اللوحات الكهربائية والصناعات الحديدية ومنتجات البناء الأسمنتية وتطوير نظم الرقابة والتحكم SCADA. وتضع مجموعة مدكور توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأنها الحل لكثير من التحديات الاقتصادية .

تتكون من خمس مصانع لانتاج اللوحات الكهربائية والصناعات الحديدية ومنتجات البناء الأسمنتية وتطوير نظم الرقابة والتحكم وتضع مجموعة مدكور توطين الصناعة وإحياء الصناعات المصرية على رأس أولوياتها، إيمانًا منها بأنها الحل لكثير من التحديات الاقتصادية مدكور للحلول المبتكرة : تركز على تمكين عملائها في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا من الازدهار في العصر الرقمي من خلال توفير حلول وخدمات التحول الرقمي الشاملة .

تركز على تمكين عملائها في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا من الازدهار في العصر الرقمي من خلال توفير حلول وخدمات التحول الرقمي الشاملة أكاديمية مدكور : تُعدّ واحدة من الركائز الرئيسية لمجموعة مدكور نحو تنفيذ ثقافة التعلم المؤسسي ومسارات التطوير المهني للموظفين وخريجين وطلاب الجامعات .

تُقدم مجموعة شركات مدكور خدماتها من خلال عدد من الفروع في مصر والسعودية وعمان وليبيا وغينيا الاستوائية، وتسعى جاهدة لخدمة عملائها بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة.





#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا