[القاهرة، مصر ] - أعلنت سيمنس موبيليتي، بالشراكة مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن افتتاح برج الإشارات الرئيسي الجديد في محطة قطارات الزقازيق، وهو ما يمثل إنجازًا هامًا في إطار جهود وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر لتحديث منظومة السكك الحديدية على مستوى البلاد. يأتي هذا في إطار توجيهات فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم اشارات السكك الحديدية وزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية على مستوى شبكة السكك الحديدية بأكملها.

وبالإضافة للإعلان عن دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة الزقازيق الخدمة، تم الإعلان أيضًا عن تشغيل المنطقة الأوتوماتيكية بين برجي الزقازيق ومنيا القمح والمنطقة الأوتوماتيكية بين الزقازيق والشبانات، والمنطقة الأوتوماتيكية بين الزقازيق وههيا‎ بطول 36 كم. تم أيضًا تشغيل 17 مزلقان و87 موتور تحويلة و144 سيمافور و202 دائرة تراك. تعد التحديثات الأخيرة جزءًا من مشروع أكبر لتطوير نظم الإشارات على خطي الزقازيق-الإسماعيلية/بورسعيد/الزقازيق ووصلة أبو كبير، والذي تنفذه سيمنس موبيليتي باستخدام نظام إلكتروني حديث (EIS)ومعتمد طبقًا لأعلى شهادات الأمان والاعتماد الأوروبية (SIL-4)

يهدف مشروع تحديث نظام إشارات السكك الحديدية لاستبدال النظام الميكانيكي الحالي بنظام آخر الكتروني حديث بما يضمن متابعة حركة القطارات بصورة لحظية، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة التشغيلية والأمان. يتضمن مشروع التحديث أيضًا تزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية، وآليات تحكم متكاملة لتقليل الأخطاء البشرية ومنع الحوادث، مع السماح لسائقي القطارات بالتواصل مع غرفة التحكم المركزي من أي إشارة في حالات الطوارئ.

وتعليقًا على الافتتاح، علق الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل: "إنّ تحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية في مصر أمر بالغ الأهمية لتعزيز معدلات السلامة والأمان، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ودعم أهداف التنمية الوطنية. ولذلك تمثل التحديثات الأخيرة لمحطة الزقازيق نقلة نوعية لجهودنا في تطوير شبكة السكك الحديدية بمساعدة الخبرات العالمية والتكنولوجيا فائقة التطور."

صرّح السيد/ طارق علي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي مصر بقوله:

"إن دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة الزقازيق للخدمة يمثل إنجازا آخر لمسيرة شراكتنا الاستراتيجية الممتدة مع وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر. إننا نفخر في سيمنس موبيليتي بمساهمتنا في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لتطوير شبكة سكك حديدية أكثر أماناً وتقدماً واعتمادا على الحلول الرقمية. في الوقت نفسه يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم حلول مستدامة للبنية التحتية لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للدولة."

هذا وتواصل سيمنس موبيليتي التزامها بدعم رؤية مصر لقطاع النقل من خلال حلول هندسية متقدمة وخبرتها المحلية العميقة. يتضمن المشروع بالكامل 21 برجًا رئيسيًا، و19 برجًا ثانويًا، و84 مزلقانًا، تأكيدًا لمنهجها الشامل في تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية في مصر.

-انتهى-

#بياناتشركات