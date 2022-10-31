أعلنت سيمنس عن تعيين جيمي هويزر في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في سلطنة عُمان اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2022. يحل هويزر محل فرانكو أتاسي الذي قاد أعمال سيمنس عُمان على مدار عام، ثم احتفظ بمنصب الرئيس التنفيذي لسيمنس للبنية التحتية الذكية بمنطقة الشرق الأوسط.

انضم هويزر لبرنامج سيمنس للمنح التدريبية عام 2002، وتولى فيما بعد عدة مناصب وأدوار بالشركة في كل من ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان على مدار مسيرته المهنية، إلى أن شغل منصب مدير عام سيمنس في عُمان عام 2021. هويزر من المديرين المتميزين، ويتمتع بخبرات واسعة في العديد من قطاعات أعمال سيمنس. فعلى مدار العشرين عامًا الأخيرة شغل مناصب هامة تدرجت خلالها مسئولياته في مجالات الإدارة والإنتاج والتمويل والمبيعات وعلاقات العملاء وإدارة المشروعات.

وتعليقًا على تعيينه في هذا المنصب، يقول جيمي هويزر-الرئيس التنفيذي لسيمنس عُمان: "يسعدني قيادة هذا الفريق المتميز، والمساهمة في استكمال مسيرة نجاح سيمنس في عُمان، والتي تمكنت الشركة خلالها من تحقيق إنجازات كبيرة في السلطنة. إنّ سيمنس تعمل بكل جد لمساعدة عُمان على تطوير وتنويع اقتصادها القوي، مع المحافظة على البيئة وإنجاز الأهداف الاجتماعية. لذا يشرفني أن أواصل دعم السلطنة في مسيرة تحولها نحو صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، ودعم جهودها للتحول الرقمي من خلال تكنولوجيا سيمنس المتطورة وبناء الشراكات المثمرة، وتحفيز سلاسل القيمة وصقل مهارات القوى العاملة في السلطنة".

تجدر الإشارة أن سيمنس تتمتع بتاريخ طويل وسجل حافل بالإنجازات في سلطنة عُمان ساعدت خلاله البلاد على إقامة اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وهو ما يمثل هدفًا رئيسيًا من أهداف رؤية عُمان 2040. إنّ التحول الرقمي وتوفير إمدادات الطاقة الكهربائية والتشغيل الآلي من الركائز الأساسية لاستراتيجية عمل سيمنس، كما تعمل حلول سيمنس التكنولوجية على دعم وتعزيز البنية التحتية في البلاد. فعلى مدار النصف قرن الماضي، نشرت سيمنس حلولها التكنولوجية المتطورة والتي تعتمد عليها عشرات المعالم والمباني المتطورة وشبكة الطاقة الوطنية والمصانع ومعظم المستشفيات في جميع أنحاء عُمان.

يضيف فرانكو أتاسي-الرئيس التنفيذي لسيمنس للبنية التحتية الذكية بمنطقة الشرق الأوسط: "نحن على ثقة من قدرة جيمي على قيادة سيمنس في عُمان وتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا التوقيت الهام من مسيرة التنمية في السلطنة. إننا نتطلع لتعميق شراكتنا مع عُمان،بما يتيح لسيمنس الاستمرار في دعم مسيرة التحول الرقمي في السلطنة، بما يُمكّنها من تحقيق الرخاء والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها على مدار العقود القادمة".

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للاستفسارات الإعلامية

محمد علي سيرجية

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سيمنس AG (برلين وميونخ) هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وتركز بشكل رئيسي على توفير الحلول الصناعية وحلول البنية التحتية وحلول النقل والرعاية الصحية. تقدم الشركة حلولها التكنولوجية المتطورة لتحقيق أهداف العملاء وتقديم قيم مضافة حقيقية لهم، بداية من المصانع عالية الكفاءة في استخدام الموارد، وسلاسل التوريد المرنة، والمباني وشبكات الكهرباء الذكية، وصولًا إلى وسائل المواصلات المريحة والصديقة للبيئة ونظم الرعاية الصحية الأكثر تطورًا. ومن خلال الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي، تعمل سيمنس على تمكين عملائها من تحويل وتطوير صناعاتهم وأسواقهم، بما يساهم في تغيير حياة مليارات البشر حول العالم. تمتلك سيمنس أيضًا غالبية أسهم شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة، وهي من الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية وتسعى لإعادة تشكيل مستقبل الرعاية الصحية في العالم. تمتلك سيمنس أيضًا حصة غير حاكمة من أسهم سيمنس للطاقة، الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية.

وخلال السنة المالية 2021 والمنتهية في 30 سبتمبر 2021، وصل إجمالي عائدات مجموعة سيمنس إلى 62.3 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 6.7 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2021، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 303,000 موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com