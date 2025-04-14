أظهرت سيمنز هيلثينيرز التزامها بتطوير القدرات والابتكار، وأكدت على دورها المحوري في تحول الرعاية الصحية، مستفيدة من الخبرات والشراكات العالمية لتحقيق نمو مستدام في السعودية.

الرياض،المملكة العربية السعودية، اختتم برنامج بناء القدرات الابتكارية، الذي نظمته شركة سيمنز هيلثينييرز، من خلال مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية، بنجاح. وأقيم البرنامج في الفترة من 5 إلى 20 فبراير 2025، وهدف إلى تعزيز الخبرات المحلية، والتعاون الاستراتيجي مع الجامعات والمستشفيات والشركات الناشئة والأطراف المعنية الرئيسية مثل, والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت). وجمعت المبادرة التي استمرت لمدة أسبوعين 40 مشاركًا من خلفيات متنوعة بما في ذلك الأطباء، والمهندسين، ومتخصصي الرعاية الصحية، والباحثين، والطلاب، وعززت المبادرة المتكاملة، التي امتدت لأسبوعين، التعاون بين مختلف التخصصات، مما أتاح للمشاركين فرصة تحديد الثغرات الحرجة في الرعاية الصحية وابتكار حلول فعالة للتغلب عليها. ورسخ البرنامج من التزام شركة سيمنز هيلثينيرز بتطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة.

سيد علي مهدي، رئيس قسم الابتكار والشراكات العلمية في شركة سيمنس هيلثينيرز الإقليمية المحدودة، أعرب عن فخره بنجاح البرنامج قائلاً: "في سيمنس هيلثينييرز، نحن ملتزمون بدفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات في المملكة العربية السعودية. يستعرض هذا البرنامج التزامنا بتعزيز تنمية القيمة المحلية من خلال إشراك وجمع الجهات المعنية معًا والعمل بهدف واحد وهو الارتقاء بمستقبل الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030".

مع التزايد الملِح لتجاوز تحديات الرعاية الصحية المُلحة، سلّط البرنامج الضوء على ثلاثة مسارات عمل رئيسية للمشاريع: مسارات الأمراض، وأنظمة الرعاية الصحية المستقبلية، والمناهج الطبية المستقبلية. كجزء من مسارات العمل هذه، استخدم المشاركون منهجيات الابتكار لتطوير حلول قائمة على البيانات وتركز على المريض، مما يحسن تقديم الرعاية الصحية ومخرجاتها.

عبرت الدكتورة خلود الغامدي، عميدة معهد الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، عن سعادتها بنجاح البرنامج قائلة: "ما يميز هذا البرنامج هي الشراكات المختلفة بوجود جهات بجانب شركة سيمنس هيلثينيرز. كذلك وجود منشآت التي تعد من أهم المنظمات التي تدعم الأفكار والابتكارات وتحولها لأرض الواقع. وهذا النوع من الشراكات هو ما نحتاج إلية حيث يجمع بين العقول النيّرة والجهات التي سوف تتبناها."

اختُتم البرنامج في 20 فبراير 2025 بمعرض النتائج الذي أُقيم في مركز منشآت للشركات الناشئة بالرياض. وتلعب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة دورًا محوريًا في دعم ريادة الأعمال والابتكار، مما جعلها شريكًا استراتيجيًا لهذا البرنامج.

لعبت شركة سيمنز هيلثينيرز دورًا رائدًا في إحداث تحول إيجابي في مجال الرعاية الصحية الرقمية في هذه الدورة من البرنامج ، وذلك من خلال استعراض مجموعتها المتكاملة من الحلول، والتي تشمل الابتكار والشراكات العلمية، إلى جانب مبادرات التعليم وتنمية القدرات.

عن شركة:

شركة سيمنز هيلثينيرز إيه جي (مدرجة في فرانكفورت، ألمانيا: SHL ) تقود الابتكارات في الرعاية الصحية. للجميع. في كل مكان. بشكل مستدام. الشركة هي مزود عالمي لمعدات وحلول وخدمات الرعاية الصحية، مع أنشطة في أكثر من 180 دولة وتمثيل مباشر في أكثر من 70 دولة. تتكون المجموعة من شركة سيمنز هيلثينيرز إيه جي، المدرجة تحت رمز SHL في فرانكفورت، ألمانيا، والشركات التابعة لها. بصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، تلتزم سيمنز هيلثينيرز بتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم وتسعى جاهدة للتغلب على الأمراض الأكثر تهديدًا. تعمل الشركة بشكل أساسي في مجالات التصوير والتشخيص وعلاج السرطان والعلاجات الأقل تدخلاً، مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. في السنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر 2023، كان لدى سيمنز هيلثينيرز حوالي 71,000 موظف حول العالم وحققت 1 إيرادات تبلغ حوالي 21.7 مليار يورو. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات على الموقع www.siemens-healthineers.com.

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