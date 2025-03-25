الرياض - اختتم برنامج بناء القدرات الابتكارية، الذي نظمته شركة سيمنز هيلثينيرز، من خلال مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية، بنجاح. وأقيم البرنامج في الفترة من 5 إلى 20 فبراير 2025، وهدف إلى تعزيز الخبرة المحلية، والتعاون الاستراتيجي مع الجامعات والمستشفيات والشركات الناشئة والأطراف المعنية الرئيسية مثل, الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت). وجمعت المبادرة التي استمرت لمدة أسبوعين 40 مشاركًا من خلفيات متنوعة بما في ذلك الأطباء، والمهندسين، ومتخصصي الرعاية الصحية، والباحثين، والطلاب، وعززت المبادرة المتكاملة والتعاون بين مختلف التخصصات، مما أتاح للمشاركين فرصة تحديد الثغرات الحرجة في الرعاية الصحية وابتكار حلول فعالة للتغلب عليها. ورسخ البرنامج من التزام شركة سيمنز هيلثينيرز بتطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة.

مع التزايد الملِح لتجاوز تحديات الرعاية الصحية المُلحة، سلّط البرنامج الضوء على ثلاثة مسارات عمل رئيسية للمشاريع: مسارات الأمراض، وأنظمة الرعاية الصحية المستقبلية، والمناهج الطبية المستقبلية. كجزء من مسارات العمل هذه، استخدم المشاركون منهجيات الابتكار لتطوير حلول قائمة على البيانات وتركز على المريض، مما يحسن تقديم الرعاية الصحية ومخرجاتها.

عبّر الدكتور عبد العزيز الحمود، رئيس قسم الأشعة في مستشفى صحة الافتراضي التابع لوزارة الصحة، عن فخره بنجاح البرنامج، قائلاً: "الابتكار هو حجر الزاوية في تحول الرعاية الصحية. وقد شكّل الانضمام إلى برنامج بناء القدرات الابتكارية لشركة سيمنز هيلثينيرز تجربة مميزة أكدت على قوة الابتكار والتعاون في تطوير تقديم الرعاية في المستقبل. هذه التجربة ترسخ من التزامنا بالتعاون مع شركة سيمنز هيلثينيرز لبناء الخبرات المحلية في الابتكار وريادة الأعمال والتسويق التجاري، وتحديد ومعالجة التحديات الكبرى في الرعاية الصحية، وتحسين التعاون بين المؤسسات."

اختُتم البرنامج في 20 فبراير 2025 بمعرض النتائج الذي أُقيم في مركز منشآت للشركات الناشئة بالرياض. وتلعب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة دورًا محوريًا في دعم ريادة الأعمال والابتكار، مما جعلها شريكًا استراتيجيًا لهذا البرنامج.

لعبت شركة سيمنز هيلثينيرز دورًا رائدًا في إحداث تحول إيجابي في مجال الرعاية الصحية الرقمية في هذه الدورة من البرنامج ، وذلك من خلال استعراض مجموعتها المتكاملة من الحلول، والتي تشمل الابتكار والشراكات العلمية، إلى جانب مبادرات التعليم وتنمية القدرات.

عن شركة:

شركة سيمنز هيلثينيرز إيه جي (مدرجة في فرانكفورت، ألمانيا: SHL ) تقود الابتكارات في الرعاية الصحية. للجميع. في كل مكان. بشكل مستدام. الشركة هي مزود عالمي لمعدات وحلول وخدمات الرعاية الصحية، مع أنشطة في أكثر من 180 دولة وتمثيل مباشر في أكثر من 70 دولة. تتكون المجموعة من شركة سيمنز هيلثينيرز إيه جي، المدرجة تحت رمز SHL في فرانكفورت، ألمانيا، والشركات التابعة لها. بصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، تلتزم سيمنز هيلثينيرز بتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم وتسعى جاهدة للتغلب على الأمراض الأكثر تهديدًا. تعمل الشركة بشكل أساسي في مجالات التصوير والتشخيص وعلاج السرطان والعلاجات الأقل تدخلاً، مدعومة بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. في السنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر 2023، كان لدى سيمنز هيلثينيرز حوالي 71,000 موظف حول العالم وحققت 1 إيرادات تبلغ حوالي 21.7 مليار يورو.

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