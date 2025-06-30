القاهرة، مصر: أعلنت شركة سيمنز هيلثنيرز، الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الطبية، عن مشاركتها في معرض Africa Health Excon 2025، المُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو في مركز مصر للمعارض الدولية (EIEC). وقد قام الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، يرافقه الأستاذ الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، بزيارة جناح سيمنز هيلثنيرز مصر، حيث اطلعا على أحدث حلول الشركة وتقنياتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. واستعرضت الشركة مجموعة متطورة من حلول الرعاية الصحية، في إطار التزامها بدعم التحول الرقمي في قطاع الصحة بمصر والمنطقة.

وتتواجد سيمنز هيلثنيرز في نسخة هذا العام بجناحين مخصصين داخل المعرض؛ حيث يسلط الجناح الرئيسي الضوء على حلول الأشعة التشخيصية والتداخلية المتقدمة، بينما يركّز الجناح الثاني على تقنيات التشخيص المخبري من الجيل الجديد. وخلال فعاليات المعرض، كشفت الشركة عن مجموعة من الابتكارات الرائدة، من بينها أحدث جهاز الرنين المغناطيسي MAGNETOM Flow Elite، 1.5 تسلا، بقطر 70 سم \لا يحتاج إلى إعادة تعبئة الهيليوم، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ودقة فحص عالية الجودة. كما كشفت عن NAEOTOM Alpha.Prime، أول جهاز أشعة مقطعية في العالم يعمل بتقنية عدّ الفوتونات، والمصمم لتقديم دقة تصوير فائقة ومدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع سير العمل ودعم اتخاذ القرار الإكلينيكي. وكما طرحت الشركة أيضًا SOMATOM On.site، وهو جهاز اشعة مقطعية متنقل يتيح إجراء الفحوصات الدقيقة في مواقع الرعاية الحرجة مثل وحدات العناية المركزة أو سيارات الإسعاف، بفضل تصميمه التلسكوبي المبتكر وتقنياته المتقدمة.

كما تستعرض الشركة مجموعة متكاملة من حلول أجهزة الأشعة مثل جهاز الأشعة السينية المتنقل MOBILETT Elara Max، وأجهزة الموجات فوق الصوتية ACUSON Sequoia وACUSON Juniper، إلى جانب أجهزة الأشعة البيزوترونية Symbia Pro.specta وBiograph Trinion. أما الجناح المخصص لتقنيات التشخيص المخبري، فيُبرز حلولاً مبتكرة مثل محلل تخثر الدم Atellica CN-3000، ومحللي أمراض الدم Atellica HEMA 580 وAtellica HEMA 530، إلى جانب نظام الترسيب Hematek 3000، ومحللات الكيمياء Atellica CI، مما يبرز التكامل التشخيصي الذي تقدّمه سيمنز هيلثنيرز. وتلعب هذه الحلول المتطورة دورًا محوريًا في دعم جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تمكين الكشف المبكر، وتحسين نتائج العلاج، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة في مختلف أنحاء البلاد.

وعلّق المهندس عمرو قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز هيلثنيرز مصر، على هذه المناسبة قائلًا: “تجسد مشاركتنا السنوية في معرض صحة أفريقيا التزامنا الراسخ بدعم التحول الفعّال في قطاع الرعاية الصحية في مصر، عبر الابتكار، والشراكات الاستراتيجية، والاستثمار في بناء القدرات. هذا العام، نعلن بكل فخر عن إطلاق أول مركز من نوعه في الشرق الأوسط لتطوير وتحديث أجهزة الأشعة في مصر، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد، وهو ما يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية، من خلال إعادة تأهيل الأجهزة وفق أعلى المعايير العالمية وبأسعار تنافسية." وأضاف: “كما نواصل الاستثمار في العنصر البشري من خلال توسيع نطاق أكاديمية سيمنز هيلثنيرز في مصر، والتي أصبحت على مشارف التحول إلى مركز التدريب والتطوير التعليمي يخدم أفريقيا والشرق الأوسط. نؤمن بأن تطوير الكوادر الطبية هو حجر الأساس في بناء منظومة رعاية صحية أكثر استدامة واستعدادًا لمتطلبات المستقبل.”

من جانبه، علق ضياء الشناوي، رئيس المبيعات للقطاع الحكومي والمنظمات الغير حكومية ورئيس الشؤون الحكومية قائلاً: “يوفّر معرض صحة أفريقيا فرص لتعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية، ودعم أولويات الدولة في تطوير هذا القطاع .” وأضاف: “في سيمنز هيلثنيرز، نلتزم بتقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات السوق واحتياجات القطاع الحكومي، من خلال توفير تكنولوجيا طبية متقدمة تواكب التحديات المحلية وتسهم في تعزيز كفاءة واستدامة الخدمات الصحية.”

وتواصل سيمنز هيلثنيرز دعم المبادرات الرئاسية، مثل مبادرة صحة المرأة ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية. كما تساهم الشركة في دعم مبادرة الدولة لإنشاء شبكة مراكز متخصصة لعلاج السكتات الدماغية، من خلال تقديم حلول مثل جهاز Artis Icono Pro، الذي تم تركيبه في مركز السكتة الدماغية بجامعة عين شمس لتسريع التشخيص والتدخل العلاجي.

وبعد استحواذها على شركة ڤاريان، وسّعت سيمنز هيلثنيرز نطاق حلولها لتشمل تقنيات متقدمة في علاج الأورام والطب الدقيق، ما يعزز قدرتها على تقديم منظومة متكاملة من الحلول التشخيصية والعلاجية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وتجسد هذه الجهود التزام سيمنز هيلثنيرز بتعزيز استدامة النظام الصحي في مصر من خلال التكنولوجيا، والشراكات الفاعلة، وبناء القدرات، وتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة

نبذة عن سيمنز هيلثنيرز

سيمنز هيلثنيرز (مُدرجة في فرانكفورت، ألمانيا SHL) : هي شركة رائدة في اكتشافات مجال الرعاية الصحية للجميع حول العالم بشكل مستدام. الشركة توفر عالميا تجهيزات وحلول وخدمات للرعاية الصحية، مع نشاطات في أكثر من 180 دولة وتمثيل مباشر في أكثر من 70 دولة. تتألف المجموعة من سيمنز هيلثينيرز أي جي، والمُدرجة باسم SHL في فرانكفورت، ألمانيا، وتوابعها. تلتزم سيمنز هيلثينيرز، كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، بتحسين الوصول وتطوير الرعاية الصحية في المجتمعات محدودةالخدمات على مستوى العالم والتي تسعى للتغلب على أخطر الأمراض. تكمن نشاطات الشركة أساسًا في مجالات التصوير، والتشخيص، و علاج السرطان، والعلاجات الاقتصادية الغير جراحية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. لدى سيمنز هيلثينيرز حوالي 71000 موظف على مستوى العالم وتولت عائدات بقيمة حوالي 21.7 مليار يورو، طبقا للسنة المالية 2023، التي انتهت في 30 سبتمبر 2023.

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