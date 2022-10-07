انضمام علامة "بيلا ميزون Bella Maison"، و"كاليوبي Calliope"، و"ديفاكتو Defacto"، و"فلـو Flo"، و"بينتي Penti" إلى مركز «سيليكـون سنتـرال» كمستأجرين جدد في الوِجهـة الجديـدة المميزة لنمط الحياة العصريّ بمدينة دبـي

دبـي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م" -الذراع المختص بإدارة وتطوير مراكز التسوق في "مجموعة اللولو العالمية"- عن توقيعها لاتفاقية مع "مجموعة ستيب إن" لجلب خمس علامات تجارية جديدة؛ تشمل: علامة "بيلا ميزون Bella Maison"، و"كاليوبي Calliope"، و"ديفاكتو Defacto"، و"فلـو Flo"، و"بينتي Penti" للتواجد داخل مركز «سيليكــون سنتــرال»؛ الوجهة الجديدة المميزة لنمط الحياة العصريّ في مدينة دبـي.

حضر حفل توقيع عقد الإيجار السيد/ بيريندرا تيواري - المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "ستيـب إن"، والسيد/ سليـم م. أ. - المدير العام لمجموعة اللولـو العالمية؛ داخل مركز «سيليكــون سنتــرال».

وبهذه المناسبة؛ صرح المدير العام لمجموعة اللولو العالمية، السيد/ سليم م. أ.؛ قائـلاً: "ستوفر العلامات التجارية المُستقدمة من مجموعة «ستيــب إن» للتواجد بمركز «سيليكــون سنتــرال»؛ خيارات أوسع وأكثر تنوعًا من أجل إرضاء الأذواق المميزة لزوار مركزنا التجاري. وفي هذا الصدد؛ يسعدنا أن نرحب بتواجد مجموعة «ستيــب إن» في مركز «سيليكــون سنتــرال»؛ الوجهة الجديدة المميزة لنمط الحياة العصريّ في مدينة دبـي".

ومن جانبه؛ أضاف السيد/ بيريندرا تيواري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة " ستيــب إن"؛ قائلاً: "باعتبارنا مؤسسة تضم العديد من العلامات التجارية المتنوعة؛ نطمح إلى تلبية احتياجات العملاء من خلال تجارب تسوُّق لا تُنسى، حيث يسعدنا تواجد خمس علامات من مجموعتنا المتنوعة من العلامات التجارية داخل مركز «سيليكــون سنتــرال»، فهدفنا هو جلب "الانتعاش" إلى سوق التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. جميع هذه العلامات التجارية الخمس مشهورة ومعروفة عالميًا حيث نقدمها إلى عملاء دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة. هذا حيث نتطلع إلى توفير علامة "بيلا ميزون Bella Maison"، و"كاليوبي Calliope"، و"ديفاكتو Defacto"، و"فلـو Flo"، و"بينتي Penti" لجمهور جديد في سوق التجزئة".

تأسست علامة "بيلا ميزون Bella Maison" في عام 2016 بهدف إنشاء علامة تجارية "إبداعية" لأغطية ومفارش السرير، تتميز بمجموعات قطنية عالية الجودة منسجمة مع إكسسوارات التصميم الداخلية. هذا في حين تأسست "ديفاكتو Defacto" كعلامة تجارية تركيَّة متخصصة في ملابس وإكسسوارات الرجال والنساء والأطفال، حيث تعد الشركة واحدة من أشهر الشركات التركية المتخصصة في إنتاج الملابس عالية الجودة وهي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الملابس الجاهزة داخل قطاع صناعة الأزياء في تركيا. ومن جهة أخرى، تعد "بينتي Penti" واحدة

من الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة للجوارب والسراويل والملابس الداخلية والملابس المنزلية وملابس النوم وملابس النساء الداخلية وملابس البحر للرجال والنساء والأطفال في تركيـا، بينما تعتبر "فلـو Flo" أكبر شركة تجزئة في مجال الأحذية في تركيا وتعد وجهة مميزة للتصاميم الدقيقة والجودة العالية والأحذية المريحة للرجال والنساء والأطفال، في حين تأسست "كاليوبي Calliope" كعلامة تجارية إيطالية للملابس تقدم مجموعات كاملة من الملابس والإكسسوارات العصرية ولكن بأسعار معقولة للرجـال والنسـاء والأطفـال.

يقدم «سيليكــون سنتــرال» -الممتد على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 81.500 متراً مربعاً و3,500 موقف سيارات- مزيجًا واسعًا ومتنوعاً من العلامات التجارية المخصصة لإرضاء المتسوقين بشكل كامل. وبالإضافة إلى تجربة التسوق الفريدة؛ يضم مركز "سيليكــون سنتــرال" مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام التي تشتمل على 24 مطعماً من مطاعم الوجبات السريعة عالية الجودة والمقاهي الرائعة، بالإضافة إلى 21 وحدة داخل مجمع المطاعم؛ والذي يجعل منه المكان المثالي للقاء الأصدقاء والأسر والعائلات للاستمتاع بأجواء ممتعة ومسلية.

يمثل مركز «سيليكــون سنتــرال» معلمًا جديدًا داخل مدينة دبي، مع تمتعه بموقع استراتيجي على بعد 12 كيلومترًا من وسط المدينة و 15 كيلومترًا من مطار دبي، داخل واحة دبي للسيليكون، وهي أول منطقة مستدامة بيئياً في مدينة دبي تركز على خفض البصمة الكربونية وتطبيق الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية، كما يتميز «سيليكــون سنتــرال» بوقوعه بالقرب من طريق دبي العين حيث تمر أكثر من 350.000 سيارة يومياً؛ حيث يهدف المركز التجاري إلى تقديم مجموعة متفردة من متاجر التجزئة الجديدة لأفراد المجتمع السكني المحيط والذي يناهز عدد سكانه 400.000 نسمة بالإضافة إلى الطلاب الملتحقين بالجامعات في المدينة الأكاديمية. هذا ومن المقرر إطلاق الافتتاح الكبير لمركز «سيليكــون سنتــرال» في منتصف شهر نوفمبــر 2022.

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