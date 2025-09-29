دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "سيلفركات"، العلامة التجارية الرائدة في بناء القوارب ثنائية البدن تحت مظلة مجموعة جلف كرافت، عن إتمام أول عملية بيع لأحد قواربها في أوروبا باستخدام العملات الرقمية (USDT)، ما يعكس تحولاً ملموساً نحو اعتماد حلول الدفع المبتكرة في قطاع الصناعات البحرية. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إعلان جلف كرافت، عن تبني حل الدفع بالعملات الرقمية، ما يعكس التزام المجموعة بتبني الحلول الرقمية والاعتماد على الابتكار التقني في قطاع الصناعات البحرية، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها الريادية عبر تلبية تطلعات الجيل الجديد من ملاك اليخوت الباحثين عن تجربة متطورة وسلسة.

يعد القارب سيلفركات 34CC الذي تم شراؤه باستخدام العملات الرقمية، أحد أبرز طرازات العلامة التجارية وأكثرها شهرة، إذ يتميز بأدائه الرياضي الفائق وتصميمه العملي متعدد الاستخدامات، ما يجعله خياراً مثالياً لمحبي الصيد البحري والمهتمين بالرحلات البحرية.

صُمّم هذا القارب للعملاء المهتمين بالدقة والمتانة والأداء الموثوق في مختلف الظروف البحرية، وزود بكونسول وسطي يتيح حرية التنقّل على سطح القارب، ما يجعل تجربة الصيد أكثر راحة وسلاسة. ويتميّز القارب بتصميمه ثنائي البدن الذي يمنحه ثباتاً استثنائياً حتى في الأجواء البحرية المتقلبة، لضمان راحة وأمان الركاب. اكتسب سيلفركات 34CC مكانة متميزة ضمن تشكيلة العلامة، بفضل أدائه الموثوق وتصميمه العملي، ونجح في تعزيز مكانته كخيار مفضل لمحبي الصيد والعائلات المهتمة بعيش تجارب بحرية مميزة.

وتعزز هذه الصفقة الحضور اللافت لطرازات سيلفركات في المشهد العالمي للصناعات البحرية، وتفتح آفاقاً جديدة في أسلوب التعامل التجاري. كما تتيح جلف كرافت مع اعتماد العملات المشفّرة، خيارات دفع أكثر مرونة للعملاء، مؤكدة جاهزيتها للتفاعل مع التحوّلات الرقمية بأسلوب عملي ومتطوّر.

ويأتي هذا الإنجاز بعد الإعلان عن تأسيس منشأة جديدة مخصّصة لتصنيع طرازات سيلفركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركة جلف كرافت في مهرجان كان لليخوت 2025. ومن شأن هذا الاستثمار أن يوسّع نطاق إنتاج قوارب سيلفركات ويعزّز وتيرة تطوير منتجاتها، لترتقي بمستوى الأداء وتلبّي تطلعات قطاع الصناعات البحرية العالمي.

وتعليقاً على الخبر، قال كريج رودجرز، مدير العمليات في سيلفركات: "صممت مجموعة سيلفركات على نحو مبتكر لتعيد تعريف معايير القوارب ذات الأداء الفائق، بتصاميم تجمع بين الثبات والكفاءة، وتلبّي احتياجات الاستخدام البحري على النحو الأمثل. ويعتمد توسع مجموعة قوارب العلامة على جملة من العوامل، تتمثل في إنجاز أول صفقة باستخدام العملات المشفّرة، وتأسيس منشأة إنتاج جديدة في الإمارات، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على هذه الفئة من القوارب في دول مجلس التعاون الخليجي وجزر الكاريبي وأوروبا. ولا تقتصر هذه التحوّلات على توسيع حضور العلامة في الأسواق العالمية، بل تساهم في تأسيس رؤية جديدة لتجربة الإبحار، تتوافق على نحو أفضل مع واقع الحياة العصرية".

نبذة عن علامة سيلفركات

سيلفركات علامة متخصصة في بناء القوارب المزوّدة بهيكل مزدوج (كاتاماران)، تحت مظلة مجموعة جلف كرافت العالمية الرائدة، التي تضم عدداً من الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع اليخوت واليخوت الفاخرة المصنوعة من الألياف الزجاجية، وذلك عبر جملة من منشآت التصنيع والصيانة المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجزر المالديف.

تتميز سيلفر كات بخبرة تزيد عن أربعين عاماً في صناعة القوارب، والتي تجمع بين التصميم المبتكر للهيكل المزدوج، والكفاءة العالية في استهلاك الوقود، والتصاميم المخصصة حسب الطلب، ومن بينها قوارب الصيد الرياضية ذات المنصة المفتوحة والقوارب السياحية المغلقة بالكامل. ويحظى مالكو قوارب سيلفركات بدعم عالمي متكامل، بدءاً من مرحلة اختيار القارب وصولاً إلى خدمات ما بعد البيع. www.silvercatboats.com

-انتهى-

#بياناتشركات