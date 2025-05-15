ستنضم سيسكو إلى مبادرة HUMAIN لبناء بنية تحتية مستقبلية للذكاء الاصطناعي في المملكة

ستعقد سيسكو شراكة مع "HUMAIN" الشركة السعودية الجديدة للذكاء الاصطناعي لبناء وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية

تنطوي هذه الشراكة على إطلاق مبادرات جديدة للبحث وتعزيز المهارات الرقمية لتسريع رحلة الذكاء الاصطناعي في المملكة.

تدعم هذه الشراكة رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز تحول المملكة إلى اقتصاد رقمي متنوع رائد

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت سيسكو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الشبكات والأمن، اليوم عن مبادرة رائدة مع HUMAIN، شركة الذكاء الاصطناعي الجديدة في المملكة العربية السعودية، للمساعدة في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تعد الأكثر انفتاحاً وقابلية للتطوير ومرونة وكفاءة من حيث التكلفة في العالم.

وسيُرسي هذا التعاون بين الطرفين معياراً جديداً لكيفية تصميم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتأمينها وتقديمها، وذلك من خلال الجمع بين خبرة سيسكو العالمية وطموحات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي. وتستند الشراكة إلى التزام سيسكو الممتد على مدى 25 عاماً بالنمو الرقمي والاقتصادي للمملكة العربية السعودية، حيث ستمثل هذه الشراكة حجر الأساس لمجموعة أوسع من الاستثمارات الجديدة في مجال البحث والابتكار وتطوير المواهب.

ويأتي هذه الإعلان في أعقاب زيارة الرئيس التنفيذي تشاك روبينز إلى المملكة العربية السعودية في 6 مايو 2023، حيث التقى صاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس الوزراء محمد بن سلمان، ومشاركة نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الحلول التقنية جيتو باتيل اليوم في زيارة الرئيس ترامب إلى المملكة.

إرساء أسس الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع

هذا وتهدف مبادرة سيسكو الجديدة مع HUMAIN إلى بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة من الصفر، وذلك لتقديم حلول سحابية آمنة وقابلة للتطوير، تدعم طموحات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة التي تستمر لسنوات عدة سوف تضع المملكة في صدارة الابتكار الرقمي عالميًا.

وقال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه: "نشكر شركة سيسكو على شراكتها المستمرة والتزامها تجاه المملكة العربية السعودية. يُمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو تطوير بنية تحتية عالمية المستوى للذكاء الاصطناعي، وتسريع الابتكار، وتعزيز اقتصاد مزدهر يقوده الذكاء الاصطناعي والقدرات والكفاءات الرقمية، إضافة لترسيخ مكانة المملكة كمركز رائد للذكاء الاصطناعي على المستويين الإقليمي والعالمي."

وفي تعليقه على المبادرة، قال تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو: "يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يفتح آفاقاً واعدة للنمو الاقتصادي والابتكار، مما يُسرّع في تحقيق رؤية السعودية 2030. وتُمثل الخطوة الجديدة في شراكتنا اليوم إنجازاً جديداً في تاريخ علاقتنا مع المملكة التي تمتد لأكثر من 25 عاماً. وسوف نتمكن معاً من احتضان المستقبل ودعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص وتمكينها من استغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي، وأن نكون في طليعة هذه الثورة التكنولوجية".

من جنبه، قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة HUMAIN: "هذه ليست مجرد خطوة أخرى في مجال البنية التحتية، بل هي دعوة مفتوحة للمبتكرين في العالم. ونحن نعمل اليوم على تعميم الذكاء الاصطناعي على مستوى الحوسبة، ما يضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي المتقدم متاحاً بدون حدود، وليس مقتصراً فقط على البنية التحتية".

نطاق سيسكو العالمي وخبرتها الواسعة يساهمان في تعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي في المملكة.

ويتجاوز دور سيسكو في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة مجرد تقديم التكنولوجيا، إذ أنها توفر النطاق الواسع وأعلى درجات الأمان والمنظومة اللازمة لجعل الذكاء الاصطناعي فعالاً ومؤثراً في اقتصاد المملكة ومجتمعها. وتتمتع سيسكو بمكانة فريدة تُمكّنها من تقديم:

بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي تتميز بتقنيات السيليكون المتطورة وحلول الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا، بما في ذلك تقنيات Nexus وNexus HyperFabric وUCS الرائدة في هذا المجال. وتم تصميم منصة سيسكو الشاملة لدعم أحمال العمل الضخمة والقابلة للتوسع.

أمان من خلال التصميم - بفضل حلول الأمان المتقدمة مثل Hypershield وSplunk، تساعد سيسكو المؤسسات على تجاوز أساليب الأمان التقليدية، بما يوفر حماية للتطبيقات والبيانات والنماذج التي تُعزز ابتكارات الذكاء الاصطناعي.

منصة مفتوحة ومرنة - بما أن الشبكة الآمنة تُشكل أساس أي عبء عمل في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن نهج سيسكو الذي لا يعتمد على مورد محدد يُسهّل التكامل مع شركاء محليين وعالميين في منظومة الذكاء الاصطناعي لتقديم قيمة أعمال حقيقية.

انتشار عالمي، تأثير محلي – تستطيع سيكو بدعم من شبكة شركاء عالمية قوامها 300,000 شريك، توفير الخبرة والقدرة على تقديم الحلول بما يُلبي طموحات المملكة.

وتساعد الأسس القوية هذه الذي تستطيع شركة سيسكو تقديمها في تحويل رؤية المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى حقيقة واقعة على نطاق واسع، وبتأثير دائم.

دعم طموحات المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي على عدة أصعدة:

وإلى جانب تحالفها مع شركة HUMAIN، ستقوم شركة سيسكو بتنفيذ مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، تغطي مجالات البحث وتعزيز المهارات والبنية التحتية.

معهد سيسكو للذكاء الاصطناعي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) - تخطط سيسكو لإنشاء معهد للذكاء الاصطناعي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية لتسريع الابتكار، وتطوير حلول ذكاء اصطناعي عملية، وتنمية مواهب الجيل القادم في المملكة. وسيحظى المعهد بدعم تقنيات وبنية سيسكو التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي.

تطوير المهارات الرقمية لـ 500,000 متعلم – ستوفر سيسكو تدريباً مجانياً في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات والبرمجة على مدى السنوات الخمس المقبلة، استناداً إلى نجاح أكاديمية سيسكو للشبكات في تدريب أكثر من 401,000 متعلم في المملكة حتى الآن، 36% منهم من الإناث.

بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لفعاليات عالمية كبرى: بناءً على سجلها الحافل في توفير البنية التحتية للشبكات الآمنة للفعاليات العالمية، تخطط سيسكو للعمل مع رعاة معرض الرياض إكسبو 2030 وبطولة كأس العالم 2034 لتطوير بنية تحتية رقمية آمنة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد في توفير عمليات سلسة وتجارب مميزة.

البناء على زخم مؤتمر ومعرض LEAP 2025

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت سيسكو خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض LEAP 2025، عن مبادرات عدة للنهوض بالذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي في المملكة. وفي سياق الوفاء بالتزاماتها، قامت سيسكو بتشغيل مراكز بيانات لخدمات أمن السحابة ومنصة Webex للتعاون.

ولتكملة وتعزيز خدماتها في مجال الأمن والتعاون، أعلنت سيسكو عن عزمها إنشاء سحابة Meraki في المملكة، لتوفير قوة حلول الشبكات المُدارة عبر السحابة.

وأطلقت سيسكو أيضاً خططاً لإنشاء قاعدة تصنيع محلية، مع التركيز في البداية على عمليات تلبية احتياجات التقنيات اللاسلكية، مع نية للتوسع بناءً على احتياجات السوق. كما تعمل سيسكو بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، على توسيع نطاق منح شهادات خبير سيسكو المعتمد في مجال الشبكات الإلكترونية (CCIE)، وهي واحدة من الشهادات الأكثر شهرة وتقديراً في الصناعة.

شراكة طويلة المدى في مسيرة المملكة الرقمية

وفي هذا السياق، قال ديفيد ميدز، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ورومانيا ورابطة الدول المستقلة في سيسكو: "نحن نتعاون مع شركائنا من أجل المستقبل. ويعزز إعلان اليوم التزامنا الراسخ بتوسيع استثماراتنا في المنطقة، كما يؤكد على دعمنا القوي لرؤية السعودية 2030. وسوف يساهم حضورنا القوي في المملكة، وتقنيات سيسكو المتطورة وخبرتها الواسعة، بدعم جهود المملكة في تعزيز الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبشكل آمن."

جدير بالذكر أن برنامج سيسكو لتسريع التحول الرقمي (CDA) الذي تم إطلاقه في المملكة في عام 2016، يُعدُّ مُساهماً مهماً في دفع عجلة التحول الرقمي، وبناء المهارات الرقمية، وتشجيع الابتكار. وقد نفّذ البرنامج حتى الآن 23 مشروعًا ذا أثرٍ بالغ في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والمدن الذكية، والحكومة.

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تُحدث ثورة في طريقة اتصال المؤسسات وحمايتها في عصر الذكاء الاصطناعي. ولأكثر من 40 عامًا، نجحت سيسكو في ربط العالم بأمان. وبفضل حلولها وخدماتها الرائدة في الصناعة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكِّن سيسكو عملاءها وشركاءها ومجتمعاتها من إطلاق العنان للابتكار وتعزيز الإنتاجية وتعزيز المرونة الرقمية. تلتزم سيسكو ببناء مستقبل أكثر اتصالاً وشمولاً للجميع.

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