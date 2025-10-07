تحت شعار "نجعل الذكاء الاصطناعي يعمل لمصلحتك"، تعرض سيسكو في معرض جيتكس جلوبال 2025 أحدث ابتكاراتها المصممة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات بالمنطقة.

ستكون شركة Splunk، التابعة لسيسكو، حاضرة أيضًا في المعرض، حيث ستسلط الضوء على منصتها للأمن والمراقبة، وبنية البيانات الجديدة من سيسكو Cisco Data Fabric، مع التركيز على التكامل مع تقنيات سيسكو.

يسلط مؤشر سيسكو الجديد للجاهزية للذكاء الاصطناعي 2025 الضوء على الطلب المُلحّ على بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي، حيث تخطط جميع المؤسسات الإماراتية تقريبًا لزيادة سعة مراكز بياناتها خلال السنوات الخمس المقبلة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة - تستعرض سيسكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال الشبكات والأمن، في معرض جيتكس جلوبال 2025 أحدث ابتكاراتها المصممة لتبسيط وتأمين وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي للمؤسسات التي تتعامل مع المشهد الرقمي سريع التطور.

وستقوم الشركة التي تشارك في هذا المعرض التكنولوجي العالمي تحت شعار "نجعل الذكاء الاصطناعي يعمل لمصلحتك"، بتوضيح كيف يمكن لحلولها مساعدة الشركات على التمتع بالاتصال والحماية، بما يتيح لها الازدهار في عالم يعتمد بازدياد مضطرد على الذكاء الاصطناعي، لا سيما وأن الشركات في المنطقة تواجه ضغوطاً متزايدة لتبني وتعزيز الاستثمار في هذه التكنولوجيا المتقدمة. ومن أهم ما ستقوم سيسكو بعرضه في جيتكس جلوبال 2025:

مراكز بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي: تحديث مراكز البيانات وتحويلها بما يتيح لها تشغيل أحمال العمل التقليدية وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي في أي مكان، بسرعة وبنطاق واسع وبمرونة عالية.

أماكن عمل مستقبلية: إنشاء بيئات مرنة يمكن أن تتطور تبعاً لاحتياجات الموظفين، وتقدم تجارب عملاء فائقة.

المرونة الرقمية: الحفاظ على سلامة المؤسسات واستمرارية تشغيلها من خلال منع المشكلات الرئيسية، ومعالجة المشكلات التي قد تحدث بسرعة، والتكيف مع أي تغييرات لاغتنام الفرص الجديدة.

وفي تعليق له، قال عبد الإله النجاري، مدير عام شركة سيسكو في منطقة الخليج والمشرق العربي: "في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات في الإمارات والمنطقة عمومًا إلى سد الثغرات القائمة في تبني الذكاء الاصطناعي، يتزايد الطلب على بنية تحتية متينة وآمنة ومُحسّنة للذكاء الاصطناعي. وتُعد هذه البنية التحتية أساسية لإطلاق كامل الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي. وتُؤكد مشاركتنا في معرض جيتكس هذا العام التزام سيسكو بمساعدة الشركات في جميع أنحاء المنطقة على تبني الذكاء الاصطناعي بثقة، بما يدعم بشكل مباشر التحول الرقمي الطموح والنمو الاقتصادي المستهدف لدولة الإمارات في ظل دعم قوي من القيادة الرشيدة للدولة."

إلى ذلك، ستعرض شركة سيسكو ابتكارات شاملة لمساعدة الشركات على أتمتة سير العمل، وتعزيز عملية اتخاذ القرار، وإطلاق العنان لمستويات جديدة من الكفاءة والتنافسية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

عمليات مبسطة باستخدام نظام AgenticOps: تتميز بمنصة Cisco AI Canvas وبرنامج AI Assistant المدعوم بنموذج الشبكة العميقة (Deep Network Model) لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات، ومنصة Cisco Cloud Control للإدارة الموحدة عبر الشبكات والأمان والقدرة على المراقبة.

مستويات أمن معززة لعصر الذكاء الاصطناعي: ابتكارات أمنية جاهزة للذكاء الاصطناعي مع جدار الحماية الهجين الشبكي ونظام الوصول العالمي إلى الشبكة القائم على مبدأ انعدام الثقة، ما يمكن من تبني الذكاء الاصطناعي الوكيل الآمن مع سحابة سيسكو للأمن.

أماكن عمل ذكية: أجهزة جديدة للشبكات الجامعية والصناعية وفروع الشركات، إلى جانب إدارة موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لإنشاء أماكن عمل حديثة وآمنة وقابلة للتكيف.

هذا ويُسلّط مؤشر سيسكو للجاهزية للذكاء الاصطناعي لعام 2025 الضوء على الحاجة المُلِحّة لهذه الابتكارات. وإدراكًا منها لأهمية الذكاء الاصطناعي كعامل مُضاعِفٍ هامٍّ لأعباء العمل، تُخطّط جميع المؤسسات الإماراتية تقريبًا لبناء سعة جديدة لمراكز البيانات في غضون السنوات الخمس القادمة، حيث تتوقّع 52% منها أن تكون بحاجة لهذه السعة في غضون 12 شهرًا فقط. ويزداد هذا الطلب المُلِحّ على خلفية توقعات تُشير إلى أن نحو 6 من كل 10 مؤسسات في الإمارات تتوقع ارتفاع أعباء عمل تكنولوجيا المعلومات بنسبة 20% على الأقل في العام المُقبل، وسيرتفع هذا الرقم إلى 8 من كل 10 مؤسسات في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام.

Splunk، في معرض جيتكس جلوبال 2025

هذا وتشارك شركة Splunk، التابعة لشركة سيسكو، بشكل كبير في جناح سيسكو في المعرض، حيث ستقوم بعرض منصتها الرائدة في مجال الأمن والمراقبة. ويمكن للزوار استكشاف كيف تُحسّن حلول Splunk من قدرة الرؤية وكشف التهديدات والاستجابة للحوادث، بفضل تكاملها العميق مع تقنيات سيسكو، ما يعزز المرونة والرشاقة للشركات التي تتطلع إلى الاستفادة القصوى من بياناتها. كما سيتواجد في جناح سيسكو في المعرض خبراء من شركة Splunk لمناقشة الابتكارات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، بما في ذلك Cisco Data Fabric والإعلانات التي صدرت عن المؤتمر العالمي .conf الذي عقدته Splunk مؤخراً، وأهميتها في المنطقة. ويعد هذا الحل بنية جديدة ومبتكرة مدعومة بمنصة Splunk، ستمكن المؤسسات من تسخير قيمة بيانات آلاتها وأجهزتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تستعرض شركة سيسكو ابتكاراتها في القاعة 22، الجناح C20، إلى جانب منظومة شركائها، بما في ذلك إنتل وإميركوم وغيرهما، بما يسلط الضوء على النهج التعاوني الذي تتبعه لتعزيز التحول الرقمي وبناء المرونة في جميع أنحاء المنطقة.

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تُحدث ثورة في طريقة اتصال المؤسسات وحمايتها في عصر الذكاء الاصطناعي. ولأكثر من 40 عامًا، نجحت سيسكو في ربط العالم بأمان. وبفضل حلولها وخدماتها الرائدة في الصناعة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُمكِّن سيسكو عملاءها وشركاءها ومجتمعاتها من إطلاق العنان للابتكار وتعزيز الإنتاجية وتعزيز المرونة الرقمية. تلتزم سيسكو ببناء مستقبل أكثر اتصالاً وشمولاً للجميع.

