نقطة التواجد لحل حافة خدمات الأمن ( Secure Service Edge ) من سيسكو للأمن المتوفر عبر السحابة ستساعد العملاء على حماية المستخدمين والبنية التحتية والاستثمارات.

) من سيسكو للأمن المتوفر عبر السحابة ستساعد العملاء على حماية المستخدمين والبنية التحتية والاستثمارات. ستدعم نقطة التواجد خدمات الأمن السحابية من سيسكو بما في ذلك حل حافة خدمات الأمن.

ستكون نقطة التواجد هذه محايدة بالنسبة لشركات الاتصالات، ومتاحة لدى أي مزود خدمة إنترنت في الإمارات العربية المتحدة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: على أعتاب معرض جيتكس جلوبال 2024، أعلنت شركة سيسكو عن خططها لإنشاء نقطة تواجد (PoP) للأمن المتوفر عبر السحابة في الإمارات العربية المتحدة. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة العملاء على حماية مستخدميهم وبنيتهم ​​التحتية واستثماراتهم ضد الجهات الفاعلة في مجال التهديدات السيبرانية. ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود سيسكو المستمرة لدعم وتمكين المؤسسات في الإمارات وعموم المنطقة بشكل أوسع، من خلال خدمات أمن سيبراني مرنة، وتوفير الحماية للأجهزة والمستخدمين عن بُعد والمواقع الموزعة من فقدان البيانات. وتعتزم سيسكو توفير خدمة نقطة التواجد لحل حافة خدمات الأمن (SSE) بحلول نهاية عام 2024.

وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال عبد الإله النجاري، مدير عام لشركة سيسكو في منطقة الخليج والمشرق العربي: "يؤكد إعلان اليوم التزام سيسكو بتوسيع نطاق وصولها العالمي بسرعة للعملاء، وتوفير الحماية والخدمات الأمنية السحابية المتقدمة في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل. ويتمثل هدفنا في مساعدة الشركات في دولة الإمارات على تسريع نشر قدرات الأمن السيبراني من خلال تبني نهج المنصة، والذي يتيح دمج حلول متنوعة ضمن مجموعة تطبيقاتها بما يسمح لها بتعظيم وتعزيز إمكانتها".

هذا وستلعب نقطة التواجد الجديدة دوراً مهماً في توفير وصول آمن سريع وعالي المرونة وعالي السعة للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن أنها ستدعم خدمات سيسكو السحابية، بما في ذلك حل حافة خدمات الأمن وحافة خدمات الوصول الآمن. وتساعد هذه المنصة، والتي يتم توفيرها عبر السحابة، المؤسسات على مواجهة مجموعة متنوعة من التحديات الأمنية.

تمكين المستخدمين والمؤسسات

إلى ذلك، سيكون بإمكان المستخدمين الوصول بأمان وسلاسة إلى الموارد والتطبيقات التي يحتاجون إليها، بغض النظر عن البروتوكول أو المنفذ أو مستوى التخصيص. ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء الابتعاد عن الشبكة المعقدة لمنتجات الحلول المفردة التي لم يتم تصميمها لدعم بيئة اليوم شديدة التوزيع. ويعمل حل الوصول الآمن من سيسكو على أتمتة القرارات المتعلقة بكيفية اتصال المستخدمين بالإنترنت وبالبرمجيات كخدمة والتطبيقات الخاصة، مما يزيل التعقيد ويساعد في زيادة الإنتاجية.

من جانبه، قال فادي يونس، المدير العام للأمن السيبراني في سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا ورومانيا: "تمثل هذه المبادرة إنجازاً جديداً في إطار التزام سيسكو بالمساعدة في تعزيز جهود الأمن السيبراني في المنطقة. وكنا قد أعلنا في فبراير الماضي عن تأسيس مركز بيانات محلي لعروض المصادقة متعددة العوامل، ويسعدني أن أقول إن هذا المركز بات الآن جاهز للعمل، بما يتماشى مع جدولنا الأساسي. وفي خطوة تالية ستوفر نقطة التواجد الجديدة لحل حافة خدمات الأمن المتقاربة المقدم عبر السحابة، والقائم على مبدأ انعدام الثقة، لعملائنا إمكانية الوصول السلس والشفاف والآمن من أي شيء إلى أي مكان."

جاهزية الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة

جدير بالذكر أن المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة، ستستفيد من مزايا نقطة التواجد لحل حافة خدمات الأمن لما توفره من إمكانية التوسع في السحابة العامة. وستكون نقطة التواجد هذه محايدة بالنسبة لشركات الاتصالات، ومتاحة لدى أي مزود خدمة إنترنت في الإمارات العربية المتحدة.

وتؤكد نتائج تقرير مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024 من شركة سيسكو على أهمية المرونة الأمنية، حيث كشف التقرير أن 2% فقط من المؤسسات في الإمارات العربية المتحدة، في مرحلة جهوزية جيدة، و33% منها في مرحلة التقدم، و54% في مرحلة التكوين، و11% في مرحلة المبتدئين. كما كشف التقرير أن 73% من الشركات تتوقع أن يؤدي تعرضها لحادث أمن سيبراني خلال 12-24 شهراً القادمة إلى تعطّل أعمالها.

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