رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، إحدى العلامات التجارية الرائدة في إنتاج السيراميك على مستوى العالم، اليوم عن افتتاح مركز تصميم جديد تحت اسم ديزاين هب في حي دبي للتصميم الشهير، وهو المركز الأول من نوعه في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

ويقع المركز الجديد في المبنى رقم 3 ضمن حي دبي للتصميم، الوجهة الإبداعية لكبار مصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين وشركات التطوير العقاري والحرفيين. ويهدف المركز لاستعراض الحلول الفاخرة من الأسطح والحمامات، مما يوفر للزوار الفرصة لاستكشاف الخيارات المثالية لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى واقع.

ويعرض المركز أيضاً مجموعة مميزة من المواد والتجهيزات والتصاميم الخاصة بشركة سيراميك رأس الخيمة، مما يعكس دوره المميز بصفته مساحة عرض وبوابة إلى عالم من خيارات التصميم الرائدة. كما يضم المركز مساحات عرض مخصصة لمجموعات البلاط والسيراميك والأدوات الصحية الخاصة بالشركة، إضافة لمجموعة واسعة من خلاطات كلودي، وأحدث مجموعات الحمامات والأسطح من إيلي صعب.

ويعد المركز بمثابة وجهة مهمة تتيح للمهنيين الاطلاع عن كثب على منتجات سيراميك رأس الخيمة المبتكرة واستكشاف خيارات التصميم اللامحدودة. كما يحظى الزوار بفرصة استكشاف الإبداعات المميزة لأشهر المصممين، مثل إيلي صعب وجوزيبي ماوريتسيو سكوتيلا ودانيال ديبياسي وفيديريكو ساندري وباتريك نورغيت، بالإضافة إلى سحر مدانات، التي صممت مجموعة رٍمال، المجموعة الأحدث من تجهيزات الحمامات من سيراميك رأس الخيمة. ويشتمل المركز أيضاً على مساحة مخصصة للألواح الضخمة المناسبة لعمليات الإكساء أو التبليط أو تركيب الأسطح أو كقطع ديكور مميزة.

وتوفر شركة سيراميك رأس الخيمة من خلال مركز ديزاين هب بيئة غامرة ومخصصة للإبداع، مع مساحات للاجتماعات ومناطق تفاعلية لمعاينة طرق تركيب المنتجات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لدى سيراميك رأس الخيمة: "يتميز حي دبي للتصميم بكونه وجهة نابضة بالإبداع والابتكار، ما جعله الخيار الأنسب كموقع لمركز ديزاين هب الجديد. ويشكل الحي انعكاساً لجوهر دبي التي تمثل خير دليل على الإنجازات العظيمة التي يمكن تحقيقها بوجود الرؤية والطموح. وقد حرصنا من خلال افتتاح هذا المركز على توفير مساحة للتواصل بين المهنيين والمستخدمين النهائيين ولتبادل الأفكار واستكشاف الإمكانات اللامحدودة لعروض المنتجات الخاصة بالشركة".

ومن جهته، قال ليوناردو دي مورو، نائب الرئيس لشؤون تطوير الأعمال والتسويق والاتصالات لدى سيراميك رأس الخيمة: "يسلط المركز الجديد في حي دبي للتصميم الضوء على التزام الشركة بالابتكار وحرصها على التواصل مع مجتمع التصميم بشكل مباشر. وندرك أهمية توفير مساحة مناسبة لتطوير الأفكار حيث يمكن المهنيين الاطلاع على منتجاتنا على أرض الواقع. وسيلعب المركز دوراً محورياً في تعزيز التعاون وفهم احتياجات السوق، إضافة لاستعراض منتجات الشركة بشكل أوسع وأشمل".

ويستعد مركز ديزاين هب لاستضافة فعالية متخصصة بالتصميم والإبداع والابتكار بالتزامن مع انطلاق أسبوع دبي للتصميم، والتي تتضمن عرضاً فنياً حياً لاستديو شوبرت، وذلك من 7 إلى 12 نوفمبر 2023. وتحتفي سيراميك رأس الخيمة بالافتتاح الرسمي للمركز في 9 نوفمبر 2023، وترحب بهذه المناسبة بالزوار وتدعوهم للاستفادة من فرص التواصل الرائعة مع قادة القطاع والمهنيين.

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لمحة حول سيراميك رأس الخيمة

تأسست شركة سيراميك رأس الخيمة في عام 1989 ومقرها في الإمارات، وهي من أكبر شركات السيراميك في العالم. وتتخصص الشركة في بلاط السيراميك والخزف الحجري من البورسلين للجدران والأرضيات وأدوات المائدة ومستلزمات الحمّامات والخلاطات، وتصل قدرتها الإنتاجية السنوية إلى 118 مليون متر مربع من البلاط، بمعدل 5.7 مليون قطعة من الأدوات الصحية و26 مليون قطعة من أدوات المائدة الخزفية و2.6 مليون قطعة من الخلاطات في 23 مصنع حديث في الإمارات والهند وبنغلاديش وأوروبا.

وتقدم الشركة خدماتها للعملاء في أكثر من 150 دولة من خلال شبكتها من المراكز التشغيلية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.

سيراميك رأس الخيمة هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات، وتبلغ مبيعات المجموعة السنوية حوالي 1 مليار دولار أمريكي.