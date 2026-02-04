أعلنت شركة «سيدار بريدج» (CedarBridge) بدء النشاط الاستثماري لصندوقها الثالث للاستثمار في الأسهم الخاصة CBHG III في دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تعكس التزام الشركة بتوسيع حضورها في القطاعات الخدمية الأساسية، وفي مقدمتها التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية.

وأوضحت الشركة أنها أنجزت بنجاح أول إغلاق للصندوق في نوفمبر 2025 بمشاركة مستثمريها الحاليين، وتستهدف استكمال جمع المبلغ المتبقي ليصل إجمالي حجم الصندوق إلى 150 مليون دولار بالكامل بحلول نهاية عام 2026.

ويُدار الصندوق من خلال شركة إدارة صناديق مملوكة بالكامل، هي «أكسس بريدج فينتشرز ليميتد»، وهي شركة خاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، بما ينسجم مع الأطر التنظيمية المعتمدة في الدولة لقطاع إدارة الأصول والاستثمارات البديلة.

ويمثل صندوق CBHG III المرحلة التالية من نهج «سيدار بريدج» في بناء المنصات الاستثمارية، حيث يركز على الاستحواذ على شركات عالية الجودة في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والجمال والعافية، وخدمات الحيوانات الأليفة، وغيرها من الخدمات الاستهلاكية، والعمل على تطويرها والتوسع بها إقليمياً. وتعتمد هذه المنصة على نشر رأس المال بشكل نشط، مستفيدة من الزخم والخبرة التشغيلية التي راكمتها الشركة عبر استثماراتها السابقة في المنطقة.

ويأتي إطلاق الصندوق في ظل تحولات هيكلية متسارعة تشهدها اقتصادات دول الخليج، مدفوعة باستراتيجيات وطنية طويلة الأمد، من بينها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورؤية الإمارات 2031، ورؤية الكويت 2035، والتي تسهم في تسريع الانتقال نحو اقتصادات متنوعة يقودها القطاع الخاص، وتخلق طلباً مستداماً على الخدمات الأساسية.

وتدعم هذه التحولات عوامل ديموغرافية واقتصادية، من بينها النمو السكاني، وارتفاع الدخل المتاح، والإصلاحات المرتبطة بالسياسات العامة، ما يعزز الفرص طويلة الأجل في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاستهلاكية. وتتميز هذه القطاعات بقوة الطلب المستدام، وانخفاض معدلات الاختراق، وارتفاع توقعات الجودة والحجم، الأمر الذي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار طويل الأمد.

وسيستثمر صندوق CBHG III بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تخصيص ما يصل إلى 35% من رأس المال لفرص منتقاة في المملكة المتحدة وأوروبا، مستفيداً من مسارات التشغيل والتوسع القائمة بين أسواق الخليج والاتحاد الأوروبي.

وتعتمد «سيدار بريدج» نهجاً استثمارياً قائماً على التشغيل وبناء المنصات، مع التركيز على تطوير شركات رائدة على المستوى الإقليمي، قادرة على التوسع بشكل منضبط واحترافي عبر أسواق متعددة. وقد تجسد هذا النهج في استثمارات سابقة، من بينها مجموعة كيدز فيرست (Kids First Group – KFG)، أكبر مزود لخدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في دولة الإمارات، ومنصة TGCH في قطاع خدمات التجميل، حيث دعمت الشركة بناء هياكل إدارية مؤسسية والتوسع الإقليمي.

وقال عماد غندور، الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة «سيدار بريدج بارتنرز»: «نحن لا نعتمد على مضاعفات التوسع وحدها لتحقيق العوائد، بل نركز على بناء منصات ذات عمليات قوية، وحوكمة فعالة، وقابلية عالية للتوسع. ويعد صندوق CBHG III امتداداً لنموذج أثبت نجاحه في مختلف أسواق المنطقة».

ويستهدف الصندوق تحقيق معدل عائد داخلي إجمالي (IRR) يتجاوز 40% على مدى عمره الاستثماري، مع توفير توزيعات نقدية منتظمة ممولة من التدفقات التشغيلية بعد نشر المحفظة الاستثمارية بشكل كافٍ. ويعكس هذا التوجه تركيز «سيدار بريدج» على الاستثمار في الأعمال ذات العائد النقدي المستدام، وهو نهج دعمته نتائج الصندوقين السابقين CBHG I وCBHG II من خلال سجل منتظم لتوزيعات الأرباح.

وأكدت الشركة أن تصميم الصندوق يستهدف المستثمرين الباحثين عن الاستفادة من فرص النمو الهيكلي طويلة الأجل في الخليج، ضمن إطار استثماري منضبط يركز على التنفيذ وبناء القيمة التشغيلية، بالتعاون مع شركاء يتمتعون برؤية طويلة الأمد واهتمام بتطوير الشركات الإقليمية على أسس مؤسسية.

