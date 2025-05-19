فازت شركة سيجنوم للطيران، المتخصصة في تخطيط الرحلات والدعم التشغيلي لقطاع الطيران الخاص في المملكة المتحدة، بجائزة الملك للمشاريع في فئة التجارة الدولية، وذلك في 6 مايو 2025. تُعد هذه الجائزة من أرقى الجوائز التي تُمنح للشركات البريطانية، وتعتمد من قبل جلالة الملك تقديرًا للإنجازات البارزة في الأسواق الدولية.

ومنذ يناير من هذا العام، وسّعت سيجنوم للطيران عملياتها إلى الرياض، المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من مبنى الطيران الخاص مركزًا لعملياتها في واحدة من أسرع الأسواق نموًا في المنطقة. ويقود أويس بابار عمليات الشركة في الشرق الأوسط كنائب الرئيس الإقليمي، معتمدًا على خبرته في تنفيذ مشاريع متعددة في المنطقة، ويقيم حاليًا في الرياض.

قال المدير العام ومؤسس الشركة، جوناثان جيل: "نعتز بالحصول على هذه الجائزة التي تعكس التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة لعملائنا في جميع أنحاء العالم. أشكر فريقنا المتميز على جهوده المستمرة واحترافيته التي تسهم في تحقيق نجاحنا."

تأسست سيجنوم للطيران على يد جوناثان جيل في عام 2007، حيث بدأت كشركة صغيرة من مكتب في تشيستر بالمملكة المتحدة، مع عميل واحد فقط. أصبحت اليوم شركة عالمية تقدم الدعم لأكثر من 300 جناح طائرة سنويًا حول العالم، تشمل طائرات من بيلاتوس بي سي-12 وصولًا إلى بوينج 777.

وتتوزع مرافق الشركة بين عدة مواقع استراتيجية حول العالم، تشمل مطار مانشستر سيتي في المملكة المتحدة، الرياض في المملكة العربية السعودية، دنفر في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوبانج في ماليزيا.

أصبحت سيجنوم للطيران اليوم واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الطيران الخاص، حيث تقدم خدمات شاملة في تخطيط الرحلات والدعم التشغيلي لقاعدة عملاء دولية تشمل الشرق الأوسط، أمريكا الشمالية، أوروبا، أفريقيا، والصين. وتضم قائمة عملائها رؤساء دول، شركات طيران حكومية، وعددًا من الأفراد ذوي الثروات العالية حول العالم.

وتتميز الشركة بتقديم خدمات شخصية مخصصة لعملائها على مدار الساعة، تشمل تخطيط الرحلات، تجهيز المناولة الأرضية، تصاريح التحليق والهبوط، تحديثات الطقس، تحليل المدرجات، تقييم أداء المطارات، خدمات مراقبة الرحلات، وخدمات تأجير الطائرات.

يُعد برنامج الجوائز، الذي يحتفل بعامه التاسع والخمسين، من أرقى الجوائز التي تُمنح للشركات في المملكة المتحدة، وقد أُعيدت تسميته إلى "جوائز الملك للمشاريع" في عام 2023 تكريمًا لإرث جلالة الملكة إليزابيث الثانية، واستمرارًا لدورها في دعم الابتكار والتميز. تُمنح هذه الجوائز للشركات التي تحقق إنجازات بارزة في مجالات الابتكار، تطوير المنتجات والخدمات، دعم التنقل الاجتماعي، والالتزام بممارسات التنمية المستدامة.

نبذة عن سيجنوم للطيران

تأسست سيجنوم للطيران في عام 2007، وتُعد اليوم من الشركات الرائدة في تقديم خدمات تخطيط الرحلات الجوية والدعم التشغيلي لقطاع الطيران الخاص. تعمل الشركة على مدار الساعة لدعم عمليات عملائها في جميع أنحاء العالم، وتقدم حلولًا متكاملة تواكب احتياجاتهم على مدار العام.

تدير سيجنوم للطيران أكثر من 20 ألف رحلة سنويًا، متجاوزة بذلك نطاق الطائرات الصغيرة ذات المحرك الواحد وصولًا إلى طائرات رجال الأعمال الكبيرة. وتشمل خدماتها دعم الرحلات القصيرة داخلية كانت أو الرحلات طويلة المدى ذات التعقيد التشغيلي العالي، بما في ذلك العمليات الجوية في الظروف القاسية مثل مدارج الجليد.

تغطي عمليات الشركة مجموعة واسعة من المواقع العالمية، مع مراكز رئيسية في المملكة المتحدة، أمريكا الشمالية، ماليزيا، والمملكة العربية السعودية، مما يمكنها من تقديم خدمات متخصصة للعملاء في مختلف الأسواق الدولية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.signumaviation.co.uk

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إيمان أشرف

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