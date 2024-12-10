عمان: أعلنت شركة "سيتا"، الرائدة عالميًا في حلول التكنولوجيا لقطاع النقل الجوي، عن شراكة استراتيجية مع مطار البحر الأحمر الدولي في المملكة العربية السعودية (RSI)، حيث أصبحت واحدة من مزودي أنظمة المطارات المتخصصة (SAS) للمبنى الجديد للصالة الرئيسية بالمطار. وتشكل هذه الخطوة علامة فارقة في التعاون المتنامي بين "سيتا" ومطار البحر الأحمر الدولي، وذلك بعد النجاح الذي حققته الشركة في تشغيل صالة التاكسي الجوي التابعة للمطار.

ويُعد مطار البحر الأحمر الدولي جزءًا حيويًا من مشروع وجهة البحر الأحمر الذي تطوره شركة البحر الأحمر العالمية، ومن المتوقع أن يخدم المطار بحلول عام 2030 مليون ضيف سنويًا، بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى 900 مسافر في الساعة. وستلعب الرحلة الرقمية المدعومة بالتكنولوجيا دورًا أساسيًا في إدارة هذه الأعداد من المسافرين مع الحفاظ على سلاسة تجربتهم.

وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، ستوفر "سيتا" حلولًا ذكية تشمل جميع الجوانب، من معالجة طلبات المسافرين إلى أنظمة تتبع الأمتعة وإدارة العمليات في المطار، وستعمل منصتا SITA Flex و Maestro على أتمتة عمليات تسجيل الوصول والمغادرة، مما يتيح للمسافرين استخدام أجهزتهم المحمولة كأداة للتحكم برحلتهم. كما سيعزز نظام إدارة الأمتعة من "سيتا" مراقبة الأمتعة، حيث يتتبع كل حقيبة يتم تحميلها على الطائرة أو الحاويات أو العربات في الوقت الفعلي داخل المطار، مما يمنح المسافرين راحة البال ويوفر الوقت والجهد للموظفين للتركيز على المهام الأكثر تعقيدًا.

وسيضمن مجموعة من حلول إدارة المطار استغلال البيانات لرصد الموارد وإعادة تخصيصها بسرعة عند الحاجة، في حين ستوفر أنظمة العرض من "سيتا" للمسافرين معلومات دقيقة ومحدثة حول الرحلات. وستستفيد صالة المطار الجديدة من سرعة وكفاءة تنفيذ جميع أنظمة "SAS" نظرًا لاعتمادها على البنية التحتية القائمة التي تم نشرها مسبقًا في صالة التاكسي الجوي.

وقال سليم بوري، رئيس شركة "سيتا" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "مع استعداد المنطقة لاستقبال عدد متزايد من المسافرين، فإن الصالة الرئيسية لمطار البحر الأحمر الدولي تجسد التحدي المتمثل في استقبالهم بكفاءة وفعالية. وستضمن حلولنا الشاملة عمليات تشغيل سلسة لفرق عمل المطار، مع تعزيز تجربة المسافرين في كل خطوة من الرحلة. نحن فخورون بالثقة التي منحها لنا مطار البحر الأحمر الدولي ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد."

من جهته، قال أندرو تايلر سميث، رئيس تجربة الضيوف في مطار البحر الأحمر الدولي: "يعتبر مطار البحر الأحمر الدولي البوابة الرئيسية لوجهة البحر الأحمر، لذا فإن رؤيتنا تتمثل في دمج حلول تكنولوجية متطورة تجعلنا منشأة رائدة عالميًا. هدفنا لا يقتصر فقط على تحسين تجربة الضيوف منذ لحظة وصولهم، بل أيضًا ترسيخ التزامنا بالاستدامة. ومن خلال الاستفادة من الابتكارات المتقدمة، نسعى إلى إبراز التزامنا بالممارسات البيئية المستدامة. الابتكار التكنولوجي سيكون العمود الفقري لتقديمنا، وفي شركة "سيتا" وجدنا شريكًا تقنيًا موثوقًا يلبي تلك المهمة ويقدم حلولًا مرنة وقابلة للتشغيل البيني لتحقيق رؤيتنا."

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