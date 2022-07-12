

التسهيلات الجديدة البالغة قيمتها 400 مليون دولار أمريكي تستقطب مشاركة واسعة من مخلتف الجهات وترتبط بأداء الشركة في مجال الاستدامة

جنيف - أعلنت شركة سيتا، المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، عن توقيعها اتفاقية تحصل بموجبها على تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 400 مليون دولار ولفترة تمتد حتى ثلاث سنوات على الأقل، وذلك لتلبية متطلبات أعمالها وتطوير استراتيجيات وحلول جديدة لمواجهة تحديات قطاع النقل الجوي الحالية والمستقبلية.

وشهدت الاتفاقية مشاركةً فاقت التوقعات من الشركات الداعمة، حيث وقعت أربعة مصارف على الاتفاقية لدعم الشركة، فضلاً عن المصارف الخمسة الشريكة لسيتا، مما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين في الشركة، والتي تواصل تعزيزها من خلال ضبط التكاليف، وإدارة السيولة النقدية بكفاءة، وتعزيز الجوانب الصديقة للبيئة ضمن عملياتها.

وتستبدل التسهيلات الائتمانية الجديدة جميع التزامات سيتا الثنائية السابقة، والتي باتت الآن ترتبط مباشرةً بمؤشرات الأداء البيئي الرئيسة والأهداف السنوية المتفق عليها مسبقاً، مع الالتزام بإضافة مكافئات على هامش الفائدة أو الاقتطاع منه وفقاً لأداء الشركة.

وخلال السنوات الأخيرة، عززت سيتا جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية، مما ساهم بحصولها على شهادة حيادية الكربون في إطار بروتوكول حيادية الكربون لعام 2021. كما أعلنت الشركة مؤخراً التزامها بوضع أهداف قائمة على العلم، وعلى نحو ينسجم مع مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، لتنضم بذلك إلى الشركات الرائدة الأخرى في مواجهة التغير المناخي وتحقيق الحياد الكربوني والمساعدة في خفض درجة حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية وعلى نحو ينسجم مع اتفاق باريس للمناخ.

وتعدّ التسهيلات الائتمانية المشتركة والمخصصة لدعم الأداء الصديق للبيئة، خطوةً إيجابية مبتكرة من شأنها تعزيز جهود الشركة المستمرة نحو تحقيق الاستدامة. وتنطوي هذه التسهيلات على أهداف طموحة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في النطاقات 1 و2 و3 بما ينسجم مع إطار عمل مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم. وسيخضع أداء شركة سيتا للتدقيق لناحية التزامها بتحقيق هذه الأهداف من قبل جهات خارجية غير مرتبطة بها.

ويتولى مصرفا سوسيتيه جنرال وكريديت إندستريال إي كوميرسيال مسؤولية التنسيق وإدارة الاكتتاب لهذه الصفقة، إذ حُدّد عمل الأول بوصفه منسّق الحوكمة الاجتماعية والبيئة وحوكمة الشركات ووكيل التسهيلات الائتمانية، في حين يشارك المصرف الثاني بدور وكيل التوثيق. كما انضمت بنوك باركليز وكريدي سويس وجي بي مورجان لتقوم بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين، إلى جانب مشاركة بنك الصين وبنك لاندسبانك بادن فورتمبيرغ ويونيكريديت بدور منظمين رئيسيين، وسيشارك مصرف بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا بدور منظّم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال نيكولاس هاسن، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة سيتا: "تُعدّ الاستدامة واحدة من أبرز أولويات الشركة، إذ نؤكد التزامنا الراسخ بالعمل على بناء مستقبل مستدام لموظفينا وعملائنا وشركائنا. ويسعدنا الحصول على تمويل مرتبط مباشرةً بأداء الشركة والتزامها بتحقيق أهداف الاستدامة الطموحة".

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