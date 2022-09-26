لتعزيز مستويات "النضج السيبراني" للشركات والمؤسسات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني مذكرة تفاهم مع شركة سباير سوليوشنز، المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تعزيز التعاون بينهما لمساعدة المؤسسات في عملية التحول الرقمي.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل أقيم في أبوظبي بحضور خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة، وسانجيف واليا، مؤسس ورئيس شركة سباير سوليوشنز، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين من كلا الشركتين.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه في ظل تزايد الهجمات السيبرانية في المنطقة وارتفاع حصيلة التكاليف التي تتكبدها الشركات نتيجة لها. وأشارت دراسة أجرتها مؤسسة البيانات الدولية مؤخراً في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا إلى أن 45٪ من المؤسسات التي شملتها الدراسة تقوم الآن بتضمين عامل الأمن في مراحل تخطيط وإطلاق وتقييم جميع أعمالها الجديدة.

وبموجب مذكرة التفاهم بين الطرفين، ستقوم سيبكس القابضة وسباير سوليوشنز بالعمل على إطلاق موجة جديدة من التقنيات القادرة على تسريع وتسهيل رحلات التحول الرقمي للمؤسسات، ويتضمن ذلك إطلاق استراتيجيات جديدة يمكن للشركات والمؤسسات الحكومية استخدامها لحماية أصولها التجارية الهامة، واعتماد أفضل الممارسات في مختلف أنحاء المنطقة. وستساعد هذه الجهود المؤسسات على إطلاق قيمة مضافة للأعمال والعمل لتحقيق المزيد من النمو بثقة وطمأنينة.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس القابضة: "في الوقت الذي تتسابق فيه المؤسسات الحكومية والشركات للحفاظ على تنافسيتها عبر تبني تقنيات جديدة، فإنها تتعرض أيضاً لتهديدات سيبرانية أكثر تعقيداً من ذي قبل. ونحن نتطلع بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين إلى تعزيز سياسات وتدابير الأمن وتوفير حماية على مدار الساعة لتوفير الثقة بعملائنا وبنظام الأمن السيبراني بشكل عام."

من جانبه، قال سانجيف واليا، مؤسس ورئيس شركة سباير سوليوشنز: "تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات إلى إنشاء بنية تحتية سيبرانية آمنة ومرنة، تمكن المواطنين من تحقيق تطلعاتهم وتتيح ازدهار الشركات والأعمال التجارية. ونحن سعداء للغاية بالتعاون مع سيبكس القابضة، التي تمثل عاملاً تمكينياً رائداً، لتحقيق هذه الرؤية الوطنية، وذلك من خلال تقديم مواردنا في مجال الأمن السيبراني، وتوفير حلول أخرى من شركاء متميزين في صناعة التكنولوجيا، والمساعدة في بناء القدرات الأمنية للشركات والمؤسسات".

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عن شركة سيبكس القابضة

سيبكس القابضة هي شركة رائدة في توفير الحلول والخدمات الفورية والمتطورة في الأمن السيبراني ومقرها أبوظبي. تعمل سيبكس، والتي تأسست في 2022، على حماية الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من خلال حلول متخصصة تسهم في الحد من مخاطر الهجمات السيبرانية المتطورة.

نزود عملاءنا وشركاءنا بإمكانات فعالة ومتطورة لضمان التزامهم بالمعايير الصارمة للأمن السيبراني وتسريع خطواتهم نحو تحقيق النضج السيبراني.

المزيد من المعلومات متوفرة عبر: www.cpx.net

عن شركة سباير سوليوشنز:

تعتبر "سباير سوليوشنز" شركة رائدة في مجال توزيع حلول وخدمات الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتمتع بحقوق التوزيع الحصري لبعض أهم شركات تقنيات الأمن السيبراني في العالم. وقامت "سباير سوليوشنز" ببناء سمعتها بوصفها الشريك الأمني المفضل لمدراء أمن المعلومات في العديد من المؤسسات الحكومية والشركات في المنطقة. www.spiresolutions.com