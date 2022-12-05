جدة ، المملكة العربية السعودية والمنامة ، البحرين - احتفلت شركة سيبر (والمسجلة باسم SABR في ناسداك) ، الشركة الرائدة في مجال البرمجيات والتكنولوجيا التي تدير صناعة السفر العالمية ، بافتتاح مكتب جديد في جدة ، المملكة العربية السعودية ، بحضور ممثلين عن شركائهم وعملائهم من شركات السفر.

وقال السيد عبد الرزاق إيير ، نائب رئيس شبكة سيبر للسفر الشرق الأوسط: "نحن متحمسون لمواصلة تنفيذ خطتنا الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والاحتفال بافتتاح ثاني مكتب جديد في المملكة لهذا العام". وأضاف: "وهذا يعكس التزامنا وجهودنا المستمرة لتوسيع عملياتنا وفريقنا لدعم الاحتياجات المتزايدة لعملائنا في المملكة. لقد استثمرنا في بناء فريق واسع المعرفة ومتنوع لمنح عملائنا الدعم الذي يحتاجونه ".

و أضاف أيير: "نعتقد أن جهودنا في المملكة تتماشى مع استراتيجية رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، حيث نسعى لتقديم التكنولوجيا والبنية التحتية لتزويد شركات السفر بالأدوات والحلول التي يحتاجونها للمساعدة في تعظيم إمكاناتهم، وتوفير تجربة عملاء استثنائية وجذب المسافرين من جميع أنحاء العالم ".

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