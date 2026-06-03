دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت شركة سويد آند سويد، الشركة المتخصصة في التطوير والاستثمار العقاري ومقرها دبي، اتفاقية مع شركة ذا إكزكيوتيف سنتر (TEC) لتشغيل أكثر من 53 ألف قدم مربعة من مساحات العمل المرنة الفاخرة في مشروع "سويد وان"، ما يضيف مكاتب خدمية عالية الجودة إلى مشروع تطوير المكاتب من الدرجة الأولى في منطقة أبراج بحيرات جميرا، التي تعد إحدى المناطق الرئيسية ضمن المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC).

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لدخول شركة «ذا إكزكيوتيف سنتر» إلى مركز دبي للسلع المتعددة وتعزز من انتشارها في أبرز المراكز التجارية الاستراتيجية في دولة الإمارات، حيث يأتي الموقع الجديد ليكمل محفظة الشركة الحالية في المنطقة، والتي تضم ما يقارب 96,875 قدماً مربعة من المساحات المكتبية في مركز دبي التجاري العالمي، و32,292 قدماً مربعة في مشروع «وان زعبيل»، إضافة إلى 53,820 قدماً مربعة في سوق أبوظبي العالمي.

هذا وستقوم شركة «ذا إكزكيوتيف سنتر» ضمن مشروع «سويد وان» بتشغيل طابقين كاملين لتطوير وجهة متكاملة لمساحات العمل المرنة الفاخرة، تضم مكاتب خاصة، ومساحات عمل تعاونية، وأجنحة اجتماعات تنفيذية، وقاعات مجالس إدارة، ومرافق مخصصة للفعاليات، وجميعها مدعومة بفرق متخصصة في الموقع وبنية تحتية مؤسسية متطورة.

وقد تم تصميم المركز لتلبية متطلبات الإشغال الفوري ودعم خطط التوسع المستقبلية، بما يمكّن الشركات من النمو بكفاءة ومرونة بعيداً عن قيود نماذج التأجير التقليدية، حيث يعكس هذا التوجه الطلب المتنامي على مساحات العمل المرنة المستندة إلى معايير الضيافة الراقية، والتي توفر مزيجاً من المرونة التشغيلية وتجربة عمل عالية الجودة ضمن مناطق الأعمال ذات المواقع الاستراتيجية.

ويقع مشروع «سويد ون» في قلب منطقة أبراج بحيرات جميرا ضمن المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، ويمتد على مساحة إجمالية مبنية تقارب مليون قدم مربعة، بما في ذلك نحو 500 ألف قدم مربعة من مساحات المكاتب من الدرجة الأولى، حيث تم تطوير المشروع وفق معايير معمارية واستدامة عالمية، إذ تم تصميم المشروع لتلبية متطلبات بيئات العمل المستقبلية من خلال طوابق مكتبية واسعة وفعّالة، وارتفاعات بين الطوابق تبلغ أربعة أمتار، وأنظمة تكييف عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، وزجاج فاخر موفّر للطاقة الشمسية، ومواصفات استدامة متوافقة مع معايير LEED، كما سيضم المشروع مجموعة متميزة من المرافق والخدمات، تشمل مقهى «بون كوفي»، و«ذا كيتشن» من سوق سبينيس للأطعمة، بالإضافة إلى مطعم فاخر مع تراس خارجي سيتم الإعلان عنه قريباً، مما يوفر تجارب طعام عالية الجودة وسهولة الوصول إلى الخدمات داخل الموقع.

ويقع المشروع ضمن أحد أكثر أنظمة الأعمال حيوية في دبي، حيث يوفر للمستأجرين وصولاً مباشراً إلى أكثر من 600 مقهى ومطعم، وأكثر من 300 متجر تجزئة ومتجر للسلع والخدمات اليومية، ما يخلق بيئة متكاملة تجمع بين العمل والمعيشة والترفيه، وجاذبة لكل من الشركات والكفاءات، كما يتمتع الموقع باتصال سلس مع شارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ومحطتين للمترو، إلى جانب استفادته من موقع مركز دبي للسلع المتعددة كأحد أبرز المناطق الحرة في العالم وموطن لأكثر من 25,000 شركة مسجلة.

ويعزز وجود شركة «ذا إكزكيوتيف سنتر» المنظومة الأوسع لمشروع «سويد وان»، ما يوسع جاذبيته ليشمل كلّاً من الشركات الراسخة والأعمال سريعة النمو العاملة ضمن مجتمع مركز دبي للسلع المتعددة.

وبعيداً عن نماذج التأجير التقليدية، ستوفر «ذا إكزكيوتيف سنتر» للمستأجرين إمكانية الوصول إلى قاعات اجتماعات فاخرة، ومساحات فعاليات مخصصة للشركات، ومكاتب مشاريع مرنة، بالإضافة إلى خيارات توسع قصيرة الأجل داخل المبنى نفسه.

وبهذه المناسبة قال ماهر سويد، الشريك الإداري في شركة سويد آند سويد: "لقد عملنا عن كثب مع مجموعة واسعة من المستأجرين في مختلف مشاريعنا، مما منحنا رؤية واضحة لكيفية تغير متطلبات العقارات التجارية، حيث تسعى الشركات اليوم إلى امتلاك أصول عالية الجودة تدعم مراحل النمو المختلفة، مع مرونة التوسع والتكيف دون تعقيدات غير ضرورية، وقد أثر ذلك بشكل مباشر على مكانة مشروع سويد وان، حيث يُضيف مركز الأعمال التنفيذي طبقةً مميزة من مساحات العمل المرنة إلى جانب مساحات المكاتب من الدرجة الأولى والوحدات المجهزة بالكامل، مما يتيح للمستأجرين الوصول إلى مجموعة أوسع من حلول أماكن العمل الإضافية داخل المبنى نفسه، مما يُعزز مكانة سويد وان كواحد من أبرز العناوين التجارية الجديدة جاذبية في أبراج بحيرات جميرا".

وفي معرض حديثه عن الشراكة، قال كيتان تريان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر: "يُعدّ توسعنا في مشروع سويد وان أحد أهم التزاماتنا تجاه سوق الإمارات العربية المتحدة حتى الآن، وهو يعكس ثقتنا في مركز دبي للسلع المتعددة كوجهة لأكثر المؤسسات طموحاً في المنطقة. ويُكمّل توسعنا في مركز دبي للسلع المتعددة مكانتنا في الأسواق الرئيسية في الإمارات، من مركز دبي التجاري العالمي إلى سوق أبوظبي العالمي، حيث كانت شراكتنا مع سويد وسويد قراراً صائباً، فعندما تتوافق القيم فيما يتعلق بالتصميم والجودة، والإيمان بأن بيئة العمل يجب أن تُعزز قدرات العاملين فيها، فإن كل شيء آخر يصبح أسهل، ونحن فخورون بأن نكون أول مشغل متميز للمساحات المكتبية المرنة في مركز دبي للسلع المتعددة".

تعمل مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر TEC اليوم عبر 38 مدينة في 15 سوقًا، حيث تدعم الشركات في مختلف مراحل التوسع، وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، رسخت مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر سمعتها كشريك موثوق للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات التي تركز على النمو، من خلال تقديم بيئات عمل راقية مدعومة بخدمات متسقة وكفاءة تشغيلية ونطاق عمل عالمي واسع.

نبذة عن شركة سويد آند سويد:

سويد آند سويد شركة رائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، حائزة على جوائز مرموقة، مقرها الرئيسي في دبي، وتعمل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. تأسست الشركة عام 2006 وتتخصص في التطوير والاستثمار والبناء حسب الطلب في القطاعات التجارية والسكنية ومتعددة الاستخدامات والصناعية. تشتهر سويد وسويد بتقديم مشاريع عالمية المستوى من الدرجة الأولى، وذلك من خلال نهج شامل ومتكامل يغطي جميع مراحل المشروع، بدءًا من تحديد المصادر والتمويل والتطوير، وصولاً إلى إدارة الأصول على المدى الطويل.

مع أكثر من 7,5 مليون قدم مربع من المشاريع التي تم تسليمها عالميًا، رسّخت الشركة سجلًا حافلًا في تنفيذ مشاريع ضخمة في كل من الأسواق الناضجة والنامية. وقد قدمت سويد آند سويد مشاريع متميزة لعدد من الشركات العالمية الرائدة، من بينها: فيزا، وأوراكل، وساب، وسناب شات، وفوجيتسو، وجلاكسو سميث كلاين، وسابك، وبريستول مايرز سكويب، وماكجرو هيل، وجونسون كونترولز. في مختلف الأسواق، تقوم شركة سويد آند سويد بتطوير أصول مدعومة بأسس قوية، مستهدفة تحقيق أداء استثماري طويل الأجل ومتسق.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://www.sweidandsweid.com/

نبذة عن مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر:

تُعدّ مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر مزودًا رائدًا لمساحات العمل المرنة، وقد افتتحت أبوابها في هونغ كونغ عام 1994، ولديها أكثر من 260 مركزًا في 38 مدينة و15 سوقًا.

تُقدّم مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر خدماتها للمهنيين وقادة الصناعة، حيث تمتلك مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر شبكة عالمية تغطي الصين الكبرى، وجنوب شرق آسيا، وشمال آسيا، والهند، وسريلانكا، والشرق الأوسط، وأستراليا، حيث يوفر كل مركز من مراكز الأعمال التنفيذية عنوانًا مرموقًا مع بنية تحتية متطورة لتلبية احتياجات أعضائها.

تُقدّم مجموعة ذا إكزكيوتيف سنتر، وهي شركة خاصة مقرها الرئيسي في هونغ كونغ، مساحات عمل خاصة ومشتركة وخدمات أعمال ومرافق للاجتماعات والفعاليات تناسب احتياجات أعمال عملائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.executivecentre.com/

* اعتبارًا من ديسمبر 2025، بما في ذلك المراكز التشغيلية والملتزم بها

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