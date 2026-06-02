دبي، الإمارات العربية المتحدة، يأتي إرساء هذا المشروع الجديد عقب النجاح الذي حققه مشروع فينيكس، وهو أول مستودع تجميد آلي شاهق الارتفاع تابع لشركة ماغنافال في منطقة إيستون بمقاطعة لينكولنشاير، والذي دخل مرحلة التشغيل الكامل في نهاية عام 2024. أرسى ذلك المشروع اتفاقية إطارية تعتزم شركة ماغنافال بموجبها إنشاء ما يصل إلى ثمانية مستودعات تجميد شاهقة الارتفاع في جميع أنحاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، في إطار خطتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في سوق تخزين الطبالي المجمدة. ويعكس اختيار سويس لوج الثقة الكبيرة التي أولتها شركة ماغنافال لقدراتها الهندسية ونهجها التعاوني وقدرتها على التنفيذ على نطاق واسع في واحدة من أكثر البيئات التشغيلية تطلبًا في القطاع.

وفي هذا السياق، صرّح شين فولكنر، العضو المنتدب لشركة سويس لوج في المملكة المتحدة: "إن الفوز بمشروع ثانٍ مع ماغنافال يعد مؤشرًا واضحًا على الثقة التي تضعها الشركة في تقنيات سويس لوج وقدرتنا على التنفيذ. وفي ظل وجود خطط لإنشاء ما يصل إلى ثمانية مستودعات تجميد شاهقة الارتفاع في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هذه الشراكة تحمل أبعادًا استراتيجية حقيقية طويلة الأجل، سواء لنمو شركة ماغنافال أو لتعزيز مكانة سويس لوج في سوق التخزين المبرد بالمملكة المتحدة. وما يميزنا في هذا القطاع هو استعدادنا للالتزام بالحد الأدنى من معدلات الإنتاجية والتدفق التشغيلي حتى في حالات تعطل النظام. يعكس هذا المستوى من الثقة في حلولنا الهندسية قدرة يمكن لعملاء ماغنافال الاعتماد عليه، وهو الركيزة الأساسية لنجاح هذه الشراكة".

ومن جانبه، قال أندرو لورانس، مدير في سادل جروب: “يسعدنا استمرار الشراكة مع سويس لوج في مشروعنا التطويري بمدينة بريستول. فبعد أن نجحنا في تنفيذ نظام الأتمتة بمستودع ماغنافال إيستون بالتعاون مع سويس لوج، أصبح لدينا فهم مشترك وعميق للمعايير الصارمة التي يتطلبها هذا المشروع، ونحن على ثقة تامة بأن أنظمة سويس لوج قادرة وسوف تحقق معدلات التدفق والموثوقية والمرونة التي يتطلبها مستودع ماغنافال بريستول".

الاستفادة من الخبرات الهندسية المثبتة مع إدخال تحسينات مخصصة للموقع

استندت فرق الهندسة والتصميم لدى سويس لوج مباشرة إلى خبراتها السابقة في مشروع إيستون في تطوير الحل التقني لمستودع بريستول، لتنقل بذلك تقنيات مجربة وموثوقة إلى موقع أيفونموت مع دمج تحسينات مستهدفة ومحددة تتوافق مع متطلبات مستودع ماغنافال بريستول. وقد لعبت نماذج المحاكاة دورًا محوريًا في المراحل الأولى من عملية التصميم، مما أتاح لشركة سويس لوج اختبار والتحقق من معدلات التدفق والإنتاجية عبر مجموعة واسعة من السيناريوهات التشغيلية، بما في ذلك أنظمة المرونة التشغيلية، وذلك قبل اعتماد التصميم النهائي للنظام بوقت طويل.

منذ انطلاق المشروع، عملت فرق سويس لوج عن كثب مع موردي الرفوف المكسوة وهياكل المستودعات لتنسيق واجهات الربط الفنية التفصيلية بين بيئات المستودعات منخفضة الارتفاع وشاهقة الارتفاع.

حل عالي المرونة التشغيلية للعمل في الظروف القاسية

تم تصميم منشأة أيفونموت للعمل في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 28 درجة مئوية تحت الصفر (-28°C)، وذلك ضمن هيكل رفوف مكسو بارتفاع يقارب 45 مترًا، ويضم نحو 90,000 موقع لتخزين الطبالي على مستوى الموقع بالكامل. سوف تتولى عشر رافعات تكديس من طراز فيكتورا إدارة حركة الطبالي داخل منطقة التخزين عالية الارتفاع، تشمل رافعتين يدويتين مزودتين بجهاز مناولة أحمال مزدوج، بالإضافة إلى ثماني رافعات مزدوجة العمق مزودة بأجهزة مناولة أحمال مزدوجة. ولتسهيل تدفق المنتجات، كما سيدعم تدفق المنتجات نظام مونوريل ثنائي المستويات إلى جانب ما يقارب 1,500 متر من نواقل من طراز برو موف الممتدة عبرّ مستويين، وستُدار كافة هذه العمليات وتُوجّه بالكامل عبر نظام سينك للتحكم في المستودعات من سويس لوج، مما يضمن رؤية فورية لحركة المخزون، وإدارة ذكية لتسلسل للأحمال، وإدارة المخزون وفقًا لمعايير ما تنتهي صلاحيته أولاً يخرج أولاً / ما يدخل أولاً يخرج أولاً.

وتتمثل الميزة الفارقة لهذا الحل في التزام سويس لوج بضمان الحد الأدنى من معدلات الإنتاجية وتدفق البضائع حتى في حالة حدوث أي أعطال في نظام المونوريل. وقد جرى تضمين هذا المتطلب الخاص بالمرونة التشغيلية ضمن تصميم النظام والتحقق منه من خلال نمذجة المحاكاة، بما يمنح ماغنافال الثقة التشغيلية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء حتى خلال فترات التعطل.

تعزيز مكانة سويس لوج في قطاع التخزين المبرد بالمملكة المتحدة

يأتي مشروع ماغنافال بريستول ليعزز ويثبت جدارة سويس لوج باعتبارها جهة متخصصة في أنظمة أتمتة التجميد واسعة النطاق؛ حيث يضم عرض الخدمة المستمر فرقًا هندسية مقيمة في الموقع تمتلك خبرة واسعة في العمل داخل بيئات التجميد الشديد. ومع بقاء برنامج التوسع الخاص بشركة ماغنافال في مراحله الأولى، فإن الاتفاقية الإطارية هذه تمثل قنوات تدفق ضخمة للفرص المستقبلية، وتجسد حجم الخبرات المتنامية والمثبتة للشركة في سوق التخزين المبرد داخل المملكة المتحدة.

