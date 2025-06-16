دبي، الإمارات العربية المتحدة – تفخر شركة سويس لوج، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول الأتمتة للخدمات اللوجستية، بكونها شريكًا رئيسيًا في تطوير مركز إنجاز وتوزيع الطلبات التابع لمجموعة شلهوب للأزياء ومنتجات التجميل في الرياض. يقع المركز في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة SILZ بالقرب من مطار الملك خالد الدولي، المركز ستعمل المنطقة الخاصة اللوجستية على تعزيز البنية التحتية اللوجستية للمملكة العربية السعودية، وستدعم الدور المتنامي الذي تلعبه المملكة في التجارة العالمية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة الإلكترونية والسلع الفاخرة في جميع أنحاء المنطقة.

حلول أوتو ستور AutoStore مع برمجية SynQ للأزياء والموضة والجمال

وقع الاختيار على شركة سويس لوج وذلك لقدرتها على تقديم أفضل حل أتمتة متكامل ومصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الخدمات اللوجستية. كما سيضم المركز نظام أوتو ستور AutoStore ، والذي يضم 67000 صندوق، و 42 روبوتًا، ومنافذ وارد وصادر متكاملة تمامًا تدار من خلال منصة SynQ AutoStore. ومن خلال الاستفادة من الأتمتة، سيقوم المرفق بتعزيز تدفق البضائع، ويضمن الدقة في سلاسل التزويد، ويوفر المرونة اللازمة للتكيف مع متطلبات السوق.

وقد صرح السيد/ رامي يونس، المدير العام لشركة سويس لوج الشرق الأوسط بأنه: "لمن دواعي سرورنا وشرف لنا أن نكون لاعبًا رئيسيًا في عملية التوسع الإقليمي التي تقوم بها مجموعة شلهوب. ففي الوقت الذي تمضي فيه المملكة العربية السعودية قدمًا في أجندة رؤية 2030، فإن تحديث البنية التحتية للخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية أصبح أمرًا ضروريًا لتحقيق التنوع الاقتصادي على المدى الطويل. علمًا بأن دمج تقنيات الأتمتة في هذا المركز لن يفضي إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد فحسب، بل سيسهم أيضًا في تحقيق الأهداف الأوسع لخطط التنمية في المملكة. ومع توقع أن تمثل الخدمات اللوجستية 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فإن مثل هذه المشاريع ستشكل مستقبل الهيكل الاقتصادي للمملكة، مما سيفضي إلى تعزيز القدرة التنافسية العالمية وتحقيق المرونة على الصعيد المحلي".

كما تواصل شركة سويس لوج تحقيق نمو كبير في منطقة الشرق الأوسط ، حيث بلغت قيمة المشاريع الأخيرة أكثر من 60 مليون دولار في مختلف المجالات، بما في ذلك تجارة التجزئة للأزياء والأغذية والمشروبات ومناولة المواد. ومع زيادة الطلب على حلول الأتمتة الآلية، تلتزم الشركة بتوسيع قوتها العاملة الإقليمية بنسبة 20 % على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة لدعم مشاريعها المتنامية وضمان قدرتها على تقديم تقنيات الأتمتة الرائدة في الصناعة.

فنجاح شركة سويس لوج المتواصل واستثمارها في منطقة الشرق الأوسط ما هو إلا مرآة تعكس مدى التزامها الراسخ بتوفير حلول موثوقة ومرنة ومبتكرة تساعد الشركات على الحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق متزايد التعقيد وسريع الخطى.

نبذة عن شركة سويس لوج - تقدم شركة سويس لوج حلول أتمتة روبوتية مصممة بناءً على بيانات عمليات العملاء وخططهم التنموية وتهدف إلى أتمتة الخدمات اللوجستية الخاصة بكم جنبًا إلى جنب مع ضمان الخدمة المعيارية والموثوقة. فبالتعاون مع الشركات التي تنتهج النظر إلى الأمام والتخطيط للمستقبل القريب والبعيد، نؤكد التزامنا بإرساء معايير جديدة في مجال أتمتة المستودعات من أجل توفير منتجات وحلول مواكبة للمستقبل ومجابهة لتحدياته. وبصفتنا جزء من مجموعة KUKA، فإن عملاءنا يثقون في كفاءة موظفينا بما لديهم من شغف وخبرة وكفاءة – حيث يعمل لدينا أكثر من 14000 موظف في جميع أنحاء العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات