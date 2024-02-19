أضافت "سويس بورت الدولية ايه جي"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الأرضية للمطارات ومناولة الشحن الجوي، مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الدولي في العلا (ULH) إلى شبكتها المتنامية في المملكة العربية السعودية. واستهلت الشركة أعمالها في المطار بخدمة طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية قادمة من مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمّان. وستقوم "سويس بورت" بتزويد طائرات الملكية الأردنية بخدمات الركاب وعمليات المناولة الأرضية في مطار العُلا؛ حيث ستستقبل مبدئياً رحلتين أسبوعاً من وإلى العاصمة عمّان. وتتوقع الشركة نمو الرحلات الجوية في السعودية بشكلٍ كبير مع قيام المزيد من شركات الطيران بإضافة وجهات أو زيادة عدد رحلاتها إلى المملكة.

وبهذه المناسبة، قال كريس براون، الرئيس التنفيذي لشركة "سويس بورت" في المملكة العربية السعودية: "يسرنا أن نساهم في تقديم خدمات أرضية عالية الجودة في مطار العُلا، ونتشرف بثقة أول عملائنا هناك - شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية".

يعتبر مطار العُلا سادس مطار تزاول فيه "سويس بورت" أعمالها في السعودية، ويساهم في ترسيخ مكانتها كمزود خدمة مفضل لشركات الطيران التي تبحث عن شريك موثوق طويل الأمد في شبه الجزيرة العربية وخارجها. ويشكّل بدء عمليات "سويس بورت" في مطار العُلا دليلاً ملموساً على التزامها الاستراتيجي للشركة تجاه المملكة.

من جانبه، قال ديرك جوفيرتس، الرئيس التنفيذي لشركة "سويس بورت" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "لدينا خطط طموحة نسعى إلى تنفيذها بالتعاون مع شريكتنا في المملكة ’أسياد القابضة‘، ونساهم من خلالها في تحقيق رؤية 2030 التي ستضع قطاع الطيران السعودي في مرتبة متقدمة على مستوى العالم".

تعتبر العُلا مدينة وواحة عربية قديمة تقع على طريق البخور التاريخي الذي يربط الهند والخليج العربي مع أوروبا عبر بلاد الشام. وتُعد المدينة اليوم واحدة من أبرز الوجهات السياحية والثقافية المتنامية في المملكة العربية السعودية، وتمتاز بجمال طبيعتها الخلابة من منحدرات ووديان ساحرة، وبيئتها المتنوعة بين المساحات الصحراوية الجافة والواحات المغطاة بأشجار النخيل. واستقبل مطار العُلا في عام 2023 أكثر من مليوني مسافر.

شراكة استراتيجية مع "أسياد القابضة"

تتواجد شركة "سويس بورت" في المملكة العربية السعودية منذ عام 2016، حيث استهلت عملياتها التشغيلية آنذاك في الرياض وجدة لتنضم الدمام إلى شبكتها في العام ذاته. ومنذ ذلك الحين، طورت "سويس بورت" أعمالها تدريجياً من شركة ناشئة إلى مؤسسة معروفة تتمتع بقاعدة عملاء واسعة من شركات النقل الإقليمية والدولية.

وتعاونت شركتا "سويس بورت" و"أسياد القابضة"، وهي مجموعة قابضة سعودية متنوعة ذات ملكية عائلية تزاول أعمالاً مهمة داخل وخارج المملكة عبر قطاعات متعددة تشمل الطيران والبنية التحتية، مؤخراً لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكاملة في السعودية. وتؤكد الشراكة الاستراتيجية الجديدة التزام "سويس بورت" بدعم المملكة، وهي تهدف إلى تعزيز نمو الشركة في أكبر اقتصادات الشرق الأوسط. وتخطط "سويس بورت" لتوسيع حضورها في المملكة العربية السعودية ضمن مجال مناولة الشحن الجوي والخدمات الأرضية بالمطارات وفي مجال الضيافة في صالات المطار، ولا سيما مع شركات الطيران السعودية.

قدمت "سويس بورت" خدماتها في السعودية إلى 7.7 مليون مسافر خلال عام 2023 (بزيادةٍ تجاوزت 49% مقارنةً مع عام 2022)، وتولت خدمة ما يقارب 28,000 رحلة جوية (بزيادةً تجاوزت 39% مقارنةً مع عام 2022). وحالياً، توفر "سويس بورت" خدمات الركاب وعمليات المناولة الأرضية في ستة مطارات في السعودية هي: مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي ببريدة، بالإضافة الآن إلى مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الدولي في العلا.

نجحت "سويس بورت الدولية ايه جي" في عام 2023 بتقديم أفضل الخدمات الأرضية في المطارات لنحو 232 مليون مسافر (عام 2022: 186 مليوناً) وتعاملت مع حوالي 4.7 مليون طن من الشحنات الجوية (عام 2022: 4.8 مليون) في 115 مركزاً للشحن الجوي حول العالم. وقد تم اعتماد العديد من مستودعاتها في مجال الخدمات اللوجستية الصيدلانية من CEIV Pharma التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) وكذلك من الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية. وفي نهاية ديسمبر 2023، أصبحت الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات الأرضية للمطارات ومناولة الشحن الجوي، والتي يعمل لديها اليوم حوالي 60,000 موظف، عبر 286 مطاراً في 44 دولة في ست قارات.

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