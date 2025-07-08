دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid)، شركة التطوير والاستثمار العقاري العالمية التي تتخذ من دبي مقرًا لها، عن استكمال المرحلة الأولى من مشروعها السكني الراقي "ذا نيلسون" (The Nelson)، والذي يتكوّن من 370 وحدة سكنية، ويقع في أحد أكثر الأسواق الفرعية ازدهارًا في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

ومن خلال حضورها النشط في كلّ من دولة الإمارات والولايات المتحدة، تواصل "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid) الاضطلاع بدور محوري كجسر استثماري يربط بين المنطقتين، مسهمةً في توجيه رؤوس الأموال الذكية والخبرة في مجال التطوير نحو السوق الأميركي، التي غالبًا ما تشهد دورات اقتصادية مغايرة لتلك التي تمرّ بها دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال ماهر سويد، الشريك الإداري في مجموعة "سويد آند سويد": (Sweid & Sweid) "تُشكّل أنشطتنا في السوق الأميركية جزءًا من خطة استراتيجية مدروسة وطويلة الأمد لتنويع الاستثمار في فئات مختلفة من الأصول. نحن نرصد في الوقت الحالي فرصًا واعدة في كلّ من الولايات المتحدة ودبي، إلا أنها مدفوعة بعوامل متباينة تعكس طبيعة كل سوق". وتابع: "في الولايات المتحدة، نشهد بيئة عقارية تتسم بضعف العرض، ناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة والتباطؤ الهائل في مشاريع البناء الجديدة، وهي عوامل يُتوقع أن تؤدي إلى نقص حاد في المشاريع السكنية خلال الأعوام المقبلة. على الجانب الآخر، تشهد دبي موجة قوية من العروض والمشاريع العقارية الجديدة، إلا أن وتيرة نمو الطلب فاقت التوقعات وكسرت الأنماط التقليدية".

يأتي هذا الإنجاز في لحظة مفصلية تشهد فيها سوق العقارات في مدينة أوستن تحوّلاً هيكليًا بالغ الأهمية. فعقب سنوات من النشاط في مجال البناء والتطوير العقاري، تراجع زخم المشاريع الجديدة بشكل ملحوظ، في وقت لا تزال فيه مستويات الطلب قوية. وبحسب البيانات التي نشرتها مجموعة "كوستار" (CoStar)، بلغ صافي المساحات أو الوحدات المشغولة في سوق العقارات 5,470 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام، ما يُعد أقوى أداء يُسجَّل في الربع الأول على الإطلاق. في المقابل، شهدت السوق تراجعًا حادًا في مشاريع البناء الجديدة، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2011، مما يدل على تضييق واضح في مشاريع التطوير العقارية المستقبلية.

وبالنسبة لمجموعة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid)، يُجسّد مشروع "ذا نيلسون" (The Nelson) محطة بارزة في مسار توسعها الدولي، ويُعد أحدث إنجاز ضمن محفظة متنامية من المشاريع العقارية التي تمتد بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وبفضل سجلها الحافل في رصد الفرص النوعية داخل الأسواق ذات النمو المرتفع والتنوع الاقتصادي، تواصل الشركة توسيع حضورها الجغرافي وتعزيز تأثيرها في هذين السوقين الاستراتيجيين. وفي معرض تعليقه على الأمر، قال ماهر سويد: "في نهاية المطاف، نحن نؤمن بأن العوائد الاستثنائية تأتي من توظيف رأس المال المنضبط بذكاء وفي اللحظة المناسبة من الدورة الاقتصادية، مع التركيز على المنتج العقاري الذي يلبي احتياجات السوق الحقيقية. هذا هو النهج الذي نتبناه ونواصل من خلاله تحقيق قيمة مضافة لمستثمرينا وشركائنا".

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