دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid)، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في الأسهم الخاصة التي يقع مقرها في دبي، أنها استكملت عملية الاستحواذ على برج "أورورا" التجاري المؤلف من 27 طابقاً في مدينة دبي للإعلام. يعدّ برج "أورورا" المشروع الرابع لشركة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid) ضمن المنطقة التجارية، ما من شأنه أن يعزز من السمعة المتنامية للشركة في مجال تقديم المساحات المكتبية التجارية المرموقة من الدرجة الأولى ضمن منطقة الأعمال الفرعية الأكثر طلباً في دبي.

يشمل برج "أورورا" المكتبي مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 223 ألف قدم مربع، ويضمّ حالياً قاعدة مرموقة من المستأجرين، بما في ذلك شركات مثل "سبوتيفاي" (Spotify)، ومجموعة "يونيفرسال" الموسيقية (Universal Music Group)، و"نيلسن" (Nielsen)، ومجموعة "ذا إيكونوميست" (The Economist Group)، و"بيوند وان" (Beyond One)، من مختلف القطاعات، مثل الإعلام، والتكنولوجيا والتمويل والخدمات المهنية.

وفي معرض تعليقه على هذا الاستحواذ، قال ماهر سويد، الشريك الإداري لشركة "سويد آند سويد": "يمثل الاستحواذ على برج ’أورورا‘ المكتبي فرصاً هائلة لخلق القيمة، ليس بفضل موقع البرج وقاعدته المتنوعة من المستأجرين فحسب، إنما بسبب الحياة الجديدة التي سيساهم استثمارنا وفرق العمليات التابعة لنا في جلبها إلى هذا المبنى الذي يبلغ عمره ما يقرب من 20 عاماً." وأضاف: "سنركز في إطار استراتيجيتنا على تنفيذ عمليات تحسين وترقية مدروسة للمرافق القائمة، للتأكد من مواكبة المبنى للمعايير التي تتوقعها قاعدة المستأجرين العالمية. كما يجسّد هذا الاستحواذ نهجنا الذي يجمع بين الانضباط وتعزيز القيمة والمعرفة العميقة بالقطاع."

بالإضافة إلى مشروع "سويد وان" (Sweid One)، وهو مبنى المكاتب التجارية العصرية على مساحة 500 ألف قدم مربعة في منطقة أبراج بحيرات جميرا، تعدّ هذه الصفقة بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز حافظة شركة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid) من العقارات التجارية والمؤسسية عالية الجودة، ويرسخ مكانتها كشركة عقارية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمحة عن شركة "سويد آند سويد" العقارية (Sweid & Sweid)

"سويد أند سويد" (Sweid & Sweid) هي شركة عقارية عالمية حائزة على جوائز تستهدف قطاعات التطوير المتخصص والاستثمار وفرص البناء حسب الطلب. انطلاقاً من مقرها الرئيس في دبي، اكتسبت شركة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid) سمعة طيبة في تقديم المشاريع التجارية والسكنية المرموقة من الدرجة الأولى وفقاً للمعايير الدولية من خلال اعتمادها نهجاً شاملاً لجميع مراحل دورة التطوير وتحديد المصادر والتمويل والتنفيذ.

وتواصل شركة "سويد آند سويد" (Sweid & Sweid) العقارية تقديم أفضل الحلول ضمن فئتها للمستأجرين من الشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك شركات "فيزا"، و"أوراكل"، و"ريد بول"، و"سناب شات"، و"إس إيه بيه"، و"تيسكو"، و"فوجيتسو"، و"جلاكسو سميث كلاين"، و"سابيك"، و"بريستول مايرز سكويب"، و"ماكجرو هيل"، و"جونسون كونترولز".

www.sweidandsweid.com

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