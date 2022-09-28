الشركة الرائدة في مجال أتمتة الأمن تعيّن أشرف شيا نائباً للرئيس بالمنطقة لدعم وتسريع نموّها الإقليمي

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت اليوم سوم لين Swimlane، الشركة المختصة بتطبيقات أتمتة الأمن، عن توسعها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا من خلال تعيين أشرف شيت نائبًا للرئيس بالمنطقة. ويُعنى شيت بالاستفادة من الطلب المتزايد على حلول أتمتة الأمن من Swimlane بالمنطقة، في الوقت الذي يتولى فيه مسؤولية تسريع خطط دخول الأسواق ونمو القنوات في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

ووفقًا لتقرير نشر مؤخرًا، يشهد العالم نقصًا يقدّر بحوالي 2.72 مليون مختص بالأمن السيبراني، فيما تنمو الحاجة الملحّة إلى أفراد فريق العمل بواقع 65% للدفاع بفعالية عن أصول المؤسسات. وبالنظر إلى التوقعات بنمو سوق الأمن السيبراني بالشرق الأوسط وحده بأكثر من الضعف من 20.3 مليار دولار أمريكي عام 2022 إلى 44.7 مليار دولار عام 2027 – مدعومًا بجهود الحكومات نحو تنويع الاقتصاد – فمن الإنصاف القول بأن توظيف خبراء الأمن السيبراني من المنطقة أو من أنحاء العالم سيبقى واحدًا من التحديات الكبيرة التي تواجه المؤسسات.

ومما يزيد الأمر سوءًا هو العبء الزائد الذي تتحمله فرق عمليات الأمن بسبب المهام اليدوية والمتكررة التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد من أجل متابعة الأحداث الأمنية والتخفيف من مخاطرها والاستجابة لها. وأطلقت الشركة أوائل العام الحالي منصة سوم لين توربين Swimlane Turbine بهدف مواجهة ذلك التحدي – فهي تمثل ثورة في مجال أتمتة الأمن نظرًا لقدراتها المتميزة في تسجيل القياسات عن بعد وتعزيز إمكانية اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل يتفوق على منظومات الكشف والاستجابة الحالية. وتوفر المنصة أعلى مستويات المرونة للمؤسسات في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بفضل خيارات متنوعة لاستخدامها عبر البنية السحابية أو بشكل مادي لتأمين الوصول إلى البيئات المختلفة.

في تعليقه على الأمر قال جيم بيكرينغ، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية لدى Swimlane: "يجلب أشرف خبرة واسعة في دخول الأسواق الجديدةبالشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، ويسعدنا انضمامه إلينا لقيادة توسّع Swimlane بالمنطقة. فنحن نعمل من خلال نهج فريد بمتطلبات مخفضة للأكواد، مما يسمح بتقديم تطبيقات أتمتة الأمن بشكل يتيح لفرق الأمن بالمنطقة مزايا عديدة ويوفر لها حلولًا تلبي متطلبات العمليات الأمنية الأكثر إلحاحًا وتطورًا متسارعًا."

من الجدير بالذكر أن أشرف شيت يتمتع بمعرفة عميقة في القطاع بفضل خبرة تتجاوز 20 عامًا في مجال الأمن السيبراني، تولى خلالها عددًا من المناصب القيادية في مجال المبيعات وإدارة القنوات لدى شركات محلية وعالمية مثل (انفوبلكس (InfoBlox و (لينك شادو LinkShadow.) ورسّخ أشرف مكانته طوال مساره المهني كمستشار موثوق للعديد من العلامات التجارية المرموقة في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بفضل خبرته الواسعة وعلاقاته المتينة مع العملاء وشركاء القنوات، وسيتولى في منصبه الجديد مسؤولية توسعة فريق المبيعات والفريق التقني لدى Swimlane بالمنطقة وإلحاق شركات القنوات الاستراتيجيين والموزعين بهدف تعزيز تواجد الشركة وحصتها في الأسواق."

وبدوره قال شيت: "في ظل استمرار تعقيد الهجمات وتطورها، تبذل فرق الأمن قصارى جهودها من أجل تطوير عملياتها والتركيز على أتمتة الأمن لديها. وتقدم Swimlane لعملائها نظامًا متميّزًا للعمليات الأمنية يمتلك القدرة على إتاحة الأتمتة ضمن مركز العمليات الأمنية، إلى جانب تمكين العملاء من الاستفادة من عدة استخدامات لم تكن متاحة لهم سابقًا في ظل الوسائل التقليدية للأمن والأتمتة والاستجابة."

يشار إلى أن Swimlane هي الشركة الأكبر الأسرع نموًا بين الشركات المختصة بأتمتة الأمن في العالم حاليًا، ويأتي دخولها إلى الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في أعقاب الإعلان عن جولة تمويل للنموّ بقيمة 70 مليون دولار بقيادة شركة "أكتيفيت كابيتال". Activate Capital

انضموا إلى Swimlane في جيتكس

تتواجد Swimlane ومسؤولوها التنفيذيون في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا خلال فعاليات جيتكس دبي، والمقام في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022، لاستعراض منصتها لأتمتة الأمن بالأكواد المخفضة. يمكنكم زيارة Swimlane في كل من جناح Evanssion رقم H3-MR#2 أو جناح Amiviz رقم H1-A1 لمعرفة المزيد ومشاهدة عرض حيّ للمنصة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن Swimlane

تعدّ Swimlane الشركة الرائدة في مجال أتمتة الأمن على النطاق السحابي، حيث تعمل على توحيد العمليات الأمنية داخل وخارج مركز عمليات الأمن ضمن نظام موحّد من السجلات التي تساعد في التغلب على إعياء العمليات والبيانات ومواجهة مشاكل نقص الموظفين والمساعدة في تحديد قيمة الأعمال بشكل كمّي لقادة الأمن. أما منصة Swimlane Turbine فتجمع بين البيانات البشرية والآلية لتدمجها في بيانات استقصائية يمكن لقادة الأمن اتخاذ الإجراءات بناء عليها. ويمكنكم معرفة المزيد من خلال الرابط: swimlane.com.

الاتصال بوسائل الإعلام:

سناء اللبابيدي | Mob: +971 50 555 6737| sana@oakconsulting.biz